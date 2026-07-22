Πετρέλαιο: Άνοδος πάνω από 4% στον απόηχο των νέων αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν
Πετρέλαιο: Άνοδος πάνω από 4% στον απόηχο των νέων αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν
Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να κινούνται ανοδικά με το Brent να φτάνει στα 94,23 δολάρια ανά βαρέλι
Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο περίπου 4% την Τετάρτη, μετά και τις νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν για 11η διαδοχική νύχτα και στον απόηχο των δηλώσεων του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος δήλωσε ότι το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό σημείο διαφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα την ανησυχία των αγορών για την παγκόσμια ενεργειακή επάρκεια.
Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να κινούνται ανοδικά με το Brent να ενισχύεται σχεδόν κατά 4%, φτάνοντας στα 94,23 δολάρια ανά βαρέλι. Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού (WTI) σημειώνουν άνοδο 3,8%, στα 87,46 δολάρια το βαρέλι.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να είναι διατεθειμένες να διαπραγματευτούν τον τερματισμό της κρίσης με το Ιράν, ωστόσο η Τεχεράνη δεν αντιμετωπίζει σοβαρά τις συνομιλίες, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών. Οι δηλώσεις του έγιναν ενώ η σύγκρουση διευρύνεται και προκαλεί σοβαρές αναταράξεις σε δύο από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα του πλανήτη, τα Στενά του Ορμούζ και το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας.
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Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να κινούνται ανοδικά με το Brent να ενισχύεται σχεδόν κατά 4%, φτάνοντας στα 94,23 δολάρια ανά βαρέλι. Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού (WTI) σημειώνουν άνοδο 3,8%, στα 87,46 δολάρια το βαρέλι.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να είναι διατεθειμένες να διαπραγματευτούν τον τερματισμό της κρίσης με το Ιράν, ωστόσο η Τεχεράνη δεν αντιμετωπίζει σοβαρά τις συνομιλίες, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών. Οι δηλώσεις του έγιναν ενώ η σύγκρουση διευρύνεται και προκαλεί σοβαρές αναταράξεις σε δύο από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα του πλανήτη, τα Στενά του Ορμούζ και το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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