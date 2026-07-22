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Πάρος: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών - Κατασχέθηκε κάνναβη, κοκαΐνη, δενδρύλλια και μετρητά
Πάρος: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών - Κατασχέθηκε κάνναβη, κοκαΐνη, δενδρύλλια και μετρητά
Δύο ξεχωριστές υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών εξιχνίασαν οι άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, προχωρώντας στη σύλληψη δύο ημεδαπών, ηλικίας 24 και 61 ετών.
Σε βάρος τους σχηματίστηκαν ξεχωριστές ποινικές δικογραφίες, κατά περίπτωση, για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι δύο υποθέσεις προέκυψαν έπειτα από μεθοδική διερεύνηση στοιχείων και συντονισμένες αστυνομικές ενέργειες, από τις οποίες διαπιστώθηκε παράλληλη εγκληματική δραστηριότητα.
Στην πρώτη περίπτωση, τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 20 Αυγούστου, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 24χρονο και πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 291,4 γραμμάρια κάνναβης, 3,6 γραμμάρια κοκαΐνης, δύο ζυγαριές ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 1.830 ευρώ, χειρόγραφες σημειώσεις με αγοραπωλησίες ναρκωτικών, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.
Στη δεύτερη υπόθεση, το απόγευμα της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε στοχευμένη έρευνα στην κατοικία του 61χρονου. Οι αστυνομικοί εντόπισαν 348,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 15,6 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»), μικροποσότητα κοκαΐνης, οκτώ δενδρύλλια κάνναβης σε φάση ανάπτυξης, τρεις ζυγαριές ακριβείας, 4.200 ευρώ, μία κυνηγετική καραμπίνα και ένα κινητό τηλέφωνο.
Συνολικά, από τις δύο υποθέσεις κατασχέθηκαν 655,6 γραμμάρια κάνναβης, 4,6 γραμμάρια κοκαΐνης, οκτώ δενδρύλλια κάνναβης, πέντε ζυγαριές ακριβείας, χρηματικό ποσό 6.030 ευρώ, μία κυνηγετική καραμπίνα, κινητά τηλέφωνα και άλλα πειστήρια που σχετίζονται με την υπόθεση. Οι δύο συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.
Σε βάρος τους σχηματίστηκαν ξεχωριστές ποινικές δικογραφίες, κατά περίπτωση, για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι δύο υποθέσεις προέκυψαν έπειτα από μεθοδική διερεύνηση στοιχείων και συντονισμένες αστυνομικές ενέργειες, από τις οποίες διαπιστώθηκε παράλληλη εγκληματική δραστηριότητα.
Στην πρώτη περίπτωση, τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 20 Αυγούστου, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 24χρονο και πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 291,4 γραμμάρια κάνναβης, 3,6 γραμμάρια κοκαΐνης, δύο ζυγαριές ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 1.830 ευρώ, χειρόγραφες σημειώσεις με αγοραπωλησίες ναρκωτικών, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.
Στη δεύτερη υπόθεση, το απόγευμα της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε στοχευμένη έρευνα στην κατοικία του 61χρονου. Οι αστυνομικοί εντόπισαν 348,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 15,6 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»), μικροποσότητα κοκαΐνης, οκτώ δενδρύλλια κάνναβης σε φάση ανάπτυξης, τρεις ζυγαριές ακριβείας, 4.200 ευρώ, μία κυνηγετική καραμπίνα και ένα κινητό τηλέφωνο.
Συνολικά, από τις δύο υποθέσεις κατασχέθηκαν 655,6 γραμμάρια κάνναβης, 4,6 γραμμάρια κοκαΐνης, οκτώ δενδρύλλια κάνναβης, πέντε ζυγαριές ακριβείας, χρηματικό ποσό 6.030 ευρώ, μία κυνηγετική καραμπίνα, κινητά τηλέφωνα και άλλα πειστήρια που σχετίζονται με την υπόθεση. Οι δύο συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.
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