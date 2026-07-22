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Τροχαίο με δύο μηχανές στη λεωφόρο Αλεξάνδρας: Προβλήματα στην κυκλοφορία προς την Πατησίων
Τροχαίο με δύο μηχανές στη λεωφόρο Αλεξάνδρας: Προβλήματα στην κυκλοφορία προς την Πατησίων
Στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο μηχανές, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ύψος της οδού Μπούσγου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πατησίων, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, λόγω τροχαίου ατυχήματος.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο μηχανές, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του ατυχήματος ή για την κατάσταση των εμπλεκομένων.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο μηχανές, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του ατυχήματος ή για την κατάσταση των εμπλεκομένων.
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