Μητσοτάκης: Στην αντιπολίτευση τάζουν τα πάντα, ίσως ξέρουν ότι δεν κερδίζουν εκλογές

ναγνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι οι πολίτες έχουν δυσκολίες, προσπαθούμε πάντα να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αλλά ξέρουμε ότι μόνο αυτή η πολιτική που ακολουθούμε είναι πολιτική που τελικά εγγυάται καλύτερες μέρες».

Μητσοτάκης για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

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