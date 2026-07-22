Μητσοτάκης: Στην αντιπολίτευση τάζουν τα πάντα, ίσως ξέρουν ότι δεν κερδίζουν εκλογές
Μητσοτάκης: Στην αντιπολίτευση τάζουν τα πάντα, ίσως ξέρουν ότι δεν κερδίζουν εκλογές
«Οι προκλήσεις απαιτούν ανάλογη χρηματοδότηση, δεν μπορεί η Ευρώπη να κάνει περισσότερα με λιγότερα», ανέφερε ο πρωθυπουργός στις κοινές του δηλώσεις με τον Πορτογάλο ομόλογό του, Λουίς Μοντενέγκρο
Αιχμές για την αντιπολίτευση και την παροχολογία διατύπωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια των κοινών του δηλώσεων με τον Πορτογάλο ομόλογό του Λουίς Μοντενέγκρο, που έγιναν μετά την κατ' ιδίαν συνάντησή τους. Ο κ.Μητσοτάκης σημείωσε ότι «αναγνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι οι πολίτες έχουν δυσκολίες, προσπαθούμε πάντα να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αλλά ξέρουμε ότι μόνο αυτή η πολιτική που ακολουθούμε είναι πολιτική που τελικά εγγυάται καλύτερες μέρες».
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «αν επιστρέφαμε σε εποχές τις οποίες θέλουμε να αφήσουμε ανεπιστρεπτί πίσω μας, τότε οι συνέπειες για αυτό το οποίο κατακτήσαμε με τόσο κόπο θα ήταν δραματικές. Είμαι σίγουρος ότι και ο Luis και εγώ αυτό είναι κάτι που δεν θα το επιτρέψουμε.
«Θα ήταν πολύ εύκολο να ήμασταν σήμερα ευχάριστοι και να μοιράζαμε χρήματα. Το λέω αυτό διότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη πάλι με μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027, όπου δυστυχώς βλέπουμε δυνάμεις να μην έχουν μάθει τίποτα από την ιστορία της Ελλάδας, το 2009, το 2010, το 2011, το 2014, το 2015.
Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν, βέβαια, και με τη βεβαιότητα, εκ του ασφαλούς, επειδή και οι ίδιοι ίσως ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν εκλογές. Με το αζημίωτο είναι, τζάμπα είναι. Όμως αυτή τη στιγμή πρέπει να κρατήσουμε σταθερό το τιμόνι», πρόσθεσε.
Ξεκινώντας στις κοινές του δηλώσεις με τονο πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, ο πρωθυπουργός, είπε:
«Σήμερα είναι η πρώτη πολύ δύσκολη μέρα, σύμφωνα με τον Δείκτη Επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, και θέλω, για ακόμη μία φορά, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους όσοι βρίσκονται στο πεδίο: στους πυροσβέστες μας, στους άνδρες και τις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων, στα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε όλους όσοι δίνουν, κάθε καλοκαίρι, αυτόν τον πολύ δύσκολο αγώνα απέναντι στις δασικές πυρκαγιές», ανέφερε αρχικά ο Έλληνας πρωθυπουργός.
Και συμπλήρωσε:
«Όλες αυτές οι προκλήσεις απαιτούν ανάλογη χρηματοδότηση. Δεν μπορούμε με έναν προϋπολογισμό με τις ανάγκες του χθες. Χρειαζόμαστε μια τολμηρή προσέγγιση ανάλογη των προσδοκιών μας. Δεν μπορεί η Ευρώπη να κάνει περισσότερα με λιγότερα. Αν θέλει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, οφείλουμε να εξασφαλίσουμε και τα αναγκαία μέσα, διατηρώντας και παράλληλα ισχυρούς, και νομίζω ότι σε αυτό είναι κοινή θέση, τους πυλώνες της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Η συζήτηση πρέπει να προχωρήσει πια με θάρρος και τόλμη».
«Όλοι ανησυχούμε για την πρόσφατη έξαρση η οποία δυστυχώς φαίνεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις ως προς τις τιμές του πετρελαίου και αναπόφευκτα μπορεί να οδηγήσει και σε πληθωριστικές πιέσεις οικονομίας μας».
Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με γεύμα εργασίας, κατά το οποίο οι δύο πρωθυπουργοί αναμένεται να συνεχίσουν τις συζητήσεις τους για την εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας και Πορτογαλίας, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «αν επιστρέφαμε σε εποχές τις οποίες θέλουμε να αφήσουμε ανεπιστρεπτί πίσω μας, τότε οι συνέπειες για αυτό το οποίο κατακτήσαμε με τόσο κόπο θα ήταν δραματικές. Είμαι σίγουρος ότι και ο Luis και εγώ αυτό είναι κάτι που δεν θα το επιτρέψουμε.
«Θα ήταν πολύ εύκολο να ήμασταν σήμερα ευχάριστοι και να μοιράζαμε χρήματα. Το λέω αυτό διότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη πάλι με μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027, όπου δυστυχώς βλέπουμε δυνάμεις να μην έχουν μάθει τίποτα από την ιστορία της Ελλάδας, το 2009, το 2010, το 2011, το 2014, το 2015.
Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν, βέβαια, και με τη βεβαιότητα, εκ του ασφαλούς, επειδή και οι ίδιοι ίσως ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν εκλογές. Με το αζημίωτο είναι, τζάμπα είναι. Όμως αυτή τη στιγμή πρέπει να κρατήσουμε σταθερό το τιμόνι», πρόσθεσε.
Ξεκινώντας στις κοινές του δηλώσεις με τονο πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, ο πρωθυπουργός, είπε:
«Σήμερα είναι η πρώτη πολύ δύσκολη μέρα, σύμφωνα με τον Δείκτη Επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, και θέλω, για ακόμη μία φορά, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους όσοι βρίσκονται στο πεδίο: στους πυροσβέστες μας, στους άνδρες και τις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων, στα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε όλους όσοι δίνουν, κάθε καλοκαίρι, αυτόν τον πολύ δύσκολο αγώνα απέναντι στις δασικές πυρκαγιές», ανέφερε αρχικά ο Έλληνας πρωθυπουργός.
Μητσοτάκης για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο«Έχουμε μπροστά μας πολύ σημαντικές αποφάσεις και πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις. Ενώ και η χώρα μας ετοιμάζεται και για την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου σε έναν χρόνο από τώρα. Σε λιγότερο από έναν χρόνο. Και φυσικά κεντρική θέση στη συζήτησή μας είχαν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μία νέα πραγματικότητα. Καλείται να ενισχύσει την άμυνά της, να επιταχύνει τη δράση για την ψηφιακή μετάβαση, να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα, αλλά και να υπερασπιστεί την ανταγωνιστικότητά της», τόνισε ο πρωθυπουργός.
Και συμπλήρωσε:
«Όλες αυτές οι προκλήσεις απαιτούν ανάλογη χρηματοδότηση. Δεν μπορούμε με έναν προϋπολογισμό με τις ανάγκες του χθες. Χρειαζόμαστε μια τολμηρή προσέγγιση ανάλογη των προσδοκιών μας. Δεν μπορεί η Ευρώπη να κάνει περισσότερα με λιγότερα. Αν θέλει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, οφείλουμε να εξασφαλίσουμε και τα αναγκαία μέσα, διατηρώντας και παράλληλα ισχυρούς, και νομίζω ότι σε αυτό είναι κοινή θέση, τους πυλώνες της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Η συζήτηση πρέπει να προχωρήσει πια με θάρρος και τόλμη».
«Όλοι ανησυχούμε για την πρόσφατη έξαρση η οποία δυστυχώς φαίνεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις ως προς τις τιμές του πετρελαίου και αναπόφευκτα μπορεί να οδηγήσει και σε πληθωριστικές πιέσεις οικονομίας μας».
Για την Μέση Ανατολή
Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με γεύμα εργασίας, κατά το οποίο οι δύο πρωθυπουργοί αναμένεται να συνεχίσουν τις συζητήσεις τους για την εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας και Πορτογαλίας, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εικόνες από την επίσκεψη του Πορτογάλου πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου:
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