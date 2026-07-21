Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Ελεύθερος από την Παρτίζαν ο Ποκουσέφσκι: Ψάχνει άμεσα τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του
Ελεύθερος από την Παρτίζαν ο Ποκουσέφσκι: Ψάχνει άμεσα τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του
Ο Σέρβος φόργουορντ είναι για τα καλά στα ραντάρ του Άρη και του ΠΑΟΚ, που κινούνται δυνατά στην αγορά του ευρωπαϊκού μπάσκετ
Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι αποτελεί παρελθόν από την Παρτίζαν, με την ομάδα του Βελιγραδίου να αποφασίζει να μην κάνει χρήση της επιπλέον χρονιάς που προέβλεπε το συμβόλαιο των δύο πλευρών.
Έτσι ο διεθνής Σέρβος είναι πλέον ελεύθερος να αποφασίσει τον νέο προορισμό στην καριέρα του.
Η Παρτίζαν αποχαιρέτησε τον Ποκουσέφσκι μέσω ανακοίνωσης, ευχόμενη στον παίκτη καλή συνέχεια και επιτυχίες στην καριέρα του.
«Πόκου, η Παρτίζαν σου εύχεται πολλή τύχη και επιτυχίες στη συνέχεια της καριέρας σου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο σύλλογος του Βελιγραδίου.
Έτσι ο διεθνής Σέρβος είναι πλέον ελεύθερος να αποφασίσει τον νέο προορισμό στην καριέρα του.
Η Παρτίζαν αποχαιρέτησε τον Ποκουσέφσκι μέσω ανακοίνωσης, ευχόμενη στον παίκτη καλή συνέχεια και επιτυχίες στην καριέρα του.
«Πόκου, η Παρτίζαν σου εύχεται πολλή τύχη και επιτυχίες στη συνέχεια της καριέρας σου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο σύλλογος του Βελιγραδίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν μπει δυνατά για την περίπτωσή του θέλοντας να καλύψουν τα κενά στη θέση του φόργουορντ.
Aleksej Pokuševski će karijeru nastaviti u drugom klubu. U okviru predviđenog roka klub je doneo odluku da ne aktivira dodatnu godinu ugovora, pa je doskorašnji zamenik kapitena na taj način postao slobodan u izboru nove sredine.— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) July 21, 2026
Poku, tvoj Partizan ti želi mnogo sreće i uspeha… pic.twitter.com/2v6e9WpdZf
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