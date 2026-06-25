EKO Ράλλυ Ακρόπολις: Στην Ιτέα με... φέρι μποτ τα αγωνιστικά για την αυριανή ειδική διαδρομή, εντυπωσιακές εικόνες
SPORTS
Ιτέα Φέρι μποτ WRC Ράλλυ Ακρόπολις

EKO Ράλλυ Ακρόπολις: Στην Ιτέα με... φέρι μποτ τα αγωνιστικά για την αυριανή ειδική διαδρομή, εντυπωσιακές εικόνες

Μετά την ασφάλτινη υπερ-ειδική διαδρομή στο εντυπωσιακό The Ellinikon Sports Park, τα αυτοκίνητα κατευθύνθηκαν στο λιμάνι της Κορίνθου, όπου σταδιακά επιβιβάστηκαν στο Superfast IV

EKO Ράλλυ Ακρόπολις: Στην Ιτέα με... φέρι μποτ τα αγωνιστικά για την αυριανή ειδική διαδρομή, εντυπωσιακές εικόνες
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Για πρώτη φορά μετά το 1991, μπαίνει το θαλάσσιο στοιχείου ξανά στη δομή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις.

Μετά την ασφάλτινη υπερ-ειδική διαδρομή στο εντυπωσιακό The Ellinikon Sports Park, τα αυτοκίνητα κατευθύνθηκαν στο λιμάνι της Κορίνθου, όπου σταδιακά επιβιβάστηκαν στο Superfast IV.

Κι αυτό, διότι θα μεταφερθούν το βράδυ δια θαλάσσης στο λιμάνι της Ιτέας, με το parc ferme να γίνεται εν πλω, και φυσικά η διανυκτέρευση των πληρωμάτων και των μηχανικών. Μάλιστα το διασκέδασαν κιόλας.

Στη συνέχεια, αφού φτάσουν στην Ιτέα, τα 57 πληρώματα θα ριχτούν στη μάχη της δεύτερης μέρας του αγώνα, αλλά πρώτης στα χώματα.

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Στις 08:48 το πρώτο αυτοκίνητο, το Toyota Yaris GR Rally1, με τον Ελφιν Έβανς που είναι επικεφαλής του πρωταθλήματος, θα μπει στην ειδική Βωξίτες, και θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα αυτοκίνητα.

Το ξεκίνημα της δεύτερης ειδικής διαδρομής Παρνασσός είναι στις 09:51, ακολουθεί η ειδική Στείρι στις 11:14.

Μετά το μεσημεριανό σέρβις στη Λιβαδειά, θα έχουμε την ειδική Ελικώνας στις 13:55, έπειτα την ειδική Στείρι στις 14:46 και η ημέρα θα κλείσει με την ειδική Θήβα στις 16:56.

Κλείσιμο
Έπειτα, τα αυτοκίνητα θα πάνε στο Λουτράκι, στο parc ferme, για διανυκτέρευση και ξεκίνημα του Σαββάτου με ειδικές στην Πελοπόννησο.
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