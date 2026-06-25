WRC Ράλλυ Ακρόπολις: Σαρωτικός ο Οζιέ πήρε την υπερειδική του Ελληνικού, δείτε εντυπωσιακά βίντεο

Ο Σεμπαστιάν Οζιέ ξεκίνησε ιδανικά την προσπάθειά του στο φετινό Ακρόπολις σημειώνοντας τον καλύτερο χρόνο στην υπερειδική του Ελληνικού - Οι Κατσούτα και Νεβίλ πίσω του