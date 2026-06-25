Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
WRC Ράλλυ Ακρόπολις: Σαρωτικός ο Οζιέ πήρε την υπερειδική του Ελληνικού, δείτε εντυπωσιακά βίντεο
WRC Ράλλυ Ακρόπολις: Σαρωτικός ο Οζιέ πήρε την υπερειδική του Ελληνικού, δείτε εντυπωσιακά βίντεο
Ο Σεμπαστιάν Οζιέ ξεκίνησε ιδανικά την προσπάθειά του στο φετινό Ακρόπολις σημειώνοντας τον καλύτερο χρόνο στην υπερειδική του Ελληνικού - Οι Κατσούτα και Νεβίλ πίσω του
Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολις 2026 για τον Σεμπαστιάν Οζιέ, ο οποίος σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στην υπερειδική διαδρομή του Ελληνικού, μπροστά σε χιλιάδες θεατές που κατέκλυσαν το The Ellinikon Sports Park.
Η αυλαία του «Ράλι των Θεών» άνοιξε το απόγευμα της Πέμπτης (25/6) με την EKO Super Special Stage μήκους 1,56 χιλιομέτρων, σε συνθήκες ηλιοφάνειας και θερμοκρασία που άγγιξε τους 32 βαθμούς Κελσίου.
Ο εννιά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Sébastien Ogier ήταν ο ταχύτερος της βραδιάς, αφήνοντας ένα δευτερόλεπτο πίσω του τον Takamoto Katsuta, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Thierry Neuville, 1,1 δευτερόλεπτα πίσω από τον Γάλλο.
Μετά τον τερματισμό, ο Οζιέ στάθηκε στη μοναδική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλαθλοι, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό και απαιτητικό ράλλυ, στο οποίο ο ίδιος και η ομάδα του δηλώνουν έτοιμοι για τη συνέχεια..
Η υπερειδική του Ελληνικού πραγματοποιήθηκε σε μορφή παράλληλων διαδρομών, με δύο αυτοκίνητα να αγωνίζονται ταυτόχρονα, προσφέροντας έντονες μονομαχίες και θεαματικά περάσματα. Η επιλογή του Ελληνικού σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το Ράλι Ακρόπολις, συνδέοντας έναν από τους ιστορικότερους αγώνες του WRC με το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης της χώρας.
Η διοργάνωση του 2026 χαρακτηρίζεται από σημαντικές αλλαγές, καθώς η βάση του αγώνα μεταφέρεται στο Λουτράκι, ενώ η διαδρομή εκτείνεται σε Αττική, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. Οι διοργανωτές επιδιώκουν να διατηρήσουν τον σκληρό χαρακτήρα του «Ράλι των Θεών», προσθέτοντας παράλληλα νέα στοιχεία που ενισχύουν το διεθνές προφίλ του θεσμού.
Παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα στην Αθήνα, οι οδηγοί γνωρίζουν ότι οι πραγματικές δυσκολίες βρίσκονται στις σκληρές χωμάτινες ειδικές διαδρομές που ακολουθούν, με υψηλές θερμοκρασίες, πέτρες και απαιτητικό τερέν να δοκιμάζουν ανθρώπους και μηχανές.
Φυσικά, όπως επεσήμαναν όλοι οι οδηγοί, ο πραγματικός αγώνας αρχίζει αύριο. Αυτήν την στιγμή τα αγωνιστικά και τα πληρώματα μπαρκάρουν (κυριολεκτικά) από την Κόρινθο με το Superfast IV με προορισμό την Ιτέα.
Εκεί θα ξεκινήσει η δύσκολη δεύτερη ημέρα του αγώνα με την δοκιμασία στους Βωξίτες. Ακολουθεί η ειδική του Παρνασσού με το πρωινό σκέλος να ολοκληρώνεται με την πρώτη διέλευση από το Στείρι. Το απόγευμα τα πληρώματα θα τρέξουν στην ειδική του Ελικώνα, θα περάσουν για δεύτερη φορά από το Στείρι ενώ η ημέρα θα ολοκληρωθεί με την ειδική της Θήβας.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Δηλώσεις οδηγών μετά την Υπερειδική του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολις 2026
Elfyn Evans: «Θα είναι σκληρός αγώνας, θα είναι δύσκολο να βρούμε την ισορροπία μεταξύ ταχύτητας και προφύλαξης του αυτοκινήτου».
Takamoto Katsuta: «Είμαι πάντα έτοιμος. Θα είναι δύσκολος αγώνας, πρέπει να έχουμε υπομονή».
Oliver Solberg: «Πρέπει να προφυλάξουμε τα ελαστικά, είναι ωραία να βλέπεις, όμως, τόσο κόσμο εδώ. Τώρα μας περιμένει το πλοίο!».
Sami Pajari: «Προσπαθήσαμε για το καλύτερο. Οι επόμενες μέρες θα είναι πολύ μεγάλες. Ελπίζουμε να είμαστε τυχεροί και να τερματίσουμε τον αγώνα».
Sébastien Ogier: «Είναι ωραίο να βλέπουμε τους θεατές. Είναι ένα ιστορικό ράλλυ, δύσκολο, αλλά είμαστε έτοιμοι».
Adrien Fourmaux: «Είναι ωραίο να βλέπεις όλους αυτούς τους θεατές. Αύριο θα είναι μια διαφορετική μέρα, αλλά ευχαριστούμε».
Thierry Neuville: «Δεν χρειάζεται να είμαστε υπεραισιόδοξοι, θα οδηγήσουμε στον δικό μας ρυθμό».
Jon Armstrong: «Είναι ωραίο να βρίσκεσαι στο Ράλι των Θεών, γλιστρούσαμε λίγο. Θα είναι δύσκολος αγώνας, αλλά είμαστε έτοιμοι».
Daniel Sordo: «Ήταν ωραία, ήταν καλό που είδαμε μια ισπανική μάχη, ακόμα κι αν δεν είχαμε το ίδιο αυτοκίνητο».
Joshua McErlean: «Θα είναι δύσκολα αύριο, ελπίζω να το διασκεδάσουμε. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί, αλλά αυτή είναι η μαγεία των ράλλυ».
Mārtiņš Sesks: «Είναι ωραίο να βλέπεις τόσους θεατές, στην καρδιά της πόλης».
Jourdan Serderidis: «Μας αρέσουν οι υπερειδικές. Είναι ο μοναδικός αγώνας του WRC που θα συμμετάσχουμε, θα προσπαθήσω για το καλύτερο».
Yohan Rossel: «Καλή αρχή, προσπάθησα να έχω καθαρές γραμμές, να προφυλάξω τα ελαστικά. Θα είναι δύσκολο Σαββατοκύριακο για τα ελαστικά».
Léo Rossel: «Το διασκεδάσαμε με τους θεατές, αλλά όχι με τα ελαστικά. Αύριο θα είναι μεγάλη μέρα για εμάς και το αυτοκίνητο».
Roope Korhonen: «Είναι ωραία που είδαμε τόσους θεατές. Τέτοιες ειδικές δεν είναι για οδήγηση, το ράλλυ ξεκινά αύριο».
Alejandro Cachón: «Ήταν ιδιαίτερο συναίσθημα να μοιραστούμε την ειδική με τον Dani!».
Roberto Daprà: «Μας αρέσουν αυτές οι ειδικές, είμαστε ευχαριστημένοι που ο χρόνος μας ήταν καλός».
Andreas Mikkelsen: «Καλή αρχή. Φοβόμουν μήπως ξεκινήσω όπως το 2022, αλλά όλα πήγαν καλά».
Robert Virves: «Έχουμε έναν πολύ μεγάλο αγώνα μπροστά μας, πρέπει να φερθούμε έξυπνα, να αποφύγουμε τα προβλήματα».
Gus Greensmith: «Είναι σκληρό ράλλυ, αλλά νιώθω καλά».
Jan Solans: «Σήμερα είναι διαφορετική μέρα. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ειδική, ας συγκεντρωθούμε στην αυριανή μέρα».
Yuki Yamamoto: «Έχω αυτοπεποίθηση, είμαι πιο χαλαρός, μπορώ να το διασκεδάσω, πιστεύω ότι θα είναι ένας καλός αγώνας για εμάς».
Romet Jürgenson: «Είναι ωραία, δεν ήταν άσχημη η ειδική. Έχω, όμως, μια περίεργη αίσθηση με τη βαλβίδα ανακούφισης».
Λάμπρος Αθανασούλας: «Είναι ιδιαίτερες οι υπερειδικές για εμάς, οι φίλοι μας, οι οικογένειές μας, οι θεατές είναι πάντα εδώ».
Παναγιώτης Ρουστέμης: «Είναι ωραία να βρισκόμαστε εδώ. Ελπίζω οι θεατές να το διασκέδασαν».
Επαμεινώνδας Καρανικόλας: «Ήταν ωραία, με πολλούς θεατές, θα ευχαριστηθούμε κάθε στιγμή του αγώνα».
Η αυλαία του «Ράλι των Θεών» άνοιξε το απόγευμα της Πέμπτης (25/6) με την EKO Super Special Stage μήκους 1,56 χιλιομέτρων, σε συνθήκες ηλιοφάνειας και θερμοκρασία που άγγιξε τους 32 βαθμούς Κελσίου.
Ο εννιά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Sébastien Ogier ήταν ο ταχύτερος της βραδιάς, αφήνοντας ένα δευτερόλεπτο πίσω του τον Takamoto Katsuta, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Thierry Neuville, 1,1 δευτερόλεπτα πίσω από τον Γάλλο.
Μετά τον τερματισμό, ο Οζιέ στάθηκε στη μοναδική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλαθλοι, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό και απαιτητικό ράλλυ, στο οποίο ο ίδιος και η ομάδα του δηλώνουν έτοιμοι για τη συνέχεια..
Η υπερειδική του Ελληνικού πραγματοποιήθηκε σε μορφή παράλληλων διαδρομών, με δύο αυτοκίνητα να αγωνίζονται ταυτόχρονα, προσφέροντας έντονες μονομαχίες και θεαματικά περάσματα. Η επιλογή του Ελληνικού σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το Ράλι Ακρόπολις, συνδέοντας έναν από τους ιστορικότερους αγώνες του WRC με το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης της χώρας.
Η διοργάνωση του 2026 χαρακτηρίζεται από σημαντικές αλλαγές, καθώς η βάση του αγώνα μεταφέρεται στο Λουτράκι, ενώ η διαδρομή εκτείνεται σε Αττική, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. Οι διοργανωτές επιδιώκουν να διατηρήσουν τον σκληρό χαρακτήρα του «Ράλι των Θεών», προσθέτοντας παράλληλα νέα στοιχεία που ενισχύουν το διεθνές προφίλ του θεσμού.
Παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα στην Αθήνα, οι οδηγοί γνωρίζουν ότι οι πραγματικές δυσκολίες βρίσκονται στις σκληρές χωμάτινες ειδικές διαδρομές που ακολουθούν, με υψηλές θερμοκρασίες, πέτρες και απαιτητικό τερέν να δοκιμάζουν ανθρώπους και μηχανές.
Η αρχή του μαραθώνιου
Fastest on SS1/17 ✅#WRC | #AcropolisRally 🇬🇷 pic.twitter.com/UL1vvXWIMZ— FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) June 25, 2026
Φυσικά, όπως επεσήμαναν όλοι οι οδηγοί, ο πραγματικός αγώνας αρχίζει αύριο. Αυτήν την στιγμή τα αγωνιστικά και τα πληρώματα μπαρκάρουν (κυριολεκτικά) από την Κόρινθο με το Superfast IV με προορισμό την Ιτέα.
Εκεί θα ξεκινήσει η δύσκολη δεύτερη ημέρα του αγώνα με την δοκιμασία στους Βωξίτες. Ακολουθεί η ειδική του Παρνασσού με το πρωινό σκέλος να ολοκληρώνεται με την πρώτη διέλευση από το Στείρι. Το απόγευμα τα πληρώματα θα τρέξουν στην ειδική του Ελικώνα, θα περάσουν για δεύτερη φορά από το Στείρι ενώ η ημέρα θα ολοκληρωθεί με την ειδική της Θήβας.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Δηλώσεις οδηγών μετά την Υπερειδική του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολις 2026
Elfyn Evans: «Θα είναι σκληρός αγώνας, θα είναι δύσκολο να βρούμε την ισορροπία μεταξύ ταχύτητας και προφύλαξης του αυτοκινήτου».
Takamoto Katsuta: «Είμαι πάντα έτοιμος. Θα είναι δύσκολος αγώνας, πρέπει να έχουμε υπομονή».
Oliver Solberg: «Πρέπει να προφυλάξουμε τα ελαστικά, είναι ωραία να βλέπεις, όμως, τόσο κόσμο εδώ. Τώρα μας περιμένει το πλοίο!».
Sami Pajari: «Προσπαθήσαμε για το καλύτερο. Οι επόμενες μέρες θα είναι πολύ μεγάλες. Ελπίζουμε να είμαστε τυχεροί και να τερματίσουμε τον αγώνα».
Sébastien Ogier: «Είναι ωραίο να βλέπουμε τους θεατές. Είναι ένα ιστορικό ράλλυ, δύσκολο, αλλά είμαστε έτοιμοι».
Adrien Fourmaux: «Είναι ωραίο να βλέπεις όλους αυτούς τους θεατές. Αύριο θα είναι μια διαφορετική μέρα, αλλά ευχαριστούμε».
Thierry Neuville: «Δεν χρειάζεται να είμαστε υπεραισιόδοξοι, θα οδηγήσουμε στον δικό μας ρυθμό».
Jon Armstrong: «Είναι ωραίο να βρίσκεσαι στο Ράλι των Θεών, γλιστρούσαμε λίγο. Θα είναι δύσκολος αγώνας, αλλά είμαστε έτοιμοι».
Daniel Sordo: «Ήταν ωραία, ήταν καλό που είδαμε μια ισπανική μάχη, ακόμα κι αν δεν είχαμε το ίδιο αυτοκίνητο».
Joshua McErlean: «Θα είναι δύσκολα αύριο, ελπίζω να το διασκεδάσουμε. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί, αλλά αυτή είναι η μαγεία των ράλλυ».
Mārtiņš Sesks: «Είναι ωραίο να βλέπεις τόσους θεατές, στην καρδιά της πόλης».
Jourdan Serderidis: «Μας αρέσουν οι υπερειδικές. Είναι ο μοναδικός αγώνας του WRC που θα συμμετάσχουμε, θα προσπαθήσω για το καλύτερο».
Yohan Rossel: «Καλή αρχή, προσπάθησα να έχω καθαρές γραμμές, να προφυλάξω τα ελαστικά. Θα είναι δύσκολο Σαββατοκύριακο για τα ελαστικά».
Léo Rossel: «Το διασκεδάσαμε με τους θεατές, αλλά όχι με τα ελαστικά. Αύριο θα είναι μεγάλη μέρα για εμάς και το αυτοκίνητο».
Roope Korhonen: «Είναι ωραία που είδαμε τόσους θεατές. Τέτοιες ειδικές δεν είναι για οδήγηση, το ράλλυ ξεκινά αύριο».
Alejandro Cachón: «Ήταν ιδιαίτερο συναίσθημα να μοιραστούμε την ειδική με τον Dani!».
Roberto Daprà: «Μας αρέσουν αυτές οι ειδικές, είμαστε ευχαριστημένοι που ο χρόνος μας ήταν καλός».
Andreas Mikkelsen: «Καλή αρχή. Φοβόμουν μήπως ξεκινήσω όπως το 2022, αλλά όλα πήγαν καλά».
Robert Virves: «Έχουμε έναν πολύ μεγάλο αγώνα μπροστά μας, πρέπει να φερθούμε έξυπνα, να αποφύγουμε τα προβλήματα».
Gus Greensmith: «Είναι σκληρό ράλλυ, αλλά νιώθω καλά».
Jan Solans: «Σήμερα είναι διαφορετική μέρα. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ειδική, ας συγκεντρωθούμε στην αυριανή μέρα».
Yuki Yamamoto: «Έχω αυτοπεποίθηση, είμαι πιο χαλαρός, μπορώ να το διασκεδάσω, πιστεύω ότι θα είναι ένας καλός αγώνας για εμάς».
Romet Jürgenson: «Είναι ωραία, δεν ήταν άσχημη η ειδική. Έχω, όμως, μια περίεργη αίσθηση με τη βαλβίδα ανακούφισης».
Λάμπρος Αθανασούλας: «Είναι ιδιαίτερες οι υπερειδικές για εμάς, οι φίλοι μας, οι οικογένειές μας, οι θεατές είναι πάντα εδώ».
Παναγιώτης Ρουστέμης: «Είναι ωραία να βρισκόμαστε εδώ. Ελπίζω οι θεατές να το διασκέδασαν».
Επαμεινώνδας Καρανικόλας: «Ήταν ωραία, με πολλούς θεατές, θα ευχαριστηθούμε κάθε στιγμή του αγώνα».
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