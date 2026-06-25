Φαλ για την μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό: «Έπαιξε σημαντικό ρόλο ο Ομπράντοβιτς, στόχος η κατάκτηση της Euroleague»

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The big man is officially in the building!



Moustapha Fall stepped through the doors of Telekom Center Athens to get his first look at his new home.



Getting familiar with his new surroundings before the real work begins! 💪🏾#WeTheGreens… pic.twitter.com/kwU1j6eB5s — Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 25, 2026

Ποιοι είναι οι στόχοι σου με τον Παναθηναϊκό AKTOR;«Ο στόχος μου είναι να κατακτήσω την EuroLeague. Πιστεύω πως όταν πηγαίνεις σε μια τέτοια ομάδα, αυτός είναι πάντα ο στόχος. Οπότε ο στόχος θα είναι πάντα ο ίδιος».Ένα μήνυμα για τους φίλους του Παναθηναϊκού;«Ελπίζω να με υποστηρίξετε. Ελπίζω να κάνω εξαιρετική δουλειά για εσάς. Και ελπίζω να φέρουμε επιτυχίες στον Παναθηναϊκό AKTOR».