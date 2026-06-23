Λάτσιο: Νέος προπονητής ο Τζενάρο Γκατούζο
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Τζενάρο Γκατούζο Λάτσιο Serie A

Λάτσιο: Νέος προπονητής ο Τζενάρο Γκατούζο

Ο Γκατούζο θα αντικαταστήσει τον Σάρι στον πάγκο της Λάτσιο

Λάτσιο: Νέος προπονητής ο Τζενάρο Γκατούζο
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Λίγους μήνες αφότου αποχώρησε από τη θέση του προπονητή της Εθνικής ομάδας της Ιταλίας, μετά το φιάσκο εναντίον της Βοσνίας στα πλέι οφ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ο Τζενάρο Γκατούζο επέστρεψε στο προσκήνιο.

Η Λάτσιο ανακοίνωσε επίσημα την Τρίτη τον διορισμό του παλαίμαχου διεθνή μέσου ως προπονητή της ανδρικής ομάδας, στη θέση του Μαουρίτσιο Σάρι.

Η ανακοίνωση της Λάτσιο

«Η Λάτσιο ανακοινώνει ότι διόρισε τον κ. Τζενάρο Γκατούζο ως προπονητή της Πρώτης Ομάδας. Ο Σύλλογος καλωσορίζει τον νέο προπονητή με ικανοποίηση, πιστεύοντας ότι η εμπειρία, ο επαγγελματισμός και η αποφασιστικότητά του μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των αθλητικών στόχων του Συλλόγου».
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