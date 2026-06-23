Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.
Λάτσιο: Νέος προπονητής ο Τζενάρο Γκατούζο
Λάτσιο: Νέος προπονητής ο Τζενάρο Γκατούζο
Ο Γκατούζο θα αντικαταστήσει τον Σάρι στον πάγκο της Λάτσιο
Λίγους μήνες αφότου αποχώρησε από τη θέση του προπονητή της Εθνικής ομάδας της Ιταλίας, μετά το φιάσκο εναντίον της Βοσνίας στα πλέι οφ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ο Τζενάρο Γκατούζο επέστρεψε στο προσκήνιο.
Η Λάτσιο ανακοίνωσε επίσημα την Τρίτη τον διορισμό του παλαίμαχου διεθνή μέσου ως προπονητή της ανδρικής ομάδας, στη θέση του Μαουρίτσιο Σάρι.
Η ανακοίνωση της Λάτσιο
«Η Λάτσιο ανακοινώνει ότι διόρισε τον κ. Τζενάρο Γκατούζο ως προπονητή της Πρώτης Ομάδας. Ο Σύλλογος καλωσορίζει τον νέο προπονητή με ικανοποίηση, πιστεύοντας ότι η εμπειρία, ο επαγγελματισμός και η αποφασιστικότητά του μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των αθλητικών στόχων του Συλλόγου».
Η Λάτσιο ανακοίνωσε επίσημα την Τρίτη τον διορισμό του παλαίμαχου διεθνή μέσου ως προπονητή της ανδρικής ομάδας, στη θέση του Μαουρίτσιο Σάρι.
Η ανακοίνωση της Λάτσιο
«Η Λάτσιο ανακοινώνει ότι διόρισε τον κ. Τζενάρο Γκατούζο ως προπονητή της Πρώτης Ομάδας. Ο Σύλλογος καλωσορίζει τον νέο προπονητή με ικανοποίηση, πιστεύοντας ότι η εμπειρία, ο επαγγελματισμός και η αποφασιστικότητά του μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των αθλητικών στόχων του Συλλόγου».
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