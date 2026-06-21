Ιστορίες από το Μουντιάλ: Η εκδίκηση των σαραντάρηδων, το «κουπί» των Βίκινγκς και ο ήρωας από το Cabo Verde
Ιστορίες από το Μουντιάλ: Η εκδίκηση των σαραντάρηδων, το «κουπί» των Βίκινγκς και ο ήρωας από το Cabo Verde
Η μάχη Μέσι και Ρονάλντο προς το παρόν βγάζει νικητή τον ηγέτη της Αργεντινής, με τον Πορτογάλο άσο να βράζει μέσα του για την αφλογιστία του - Η αρμάδα του Χάαλαντ δείχνει ότι έχει μέλλον και ποιότητα - Ένας σχεδόν βετεράνος τερματοφύλακας μπλόκαρε τους πρωταθλητές Ευρώπης - Αιθέρια ύπαρξη χωρίς ταυτότητα αναστατώνει τις εξέδρες και τα social media
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Κάπου ανάμεσα στις διαφορετικές αποχρώσεις των φούξια παπουτσιών και σε υποχρεωτικά διαλείμματα για ενυδάτωση, ένας Τούρκος εκφωνητής παύθηκε προσωρινά από τα καθήκοντά του επειδή επί 4 λεπτά περιέγραφε το ματς Ιράν - Νέα Ζηλανδία έχοντας μπερδέψει τις ομάδες. Στο Μεξικό, οι ντόπιοι φαν έχουν γίνει ένα σώμα και μια ψυχή με τους Νοτιοκορεάτες, σε μια αναπάντεχη αδερφοποίηση, στη βάση της οποίας βρίσκεται η νίκη της ασιατικής χώρας επί της Γερμανίας που ευνόησε την Eθνική Μεξικού στο Μουντιάλ του 2018.
Και ενώ, στην ίδια χώρα, βρέθηκε ένα αδέσποτο πτώμα δίπλα στο προπονητήριο του Ιράν, ο υιός Ζιντάν αγωνίζεται ως τερματοφύλακας της Αλγερίας, γνωρίζοντας τρεις φορές την προσωπική ήττα από το χατ τρικ του Λιονέλ Μέσι. Εν τω μεταξύ, η Αγγλία του Χάρι Κέιν και του Τζουντ Μπέλιγχαμ ισοπέδωσε την Κροατία, θυμίζοντας κάτι από παλιά Βραζιλία, την ίδια στιγμή που η νέα Βραζιλία του «πρύτανη» Κάρλο Αντσελότι δεν θυμίζει τίποτα - και όχι μόνο από τον εαυτό της.
Οι ιστορίες του φετινού Μουντιάλ είναι πολλές, διάφορες, όχι πάντα ευχάριστες για όσους αναζητούν την περίφημη και άλλο τόσο φευγαλέα ουσία του πιο αγαπημένου παιχνιδιού της ανθρωπότητας.
Είναι όμως ιστορίες που λειτουργούν σαν ένα πρώτης τάξεως ορεκτικό για όσα πρόκειται να επακολουθήσουν ως τον τελικό της 19ης Ιουλίου.
Κατ’ αρχάς, το φαινόμενο της αυξημένης διάρκειας στην υψηλή απόδοση ορισμένων παικτών -και δη σε ένα άθλημα ασύλληπτα απαιτητικό όσο το επαγγελματικό ποδόσφαιρο κορυφαίου επιπέδου- θα πρέπει να εξηγείται, αναπόφευκτα, με αναφορά στην ψυχοπνευματική προσέγγιση των μεγάλων προσωπικοτήτων του χώρου: ο Κριστιάνο Ρονάλντο μοιάζει με έναν άνθρωπο εθισμένο στην αθλητική νοοτροπία και τον τρόπο ζωής. Δίνει την αίσθηση ότι, αν δεν ήταν ποδοσφαιριστής, ο οποίος διακατέχεται από το ίδιο πάθος για τη νίκη και την προσωπική επιβολή είτε παίζει στα γήπεδα της Σαουδικής Αραβίας, είτε στα σαλόνια της Ευρώπης, θα ήταν πρωταθλητής σε κάποιον άλλο στίβο, σε οτιδήποτε κι αν επέλεγε.
Παραμένει τελειομανής, υποχόνδριος με την προετοιμασία, με έναν ναρκισσισμό που δύσκολα διακρίνεται από τη νοσηρή εγωπάθεια. Και, παρ’ όλα αυτά, δεν αφήνει ούτε ένα παιδάκι παραπονεμένο, χωρίς να ποζάρει για μία ακόμη, μία από τις εκατοντάδες χιλιάδες selfie, ούτε μία φωτογραφία που δεν θα σταματήσει για να σημαδέψει με το αυτόγραφο-σήμα κατατεθέν του.
Εν αντιθέσει, ο Μέσι είναι πολύ πιο κοντά στο πρότυπο του απόμακρου ινδάλματος παρά στο ασυνήθιστο μοντέλο του Πορτογάλου σούπερ σταρ και προσωπικού αντιπάλου του. Εξίσου προσηλωμένος στο άθλημα, πλέον ο «Pulga» παίζει με τον πλήρη αυτοέλεγχο μιας μηχανής που αυτορρυθμίζεται και προσαρμόζεται διαρκώς εν ώρα αγώνα, ώστε να διατηρεί την ιδανική διαχείριση δυνάμεων, ενώ ταυτόχρονα παραμένει ένας από τους πιο δημιουργικούς, τους πιο απρόβλεπτους παίκτες που υπήρξαν ποτέ, ένας σπουδαίος ποδοσφαιρικός νους. Μπορεί όχι τόσο φαντεζί όσο ο ημίθεος Ντιέγκο Μαραντόνα, σίγουρα όμως μια φυσιογνωμία που σηκώνει με προθυμία στους ώμους του ένα ολόκληρο έθνος, ένας ηγέτης βάσει αξίας, ο οποίος, μάλιστα, ξεχωρίζει με την ανώτερη κλάση του, ακόμη και μέσα στον γαλαξία της Αργεντινής. Αυτό δεν ισχύει για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την Εθνική Πορτογαλίας - ασχέτως αν ο ίδιος πιστεύει πως οι συμπαίκτες τού είναι χρήσιμοι σχεδόν αποκλειστικά για να συμπληρώνουν τις υπόλοιπες θέσεις και να τον τροφοδοτούν ώστε να σκοράρει.
Αρα; Βάσει των μέχρι στιγμής εμφανίσεων, ο Μέσι δείχνει να έχει συντονιστεί σε τροχιά κατάκτησης ενός ακόμη Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ ο Ρονάλντο, αν δεν ήταν ο Ρονάλντο, θα του άξιζε μια θέση μεταξύ πάγκου και αλλαγής. Σαν να ήρθε η ώρα της φυσικής επιλογής, όπου το γέρικο λιοντάρι πρέπει να υποταχθεί στον νόμο της φύσης και να αποδεχτεί την ήττα του από το γήρας, επιτρέποντας στους απογόνους του να ωθήσουν την αγέλη μπροστά. Ποιος είναι, όμως, αυτός που θα πει κάτι τέτοιο στον CR7, ιδιαίτερα ύστερα από μόλις μία εμφάνιση στο (μόλις) 6ο Μουντιάλ της καριέρας του;
Και ενώ, στην ίδια χώρα, βρέθηκε ένα αδέσποτο πτώμα δίπλα στο προπονητήριο του Ιράν, ο υιός Ζιντάν αγωνίζεται ως τερματοφύλακας της Αλγερίας, γνωρίζοντας τρεις φορές την προσωπική ήττα από το χατ τρικ του Λιονέλ Μέσι. Εν τω μεταξύ, η Αγγλία του Χάρι Κέιν και του Τζουντ Μπέλιγχαμ ισοπέδωσε την Κροατία, θυμίζοντας κάτι από παλιά Βραζιλία, την ίδια στιγμή που η νέα Βραζιλία του «πρύτανη» Κάρλο Αντσελότι δεν θυμίζει τίποτα - και όχι μόνο από τον εαυτό της.
Οι ιστορίες του φετινού Μουντιάλ είναι πολλές, διάφορες, όχι πάντα ευχάριστες για όσους αναζητούν την περίφημη και άλλο τόσο φευγαλέα ουσία του πιο αγαπημένου παιχνιδιού της ανθρωπότητας.
Είναι όμως ιστορίες που λειτουργούν σαν ένα πρώτης τάξεως ορεκτικό για όσα πρόκειται να επακολουθήσουν ως τον τελικό της 19ης Ιουλίου.
Οι ηλικιωμένοιΣτις 21 Ιουνίου ο τερματοφύλακας της Σκωτίας Κρεγκ Γκόρντον, ο πιο ηλικιωμένος ποδοσφαιριστής του φετινού Μουντιάλ, θα είναι 43 ετών και 172 ημερών. Ο αμέσως επόμενος, ο Κριστιάνο Ρονάλντο 41 και 136. Ο Μεξικανός Γκιγιέρμο Οτσόα σχεδόν 41. Ο ηγέτης της Κροατίας Λούκα Μόντριτς 40 ετών και 285 ημερών. Ακολουθούν οι 40άρηδες Εντίν Τζέκο (Βοσνία-Ερζεγοβίνη), οι πορτιέρε Μάνουελ Νόιερ (Γερμανία), Βοζίνια (Πράσινο Ακρωτήριο), Φερνάντο Μουσλέρα (Ουρουγουάη). Ενώ σε ό,τι αφορά στους σταρ της διοργάνωσης, ο Λιονέλ Μέσι και ο Νίκολας Οταμέντι, εκπροσωπώντας την παλαιότερη γενιά των Αργεντινών διεθνών, κατατάσσονται στην 12η και την 17η θέση στο Top 20 των γηραιότερων ποδοσφαιριστών της διοργάνωσης. Με την εξαίρεση των τερματοφυλάκων, οι οποίοι εκ φύσεως της θέσης τους παραδοσιακά εξακολουθούν να αγωνίζονται ακόμη και (αρκετά) μετά το κατώφλι των 40 ετών, οι βετεράνοι φαίνεται να ανατρέπουν ακόμη και τους νόμους της Bιολογίας. Ο Μέσι ήδη έχει σκοράρει τρεις φορές στο ντεμπούτο της εθνικής Αργεντινής, ενώ ο Ρονάλντο δείχνει να βράζει στη λύσσα του, είτε για να φτάσει τα 1.000 γκολ καριέρας, είτε για να παίξει και στο επόμενο Μουντιάλ - ιδανικά, δε, και για τα δύο. Συνεπώς, είναι αυτό το Μουντιάλ εκδίκηση των «γερόντων»; Είναι το Μουντιάλ-ΚΑΠΗ; Εάν ναι, τι σημαίνει αυτό για τη φυσική, τη δαρβινική αν προτιμά κανείς, τάξη στην ιεραρχία του αθλήματος και τι προοιωνίζεται για την εξέλιξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026; Συναφώς, θα δοθεί επιτέλους η απάντηση για το ποιος είναι καλύτερος, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ή ο Λιονέλ Μέσι, καθώς αμφότεροι αγωνίζονται για 6η φορά σε Μουντιάλ;
Κατ’ αρχάς, το φαινόμενο της αυξημένης διάρκειας στην υψηλή απόδοση ορισμένων παικτών -και δη σε ένα άθλημα ασύλληπτα απαιτητικό όσο το επαγγελματικό ποδόσφαιρο κορυφαίου επιπέδου- θα πρέπει να εξηγείται, αναπόφευκτα, με αναφορά στην ψυχοπνευματική προσέγγιση των μεγάλων προσωπικοτήτων του χώρου: ο Κριστιάνο Ρονάλντο μοιάζει με έναν άνθρωπο εθισμένο στην αθλητική νοοτροπία και τον τρόπο ζωής. Δίνει την αίσθηση ότι, αν δεν ήταν ποδοσφαιριστής, ο οποίος διακατέχεται από το ίδιο πάθος για τη νίκη και την προσωπική επιβολή είτε παίζει στα γήπεδα της Σαουδικής Αραβίας, είτε στα σαλόνια της Ευρώπης, θα ήταν πρωταθλητής σε κάποιον άλλο στίβο, σε οτιδήποτε κι αν επέλεγε.
Παραμένει τελειομανής, υποχόνδριος με την προετοιμασία, με έναν ναρκισσισμό που δύσκολα διακρίνεται από τη νοσηρή εγωπάθεια. Και, παρ’ όλα αυτά, δεν αφήνει ούτε ένα παιδάκι παραπονεμένο, χωρίς να ποζάρει για μία ακόμη, μία από τις εκατοντάδες χιλιάδες selfie, ούτε μία φωτογραφία που δεν θα σταματήσει για να σημαδέψει με το αυτόγραφο-σήμα κατατεθέν του.
Εν αντιθέσει, ο Μέσι είναι πολύ πιο κοντά στο πρότυπο του απόμακρου ινδάλματος παρά στο ασυνήθιστο μοντέλο του Πορτογάλου σούπερ σταρ και προσωπικού αντιπάλου του. Εξίσου προσηλωμένος στο άθλημα, πλέον ο «Pulga» παίζει με τον πλήρη αυτοέλεγχο μιας μηχανής που αυτορρυθμίζεται και προσαρμόζεται διαρκώς εν ώρα αγώνα, ώστε να διατηρεί την ιδανική διαχείριση δυνάμεων, ενώ ταυτόχρονα παραμένει ένας από τους πιο δημιουργικούς, τους πιο απρόβλεπτους παίκτες που υπήρξαν ποτέ, ένας σπουδαίος ποδοσφαιρικός νους. Μπορεί όχι τόσο φαντεζί όσο ο ημίθεος Ντιέγκο Μαραντόνα, σίγουρα όμως μια φυσιογνωμία που σηκώνει με προθυμία στους ώμους του ένα ολόκληρο έθνος, ένας ηγέτης βάσει αξίας, ο οποίος, μάλιστα, ξεχωρίζει με την ανώτερη κλάση του, ακόμη και μέσα στον γαλαξία της Αργεντινής. Αυτό δεν ισχύει για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την Εθνική Πορτογαλίας - ασχέτως αν ο ίδιος πιστεύει πως οι συμπαίκτες τού είναι χρήσιμοι σχεδόν αποκλειστικά για να συμπληρώνουν τις υπόλοιπες θέσεις και να τον τροφοδοτούν ώστε να σκοράρει.
Αρα; Βάσει των μέχρι στιγμής εμφανίσεων, ο Μέσι δείχνει να έχει συντονιστεί σε τροχιά κατάκτησης ενός ακόμη Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ ο Ρονάλντο, αν δεν ήταν ο Ρονάλντο, θα του άξιζε μια θέση μεταξύ πάγκου και αλλαγής. Σαν να ήρθε η ώρα της φυσικής επιλογής, όπου το γέρικο λιοντάρι πρέπει να υποταχθεί στον νόμο της φύσης και να αποδεχτεί την ήττα του από το γήρας, επιτρέποντας στους απογόνους του να ωθήσουν την αγέλη μπροστά. Ποιος είναι, όμως, αυτός που θα πει κάτι τέτοιο στον CR7, ιδιαίτερα ύστερα από μόλις μία εμφάνιση στο (μόλις) 6ο Μουντιάλ της καριέρας του;
Αγριες διαθέσειςΟταν ο Ερλινγκ Χάαλαντ βρήκε δις τα δίχτυα στο πρώτο παιχνίδι της Νορβηγίας εναντίον του Ιράκ, δεν ανέβασε μόνο το προσωπικό του σκορ στο καθηλωτικό σύνολο των 57 γκολ σε 51 ματς. Στα 25 του χρόνια ο εκτελεστής της Μάντσεστερ Σίτι επιβεβαίωσε ότι η πατρίδα του έχει μια εθνική ομάδα με πολύ υψηλές προσδοκίες στο φετινό Μουντιάλ. Προσδοκίες που, εκ των πραγμάτων, εναποτίθενται πρωτίστως στον ίδιο, για μια πορεία ακόμη και μέχρι τον τελικό. Οι οπαδοί της Νορβηγίας, ντυμένοι Βίκινγκς, έχουν κάνει μαζική απόβαση στις ΗΠΑ, κατακτώντας κατ’ αρχάς τις κυλιόμενες σκάλες στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Βοστόνης, παριστάνοντας τους κωπηλάτες στα ντρέκις, τα «δρακόπλοια» των ατρόμητων ναυτικών προγόνων τους. Και, αμέσως, η αυτοσχέδια αυτή παράσταση μεταδόθηκε πίσω στη Νορβηγία και διαδόθηκε σαν εύθυμη επιδημία - φτάνοντας ακόμη και μέσα στην αίθουσα της Εθνοσυνέλευσης.
Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η Νορβηγία, η οποία επανήλθε με άγριες διαθέσεις σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου ύστερα από 28 χρόνια, δεν είναι μόνο ο Χάαλαντ. Δεν είναι, δηλαδή, μια σκανδιναβική εκδοχή της Πορτογαλίας του Κριστιάνο Ρονάλντο ή της Γαλλίας του Κιλιάν Εμπαπέ. Οι επαΐοντες επισημαίνουν το βάθος της δεξαμενής ταλέντων που διαθέτει πια η Νορβηγία, ύστερα από το έτος-ορόσημο, το 2013, όταν η εθνική ομοσπονδία αποφάσισε να δημιουργήσει ένα πρότυπο φυτώριο για μια νέα γενιά κορυφαίας ποιότητας ποδοσφαιριστών. Καθόλου τυχαία, οι περισσότεροι από τους παίκτες που πλαισιώνουν τον 25χρονο Χάαλαντ, υπήρξαν συμμαθητές του στο περίφημο Landslagsskole, τη Σχολή Εθνικής Ομάδας. Επομένως, ακόμη και αν η φετινή πορεία τους δεν αποφέρει τελικά τα ποθούμενα αποτελέσματα, οι Βίκινγκς θα έχουν μετά βεβαιότητας σημαδέψει την περιοχή τους για όσα έρχονται τα επόμενα χρόνια.
Τώρα το γιατί ένας 40χρονος Καποβερντιανός θέλει τη μαμά του στην εξέδρα αποτελεί ζήτημα για μια άλλου είδους συζήτηση. Αλλά, πέρα από τα αήττητα οιδιπόδεια, το μείζον με τον Βοζίνια ήταν ότι αποδείχθηκε αρκετό το δημόσιο παράπονό του για να ανοίξει ο δρόμος και η μητέρα του να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, η μορφή του έγινε χαρακτήρας στα κινούμενα σχέδια τύπου «Supercampeones» και «Captain Tsubasa». Συνεπώς, όποια και εάν είναι η τύχη του Πράσινου Ακρωτηρίου στη συνέχεια του τουρνουά, ο τερματοφύλακάς του έχει ήδη νικήσει. Σαν influencer, αν μη τι άλλο.
Παρ’ όλα αυτά, από το 2027 και τουλάχιστον έως το 2034 τα «Πάντσερ» θα φορούν Nike, καθώς η Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (DFB) έκανε δεκτή την προσφορά της αμερικανικής εταιρείας, η οποία εικάζεται ότι ήταν της τάξης των 100 εκατ. δολαριών, διπλάσια από εκείνη που υπέβαλε η Adidas για την ανανέωση του συμβολαίου της. Η DBF κρατά απόρρητα τα πραγματικά ποσά και απλώς επικαλείται ότι «δεν ήταν μόνο τα λεφτά. Μέτρησε κυρίως το περιεχόμενο του οράματός της Nike, η οποία σχεδιάζει να προωθήσει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στη Γερμανία, τις γυναικείες ομάδες κ.ο.κ.». Είναι σαφές, όμως, ότι ούτε οι προμηθευτές αθλητικών ειδών δεν έχουν το περιθώριο να επαναπαύονται όταν το διακύβευμα είναι τα ενδύματα και τα υποδήματα των «Πάντσερ».
Ο τερματοφύλακας της Σκωτίας, ο πιο μεγάλος σε ηλικία παίκτης του Μουντιάλ, είναι 43 ετών και 172 ημερών
Κριστιάνο Ρονάλντo
Ο σταρ της Εθνικής Πορτογαλίας είναι 41 ετών και 136 ημερών
Γκιγιέρμο Οτσόα
Ο Μεξικανός τερματοφύλακας είναι σχεδόν 41
Λούκα Μόντριτς
Ο ηγέτης της Κροατίας είναι 40 ετών και 285 ημερών
Μάνουελ Νόιερ
Ο πορτιέρο της Εθνικής Γερμανίας είναι 40 ετών και 82 ημερών
Ολα κυλούσαν ονειρικά για το viral πλάνο, με το παλλόμενο σε πυρετικό ρυθμό μπούστο της εκρηκτικής Λατίνας. Δυστυχώς «too good to be true». Υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι η πρωταγωνίστρια του παγκοσμίως διάσημου πια στιγμιοτύπου από το β’ ημίχρονο της αναμέτρησης Βραζιλία - Μαρόκο δεν είχε παραδοθεί άνευ όρων στην αγωνία μήπως και η Σελεσάο της καρδιάς της μείνει στην ισοπαλία. Στην αρχή κυκλοφόρησε ότι δεν ήταν καν Βραζιλιάνα η κυρία που ηθελημένα εξέθεσε τα χυμώδη προσόντα της θωρακικής της χώρας, αλλά εντελώς ακούσια εξέθεσε τον κύριο δίπλα της που θόλωσε κοιτάζοντάς τα να ανεβοκατεβαίνουν. Υποτίθεται, λοιπόν, ότι πρόκειται για γνωστή influencer, 23 ετών, ονόματι Κιάρα Κλέο, η οποία παρεπιδημεί εις Μαϊάμι, αλλά έλκει την καταγωγή της από κάποια χώρα της Λατινικής Αμερικής κ.λπ. Ωστόσο, υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι η Κιάρα Κλέο απλώς δεν... υπάρχει. Είναι προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως και δεκάδες, αντιστοίχως εκπάγλου καλλονής κοράσια τα οποία κάνουν ήδη ή φιλοδοξούν να κάνουν καριέρα στο φετινό Μουντιάλ. Κι αν αυτό ισχύει, τότε εξηγείται η δική της παθητική αντίδραση στην επιδεικτική αδιακρισία του διπλανού της.
Ο σούπερ γκολκίπερΠριν από το Μουντιάλ, ο Ζοσιμάρ Ζοσέ Εβορα Ντίας, γνωστός περισσότερο με το χαϊδευτικό του Βοζίνια, είχε να επιδείξει σκάρτους 50.000 followers στο Instagram. Σήμερα, οι δεδηλωμένοι θαυμαστές του έχουν υπερβεί τα 14 εκατομμύρια. Ο Βοζίνια έφτασε στο Μουντιάλ του 2026 ως ένας βετεράνος ποδοσφαιριστής, έχοντας αγωνιστεί σε διάφορες χώρες και ομάδες, μεταξύ των οποίων και η Α.Ε. Λεμεσού στην Κύπρο, με την αυτονόητη, προδιαγεγραμμένη πορεία που δεν θα μπορούσε να αποφύγει ένας 40άρης. Στη θέση του γκολκίπερ, επιφορτισμένος με το άχαρο έργο να υπερασπίζεται την εστία μιας «αναλώσιμης» ομάδας, όπως θεωρούνταν το εθνικό συγκρότημα του Πράσινου Ακρωτηρίου. Η προφητεία, εντούτοις, σχετικά με τη μοίρα του Βοζίνια -και κατ’ επέκτασιν της ομάδας του- χρειάστηκε μόλις μία αγωνιστική για να διαψευστεί: στον αγώνα με αντίπαλο την Ισπανία, ήτοι κόντρα σε ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Βοζίνια έπιασε τα άπιαστα. Κράτησε τα δίχτυα του ανέπαφα και το αποτέλεσμα στο 0-0, κυρίως όμως ανέδειξε τον εαυτό του σε ήρωα του ματς -και όχι μόνο. Τα ΜΜΕ τον πολιόρκησαν, εκείνος μίλησε συγκινημένος για επιμονή και αφοσίωση στα όνειρα, για την τιμή των προγόνων και των συμπατριωτών του και καυτηρίασε την ξενοφοβία του Ντόναλντ Τραμπ που στέρησε από τη μητέρα του την παρουσία στο Μουντιάλ.
Τώρα το γιατί ένας 40χρονος Καποβερντιανός θέλει τη μαμά του στην εξέδρα αποτελεί ζήτημα για μια άλλου είδους συζήτηση. Αλλά, πέρα από τα αήττητα οιδιπόδεια, το μείζον με τον Βοζίνια ήταν ότι αποδείχθηκε αρκετό το δημόσιο παράπονό του για να ανοίξει ο δρόμος και η μητέρα του να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, η μορφή του έγινε χαρακτήρας στα κινούμενα σχέδια τύπου «Supercampeones» και «Captain Tsubasa». Συνεπώς, όποια και εάν είναι η τύχη του Πράσινου Ακρωτηρίου στη συνέχεια του τουρνουά, ο τερματοφύλακάς του έχει ήδη νικήσει. Σαν influencer, αν μη τι άλλο.
Terminator διαιτητήςΟ Γουίλτον Σαμπάιο, στα 44 του χρόνια, επελέγη ως ο ιδανικός για να σφυρίξει την έναρξη του φετινού Μουντιάλ, εξ ου και του ανατέθηκε να διαιτητεύσει τον πρώτο αγώνα της διοργάνωσης ανάμεσα στις εθνικές ομάδες του Μεξικού και της Νότιας Αφρικής. Κι εκείνος έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να κλέψει την παράσταση. Κατ’ αρχάς, εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο περιζωσμένος με ένα σετ από κάμερες, οι οποίες τον έκαναν να μοιάζει με cyborg, με ανθρωποειδή μηχανή, παρά με κανονικό ανθρώπο. Ενδεχομένως ο ίδιος να έκρινε πως έπρεπε να υπενθυμίσει στο σύμπαν, με τη hi-tech εξάρτυσή του, ότι υπήρξε πρωτοπόρος του συστήματος VAR, όταν αυτό εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο προπροηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Τα κατορθώματα του Σαμπάιο στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026 ήταν, όμως, πολύ περισσότερα: στον αγώνα απέβαλε τρεις παίκτες με κόκκινη κάρτα, σημειώνοντας νέο ρεκόρ για το εναρκτήριο ματς σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Επιπλέον, δε, έγινε περίγελος στις κερκίδες όταν αποπειράθηκε να εξηγήσει, σε παντελώς ακατανόητη, δικής του εμπνεύσεως διάλεκτο πορτογαλοαγγλικών, μια αμφιλεγόμενη απόφασή του κάνοντας χρήση της καινοτόμου δυνατότητας με την παραχώρηση της μικροφωνικής εγκατάστασης του σταδίου στον διαιτητή. Μια απόφαση στην οποία ο Σαμπάιο κατέληξε κατόπιν βαθιάς περίσκεψης και αφότου μελέτησε την επίμαχη φάση σε επανάληψη, στην οθόνη του αγαπημένου του VAR.
Nike και ΓερμανίαΟι συλλέκτες ποδοσφαιρικών εμφανίσεων έχουν ήδη φροντίσει να εξασφαλίσουν αυτή της Εθνικής Γερμανίας, όπως τη φορούν οι αστέρες της τετράκις παγκόσμιας πρωταθλήτριας Nationalmannschaft στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Κι αυτό διότι το συμβόλαιο με τον μόνιμο προμηθευτή της, την Adidas, ολοκληρώνεται φέτος ύστερα από 72 ολόκληρα χρόνια στενής και εμβληματικής συνεργασίας. Η Adidas έντυνε την Εθνική Γερμανίας αδιαλλείπτως από το 1954, γεγονός που καθιστούσε de facto την εταιρεία ως βασικό συνοδοιπόρο σε καθέναν από τους πάμπολλους θριάμβους της ομάδας.
Παρ’ όλα αυτά, από το 2027 και τουλάχιστον έως το 2034 τα «Πάντσερ» θα φορούν Nike, καθώς η Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (DFB) έκανε δεκτή την προσφορά της αμερικανικής εταιρείας, η οποία εικάζεται ότι ήταν της τάξης των 100 εκατ. δολαριών, διπλάσια από εκείνη που υπέβαλε η Adidas για την ανανέωση του συμβολαίου της. Η DBF κρατά απόρρητα τα πραγματικά ποσά και απλώς επικαλείται ότι «δεν ήταν μόνο τα λεφτά. Μέτρησε κυρίως το περιεχόμενο του οράματός της Nike, η οποία σχεδιάζει να προωθήσει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στη Γερμανία, τις γυναικείες ομάδες κ.ο.κ.». Είναι σαφές, όμως, ότι ούτε οι προμηθευτές αθλητικών ειδών δεν έχουν το περιθώριο να επαναπαύονται όταν το διακύβευμα είναι τα ενδύματα και τα υποδήματα των «Πάντσερ».
Και οι πέντε άνω των 40Κρεγκ Γκόρντον
Ο τερματοφύλακας της Σκωτίας, ο πιο μεγάλος σε ηλικία παίκτης του Μουντιάλ, είναι 43 ετών και 172 ημερών
Κριστιάνο Ρονάλντo
Ο σταρ της Εθνικής Πορτογαλίας είναι 41 ετών και 136 ημερών
Γκιγιέρμο Οτσόα
Ο Μεξικανός τερματοφύλακας είναι σχεδόν 41
Λούκα Μόντριτς
Ο ηγέτης της Κροατίας είναι 40 ετών και 285 ημερών
Μάνουελ Νόιερ
Ο πορτιέρο της Εθνικής Γερμανίας είναι 40 ετών και 82 ημερών
Η εκρηκτική Βραζιλιάνα που άναψε φωτιές τελικά ήταν ένα ψέμα
Ολα κυλούσαν ονειρικά για το viral πλάνο, με το παλλόμενο σε πυρετικό ρυθμό μπούστο της εκρηκτικής Λατίνας. Δυστυχώς «too good to be true». Υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι η πρωταγωνίστρια του παγκοσμίως διάσημου πια στιγμιοτύπου από το β’ ημίχρονο της αναμέτρησης Βραζιλία - Μαρόκο δεν είχε παραδοθεί άνευ όρων στην αγωνία μήπως και η Σελεσάο της καρδιάς της μείνει στην ισοπαλία. Στην αρχή κυκλοφόρησε ότι δεν ήταν καν Βραζιλιάνα η κυρία που ηθελημένα εξέθεσε τα χυμώδη προσόντα της θωρακικής της χώρας, αλλά εντελώς ακούσια εξέθεσε τον κύριο δίπλα της που θόλωσε κοιτάζοντάς τα να ανεβοκατεβαίνουν. Υποτίθεται, λοιπόν, ότι πρόκειται για γνωστή influencer, 23 ετών, ονόματι Κιάρα Κλέο, η οποία παρεπιδημεί εις Μαϊάμι, αλλά έλκει την καταγωγή της από κάποια χώρα της Λατινικής Αμερικής κ.λπ. Ωστόσο, υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι η Κιάρα Κλέο απλώς δεν... υπάρχει. Είναι προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως και δεκάδες, αντιστοίχως εκπάγλου καλλονής κοράσια τα οποία κάνουν ήδη ή φιλοδοξούν να κάνουν καριέρα στο φετινό Μουντιάλ. Κι αν αυτό ισχύει, τότε εξηγείται η δική της παθητική αντίδραση στην επιδεικτική αδιακρισία του διπλανού της.
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