Ιστορίες από το Μουντιάλ: Η εκδίκηση των σαραντάρηδων, το «κουπί» των Βίκινγκς και ο ήρωας από το Cabo Verde

Ο σούπερ γκολκίπερ

Ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου Ζοσιμάρ Ζοσέ Εβορα Ντίας, γνωστός περισσότερο με το χαϊδευτικό του Βοζίνια, μπλόκαρε τους Ισπανούς

Terminator διαιτητής

Ο Βραζιλιάνος διαιτητής Γουίλτον Σαμπάιο

Nike και Γερμανία

Και οι πέντε άνω των 40

Η εκρηκτική Βραζιλιάνα που άναψε φωτιές τελικά ήταν ένα ψέμα

Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η Νορβηγία, η οποία επανήλθε με άγριες διαθέσεις σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου ύστερα από 28 χρόνια, δεν είναι μόνο ο Χάαλαντ. Δεν είναι, δηλαδή, μια σκανδιναβική εκδοχή της Πορτογαλίας του Κριστιάνο Ρονάλντο ή της Γαλλίας του Κιλιάν Εμπαπέ. Οι επαΐοντες επισημαίνουν το βάθος της δεξαμενής ταλέντων που διαθέτει πια η Νορβηγία, ύστερα από το έτος-ορόσημο, το 2013, όταν η εθνική ομοσπονδία αποφάσισε να δημιουργήσει ένα πρότυπο φυτώριο για μια νέα γενιά κορυφαίας ποιότητας ποδοσφαιριστών. Καθόλου τυχαία, οι περισσότεροι από τους παίκτες που πλαισιώνουν τον 25χρονο Χάαλαντ, υπήρξαν συμμαθητές του στο περίφημο Landslagsskole, τη Σχολή Εθνικής Ομάδας. Επομένως, ακόμη και αν η φετινή πορεία τους δεν αποφέρει τελικά τα ποθούμενα αποτελέσματα, οι Βίκινγκς θα έχουν μετά βεβαιότητας σημαδέψει την περιοχή τους για όσα έρχονται τα επόμενα χρόνια.Πριν από το Μουντιάλ, ο Ζοσιμάρ Ζοσέ Εβορα Ντίας, γνωστός περισσότερο με το χαϊδευτικό του Βοζίνια, είχε να επιδείξει σκάρτους 50.000 followers στο Instagram. Σήμερα, οι δεδηλωμένοι θαυμαστές του έχουν υπερβεί τα 14 εκατομμύρια. Ο Βοζίνια έφτασε στο Μουντιάλ του 2026 ως ένας βετεράνος ποδοσφαιριστής, έχοντας αγωνιστεί σε διάφορες χώρες και ομάδες, μεταξύ των οποίων και η Α.Ε. Λεμεσού στην Κύπρο, με την αυτονόητη, προδιαγεγραμμένη πορεία που δεν θα μπορούσε να αποφύγει ένας 40άρης. Στη θέση του γκολκίπερ, επιφορτισμένος με το άχαρο έργο να υπερασπίζεται την εστία μιας «αναλώσιμης» ομάδας, όπως θεωρούνταν το εθνικό συγκρότημα του Πράσινου Ακρωτηρίου. Η προφητεία, εντούτοις, σχετικά με τη μοίρα του Βοζίνια -και κατ’ επέκτασιν της ομάδας του- χρειάστηκε μόλις μία αγωνιστική για να διαψευστεί: στον αγώνα με αντίπαλο την Ισπανία, ήτοι κόντρα σε ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Βοζίνια έπιασε τα άπιαστα. Κράτησε τα δίχτυα του ανέπαφα και το αποτέλεσμα στο 0-0, κυρίως όμως ανέδειξε τον εαυτό του σε ήρωα του ματς -και όχι μόνο. Τα ΜΜΕ τον πολιόρκησαν, εκείνος μίλησε συγκινημένος για επιμονή και αφοσίωση στα όνειρα, για την τιμή των προγόνων και των συμπατριωτών του και καυτηρίασε την ξενοφοβία του Ντόναλντ Τραμπ που στέρησε από τη μητέρα του την παρουσία στο Μουντιάλ.Τώρα το γιατί ένας 40χρονος Καποβερντιανός θέλει τη μαμά του στην εξέδρα αποτελεί ζήτημα για μια άλλου είδους συζήτηση. Αλλά, πέρα από τα αήττητα οιδιπόδεια, το μείζον με τον Βοζίνια ήταν ότι αποδείχθηκε αρκετό το δημόσιο παράπονό του για να ανοίξει ο δρόμος και η μητέρα του να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, η μορφή του έγινε χαρακτήρας στα κινούμενα σχέδια τύπου «Supercampeones» και «Captain Tsubasa». Συνεπώς, όποια και εάν είναι η τύχη του Πράσινου Ακρωτηρίου στη συνέχεια του τουρνουά, ο τερματοφύλακάς του έχει ήδη νικήσει. Σαν influencer, αν μη τι άλλο.Ο Γουίλτον Σαμπάιο, στα 44 του χρόνια, επελέγη ως ο ιδανικός για να σφυρίξει την έναρξη του φετινού Μουντιάλ, εξ ου και του ανατέθηκε να διαιτητεύσει τον πρώτο αγώνα της διοργάνωσης ανάμεσα στις εθνικές ομάδες του Μεξικού και της Νότιας Αφρικής. Κι εκείνος έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να κλέψει την παράσταση. Κατ’ αρχάς, εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο περιζωσμένος με ένα σετ από κάμερες, οι οποίες τον έκαναν να μοιάζει με cyborg, με ανθρωποειδή μηχανή, παρά με κανονικό ανθρώπο. Ενδεχομένως ο ίδιος να έκρινε πως έπρεπε να υπενθυμίσει στο σύμπαν, με τη hi-tech εξάρτυσή του, ότι υπήρξε πρωτοπόρος του συστήματος VAR, όταν αυτό εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο προπροηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Τα κατορθώματα του Σαμπάιο στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026 ήταν, όμως, πολύ περισσότερα: στον αγώνα απέβαλε τρεις παίκτες με κόκκινη κάρτα, σημειώνοντας νέο ρεκόρ για το εναρκτήριο ματς σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Επιπλέον, δε, έγινε περίγελος στις κερκίδες όταν αποπειράθηκε να εξηγήσει, σε παντελώς ακατανόητη, δικής του εμπνεύσεως διάλεκτο πορτογαλοαγγλικών, μια αμφιλεγόμενη απόφασή του κάνοντας χρήση της καινοτόμου δυνατότητας με την παραχώρηση της μικροφωνικής εγκατάστασης του σταδίου στον διαιτητή. Μια απόφαση στην οποία ο Σαμπάιο κατέληξε κατόπιν βαθιάς περίσκεψης και αφότου μελέτησε την επίμαχη φάση σε επανάληψη, στην οθόνη του αγαπημένου του VAR.Οι συλλέκτες ποδοσφαιρικών εμφανίσεων έχουν ήδη φροντίσει να εξασφαλίσουν αυτή της Εθνικής Γερμανίας, όπως τη φορούν οι αστέρες της τετράκις παγκόσμιας πρωταθλήτριας Nationalmannschaft στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Κι αυτό διότι το συμβόλαιο με τον μόνιμο προμηθευτή της, την Adidas, ολοκληρώνεται φέτος ύστερα από 72 ολόκληρα χρόνια στενής και εμβληματικής συνεργασίας. Η Adidas έντυνε την Εθνική Γερμανίας αδιαλλείπτως από το 1954, γεγονός που καθιστούσε de facto την εταιρεία ως βασικό συνοδοιπόρο σε καθέναν από τους πάμπολλους θριάμβους της ομάδας.Παρ’ όλα αυτά, από το 2027 και τουλάχιστον έως το 2034 τα «Πάντσερ» θα φορούν Nike, καθώς η Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (DFB) έκανε δεκτή την προσφορά της αμερικανικής εταιρείας, η οποία εικάζεται ότι ήταν της τάξης των 100 εκατ. δολαριών, διπλάσια από εκείνη που υπέβαλε η Adidas για την ανανέωση του συμβολαίου της. Η DBF κρατά απόρρητα τα πραγματικά ποσά και απλώς επικαλείται ότι «δεν ήταν μόνο τα λεφτά. Μέτρησε κυρίως το περιεχόμενο του οράματός της Nike, η οποία σχεδιάζει να προωθήσει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στη Γερμανία, τις γυναικείες ομάδες κ.ο.κ.». Είναι σαφές, όμως, ότι ούτε οι προμηθευτές αθλητικών ειδών δεν έχουν το περιθώριο να επαναπαύονται όταν το διακύβευμα είναι τα ενδύματα και τα υποδήματα των «Πάντσερ».Ο τερματοφύλακας της Σκωτίας, ο πιο μεγάλος σε ηλικία παίκτης του Μουντιάλ, είναι 43 ετών και 172 ημερώνΟ σταρ της Εθνικής Πορτογαλίας είναι 41 ετών και 136 ημερώνΟ Μεξικανός τερματοφύλακας είναι σχεδόν 41Ο ηγέτης της Κροατίας είναι 40 ετών και 285 ημερώνΟ πορτιέρο της Εθνικής Γερμανίας είναι 40 ετών και 82 ημερώνΟλα κυλούσαν ονειρικά για το viral πλάνο, με το παλλόμενο σε πυρετικό ρυθμό μπούστο της εκρηκτικής Λατίνας. Δυστυχώς «too good to be true». Υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι η πρωταγωνίστρια του παγκοσμίως διάσημου πια στιγμιοτύπου από το β’ ημίχρονο της αναμέτρησης Βραζιλία - Μαρόκο δεν είχε παραδοθεί άνευ όρων στην αγωνία μήπως και η Σελεσάο της καρδιάς της μείνει στην ισοπαλία. Στην αρχή κυκλοφόρησε ότι δεν ήταν καν Βραζιλιάνα η κυρία που ηθελημένα εξέθεσε τα χυμώδη προσόντα της θωρακικής της χώρας, αλλά εντελώς ακούσια εξέθεσε τον κύριο δίπλα της που θόλωσε κοιτάζοντάς τα να ανεβοκατεβαίνουν. Υποτίθεται, λοιπόν, ότι πρόκειται για γνωστή influencer, 23 ετών, ονόματι Κιάρα Κλέο, η οποία παρεπιδημεί εις Μαϊάμι, αλλά έλκει την καταγωγή της από κάποια χώρα της Λατινικής Αμερικής κ.λπ. Ωστόσο, υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι η Κιάρα Κλέο απλώς δεν... υπάρχει. Είναι προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως και δεκάδες, αντιστοίχως εκπάγλου καλλονής κοράσια τα οποία κάνουν ήδη ή φιλοδοξούν να κάνουν καριέρα στο φετινό Μουντιάλ. Κι αν αυτό ισχύει, τότε εξηγείται η δική της παθητική αντίδραση στην επιδεικτική αδιακρισία του διπλανού της.