Η ιστορία του 40χρονου Βοζίνια από το Πράσινο Ακρωτήρι που έγινε σταρ μετά το 0-0 με την Ισπανία στο Μουντιάλ: «Κλαίω για τους παππούδες και τη μητέρα μου»

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Η τρέλα με τον Βοζίνια αποτυπώθηκε στον λογαριασμό του στο Instagram καθώς από τους 50.000 followers που είχε πριν τον αγώνα με την Ισπανία, την ώρα που γράφονται αυτές τις γραμμές έχει ξεπεράσει τους 5 εκατομμύρια.Ο Βοζίνια που αγωνίζεται με την Τσάβες στην δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, είναι διεθνής από το 2012 και στους 90 αγώνες που έχει υπερασπιστεί την εστία του Πράσινου Ακρωτηρίου, έχει κρατήσει το μηδέν σε 9 από αυτά.