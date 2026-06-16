Η ιστορία του 40χρονου Βοζίνια από το Πράσινο Ακρωτήρι που έγινε σταρ μετά το 0-0 με την Ισπανία στο Μουντιάλ: «Κλαίω για τους παππούδες και τη μητέρα μου»
Η ιστορία του 40χρονου Βοζίνια από το Πράσινο Ακρωτήρι που έγινε σταρ μετά το 0-0 με την Ισπανία στο Μουντιάλ: «Κλαίω για τους παππούδες και τη μητέρα μου»
Η τρέλα με τον Βοζίνια αποτυπώθηκε στον λογαριασμό του στο Instagram καθώς από τους 50.000 followers που είχε πριν τον αγώνα με την Ισπανία έφτασαν τους 5 εκατομμύρια μέσα σε λίγες ώρες
Τον πρώτο του «ήρωα» βρήκε εδώ και λίγες ώρες το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο μετά το 0-0 της Ισπανίας με το Πράσινο Ακρωτήρι.
Ο λόγος για τον 40χρονο τερματοφύλακα του Πράσινου Ακρωτηρίου, Βοζίνια, ο οποίος με την εμφάνισή του, ειδικά στο α΄ ημίχρονο, ήταν καθοριστικός στην ιστορική ισοπαλία της ομάδας του στο Μουντιάλ.
Ο Ζοζέ Εβόρα Ντίας, όπως είναι το πραγματικό όνομά του, πήρε το παρατσούκλι Βοζίνια σε νεαρή ηλικία χάρη στους παππούδες και τις γιαγιάδες του οι οποίοι ήταν και αυτοί που τον μεγάλωσαν καθώς ο πατέρας του υπηρετούσε στον στρατό και η μητέρα του έπρεπε να εργάζεται πολλές ώρες.
Στους παππούδες και τις γιαγιάδες του και τη μητέρα του άλλωστε αφιέρωσε τη μεγάλη εμφάνισή του δηλώνοντας «κλαίω γιατί δυστυχώς οι παππούδες και οι γιαγιάδες μου δεν ζουν για να με δουν καθώς πέθαναν πριν από λίγα χρόνια. Ήταν τα πάντα για μένα, έδωσαν τα πάντα για μένα».
Ειδικά, δε, για τη μητέρα του αποκάλυψε ότι δεν είναι μαζί του «λόγω της βίζα. Δεν καταφέραμε να συγκεντρώσουμε έγκαιρα τα χρήματα για να εξασφαλίσουμε βίζα. Θα ήθελα να ήταν εδώ».
Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έβαλε το Πράσινο Ακρωτήρι στη λίστα με τις χώρες οι πολίτες των οποίων έπρεπε να πληρώσουν 15.000 δολάρια για να ταξιδέψουν στην Αμερική, πέραν του κόστους για την έκδοση βίζα.
Βάσει της κατάταξης της Ισπανίας και του Πράσινου Ακρωτηρίου από τη FIFA, η ισοπαλία της Δευτέρας ήταν η τέταρτη μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία των Μουντιάλ καθώς η αφρικανική χώρα μπήκε στο τουρνουά από την 67η θέση ενώ οι Ίβηρες από τη 2η.
Ο ίδιος ο Βοζίνια έγινε ο τρίτος μεγαλύτερος σε ηλικία τερματοφύλακας που κράτησε το μηδέν σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά τον Άγγλο Πίτερ Σίλτον και τον Ιταλό Ντίνο Τζοφ, ο γηραιότερος γκολκίπερ που έκανε το ίδιο σε ντεμπούτο σε Μουντιάλ και ο δεύτερος ηλικίας από 40 και πάνω από το 1966 που έκανε τουλάχιστον 7 αποκρούσεις σε αγώνα αυτής της διοργάνωσης.
Ο λόγος για τον 40χρονο τερματοφύλακα του Πράσινου Ακρωτηρίου, Βοζίνια, ο οποίος με την εμφάνισή του, ειδικά στο α΄ ημίχρονο, ήταν καθοριστικός στην ιστορική ισοπαλία της ομάδας του στο Μουντιάλ.
Ο Ζοζέ Εβόρα Ντίας, όπως είναι το πραγματικό όνομά του, πήρε το παρατσούκλι Βοζίνια σε νεαρή ηλικία χάρη στους παππούδες και τις γιαγιάδες του οι οποίοι ήταν και αυτοί που τον μεγάλωσαν καθώς ο πατέρας του υπηρετούσε στον στρατό και η μητέρα του έπρεπε να εργάζεται πολλές ώρες.
Στους παππούδες και τις γιαγιάδες του και τη μητέρα του άλλωστε αφιέρωσε τη μεγάλη εμφάνισή του δηλώνοντας «κλαίω γιατί δυστυχώς οι παππούδες και οι γιαγιάδες μου δεν ζουν για να με δουν καθώς πέθαναν πριν από λίγα χρόνια. Ήταν τα πάντα για μένα, έδωσαν τα πάντα για μένα».
Ειδικά, δε, για τη μητέρα του αποκάλυψε ότι δεν είναι μαζί του «λόγω της βίζα. Δεν καταφέραμε να συγκεντρώσουμε έγκαιρα τα χρήματα για να εξασφαλίσουμε βίζα. Θα ήθελα να ήταν εδώ».
Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έβαλε το Πράσινο Ακρωτήρι στη λίστα με τις χώρες οι πολίτες των οποίων έπρεπε να πληρώσουν 15.000 δολάρια για να ταξιδέψουν στην Αμερική, πέραν του κόστους για την έκδοση βίζα.
Βάσει της κατάταξης της Ισπανίας και του Πράσινου Ακρωτηρίου από τη FIFA, η ισοπαλία της Δευτέρας ήταν η τέταρτη μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία των Μουντιάλ καθώς η αφρικανική χώρα μπήκε στο τουρνουά από την 67η θέση ενώ οι Ίβηρες από τη 2η.
Ο ίδιος ο Βοζίνια έγινε ο τρίτος μεγαλύτερος σε ηλικία τερματοφύλακας που κράτησε το μηδέν σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά τον Άγγλο Πίτερ Σίλτον και τον Ιταλό Ντίνο Τζοφ, ο γηραιότερος γκολκίπερ που έκανε το ίδιο σε ντεμπούτο σε Μουντιάλ και ο δεύτερος ηλικίας από 40 και πάνω από το 1966 που έκανε τουλάχιστον 7 αποκρούσεις σε αγώνα αυτής της διοργάνωσης.
Η τρέλα με τον Βοζίνια αποτυπώθηκε στον λογαριασμό του στο Instagram καθώς από τους 50.000 followers που είχε πριν τον αγώνα με την Ισπανία, την ώρα που γράφονται αυτές τις γραμμές έχει ξεπεράσει τους 5 εκατομμύρια.
Ο Βοζίνια που αγωνίζεται με την Τσάβες στην δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, είναι διεθνής από το 2012 και στους 90 αγώνες που έχει υπερασπιστεί την εστία του Πράσινου Ακρωτηρίου, έχει κρατήσει το μηδέν σε 9 από αυτά.
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Ο Βοζίνια που αγωνίζεται με την Τσάβες στην δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, είναι διεθνής από το 2012 και στους 90 αγώνες που έχει υπερασπιστεί την εστία του Πράσινου Ακρωτηρίου, έχει κρατήσει το μηδέν σε 9 από αυτά.
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