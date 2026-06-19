H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης.
Ρεάλ Μαδρίτης: «Τρέλαθηκε» ο Φλορεντίνο Πέρεθ – Αυτή είναι η αδιανόητη πρόταση για Ολίσε
Ρεάλ Μαδρίτης: «Τρέλαθηκε» ο Φλορεντίνο Πέρεθ – Αυτή είναι η αδιανόητη πρόταση για Ολίσε
Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να σχεδιάζει τις επόμενες μεγάλες κινήσεις της και, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, ο Μάικλ Ολίσε αποτελεί τον εκλεκτό του Φλορεντίνο Πέρεθ για την περαιτέρω ενίσχυση της επιθετικής γραμμής των «μερένγκες»
Ο πρόεδρος της «βασίλισσας» εμφανίζεται αποφασισμένος να προχωρήσει στην απόκτηση του Γάλλου άσου της Μπάγερν Μονάχου, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά δαπανηρή υπόθεση. Ωστόσο, η Ρεάλ φέρεται να εξετάζει εναλλακτικούς τρόπους προκειμένου να μειώσει το συνολικό κόστος της μεταγραφής.
Σύμφωνα με το Defensa Central, οι Μαδριλένοι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο παράλληλων διαπραγματεύσεων με τη Μπάγερν, στις οποίες θα μπορούσε να εμπλακεί ένας από τους Γάλλους μέσους που δεν θεωρούνται πλέον «αμετακίνητοι» στο ρόστερ της επόμενης σεζόν. Ο λόγος για τους Ορελιέν Τσουαμενί και Εντουάρντο Καμαβινγκά, δύο ποδοσφαιριστές που στο παρελθόν έχουν απασχολήσει έντονα τους Βαυαρούς.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Σύμφωνα με το Defensa Central, οι Μαδριλένοι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο παράλληλων διαπραγματεύσεων με τη Μπάγερν, στις οποίες θα μπορούσε να εμπλακεί ένας από τους Γάλλους μέσους που δεν θεωρούνται πλέον «αμετακίνητοι» στο ρόστερ της επόμενης σεζόν. Ο λόγος για τους Ορελιέν Τσουαμενί και Εντουάρντο Καμαβινγκά, δύο ποδοσφαιριστές που στο παρελθόν έχουν απασχολήσει έντονα τους Βαυαρούς.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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