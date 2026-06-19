Ρεάλ Μαδρίτης: «Τρέλαθηκε» ο Φλορεντίνο Πέρεθ – Αυτή είναι η αδιανόητη πρόταση για Ολίσε

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να σχεδιάζει τις επόμενες μεγάλες κινήσεις της και, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, ο Μάικλ Ολίσε αποτελεί τον εκλεκτό του Φλορεντίνο Πέρεθ για την περαιτέρω ενίσχυση της επιθετικής γραμμής των «μερένγκες»