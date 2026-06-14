Άρης: Σήμερα η άφιξη του Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη, ετοιμάζεται αποθεωτική υποδοχή
SPORTS
Άρης Βασίλης Σπανούλης

Άρης: Σήμερα η άφιξη του Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη, ετοιμάζεται αποθεωτική υποδοχή

Οι οπαδοί του Άρη ετοιμάζουν αποθεωτική υποδοχή στον Έλληνα τεχνικό

Άρης: Σήμερα η άφιξη του Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη, ετοιμάζεται αποθεωτική υποδοχή
Η μεγάλη μέρα για τον Άρη έφτασε! Ο Βασίλης Σπανούλης φτάνει σήμερα (14/06) στις 19:00 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να πιάσει δουλειά στα νέα του καθήκοντα, ως προπονητής των «κιτρίνων».

Οι οπαδοί του Άρη ετοιμάζουν αποθεωτική υποδοχή στον Έλληνα τεχνικό και από τις 18:00 θα βρίσκονται στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», προκειμένου να υποδεχτούν τον Βασίλη Σπανούλη.

Θυμίζουμε ο Σπανούλης θα εξέλθει από το Makedonia Airport Customs (2ο Τελωνείο Αερολιμένα) και όχι από την κεντρική αίθουσα αφίξεων», ενημέρωσε η ΚΑΕ Άρης σε μια απόφαση η οποία προφανέστατα στοχεύσει στην καλύτερη εξυπηρέτηση όλω

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