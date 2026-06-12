Σοκ για πρώην αστέρα και αρχηγό της Μπαρτσελόνα – Δέχθηκε επίθεση από οργάνωση

Θύμα βανδαλισμού έπεσε ένα από τα ακίνητα του Ζεράρ Πικέ στη Βαρκελώνη, σε ένα περιστατικό που προκάλεσε έντονη συζήτηση στην Ισπανία και ήρθε στο φως μετά από μια τεταμένη νύχτα στην πόλη λόγω τοπικών επεισοδίων