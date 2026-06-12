Σοκ για πρώην αστέρα και αρχηγό της Μπαρτσελόνα – Δέχθηκε επίθεση από οργάνωση
SPORTS

Σοκ για πρώην αστέρα και αρχηγό της Μπαρτσελόνα – Δέχθηκε επίθεση από οργάνωση

Θύμα βανδαλισμού έπεσε ένα από τα ακίνητα του Ζεράρ Πικέ στη Βαρκελώνη, σε ένα περιστατικό που προκάλεσε έντονη συζήτηση στην Ισπανία και ήρθε στο φως μετά από μια τεταμένη νύχτα στην πόλη λόγω τοπικών επεισοδίων

Σοκ για πρώην αστέρα και αρχηγό της Μπαρτσελόνα – Δέχθηκε επίθεση από οργάνωση
Σύμφωνα με καταλανικά μέσα ενημέρωσης, το ακίνητο του πρώην ποδοσφαιριστή των Καταλανών και προέδρου της Kings League βρέθηκε καλυμμένο με γκράφιτι και συνθήματα στους τοίχους και στις πόρτες, έπειτα από οργανωμένη ενέργεια δραστών, που αρχικά θεωρήθηκαν άγνωστοι.

Λίγο αργότερα, την ευθύνη για τον βανδαλισμό ανέλαβε η νεολαιίστικη πολιτική οργάνωση «Arran», η οποία δημοσίευσε σχετικό βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, εξηγώντας τους λόγους της ενέργειας.

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