Μεταγραφικό «μπαμ» από το παρελθόν: 5 ελεύθεροι σούπερ σταρ που… τρέλαναν το Big 4!

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Με την αγορά των ελεύθερων να παίρνει… φωτιά τις επόμενες εβδομάδες, πέντε ποδοσφαιριστές παγκόσμιας κλάσης, που στο παρελθόν απασχόλησαν έντονα τα ελληνικά ρεπορτάζ, ετοιμάζουν βαλίτσες. Οι περιπτώσεις τους είναι προφανώς εξαιρετικά δύσκολες και οικονομικά «αλμυρές», όμως το γεγονός ότι μένουν χωρίς ομάδα, αφήνει πάντα ένα ανοιχτό παράθυρο για το Top 4 της Stoiximan Super League.Ο Αργεντινός ολοκληρώνει το συμβόλαιό του με τη Ρόμα στα τέλη Ιουνίου. Ο Ντιμπάλα, ένας παίκτης με σπάνιο ποδοσφαιρικό high-definition, είχε βρεθεί στο παρελθόν στο επίκεντρο των συζητήσεων για τον Ολυμπιακό, σε σενάρια που είχαν προκαλέσει ντελίριο στους οπαδούς των «ερυθρολεύκων».Με την ελευθέρας του ανά χείρας, το όνομά του δεδομένα θα απασχολήσει την ευρωπαϊκή ελίτ, όμως οι Πειραιώτες έχουν αποδείξει ότι ξέρουν τον τρόπο για τις μεγάλες υπερβάσεις, ενώ δεν θα είναι απίθανο και άλλοι Έλληνες ανταγωνιστές να μπουν στο παιχνίδι της υπογραφής του.Άλαν Σεντ Μαξιμέν – Μια ανάσα πριν από τα «ερυθρόλευκα»Η περίπτωση του Γάλλου εξτρέμ είναι ίσως εκείνη που είχε φτάσει πιο κοντά από κάθε άλλη στην υλοποίηση.Πριν από τον επαναπατρισμό του στη Γαλλία για λογαριασμό της Λανς, ξένα δημοσιεύματα και έγκυρα ρεπορτάζ από το εξωτερικό παρουσίαζαν τον Σεντ-Μαξιμέν «φευγάτο» και μια ανάσα από το Λιμάνι. Το συμβόλαιό του με τη γαλλική ομάδα ολοκληρώνεται στα τέλη Ιουνίου και η εκρηκτική του ποιότητα είναι ακριβώς αυτό που θα έψαχνε ο Ολυμπιακός για τα φτερά της επίθεσής τουΜέμφις Ντεπάι – Ο Ολλανδός που κοίταζε όλο το Big 4Ο Μέμφις Ντεπάι δεν χρειάζεται συστάσεις. Ο Ολλανδός σούπερσταρ ολοκληρώνει τη σύντομη περιπέτειά του στη Βραζιλία με τη φανέλα της Κορίνθιανς στα τέλη Ιουλίου και ήδη το όνομά του αρχίζει να κυκλοφορεί στην Ευρώπη.Στο παρελθόν, ο Ντεπάι είχε καταφέρει να απασχολήσει και τους τέσσερις μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Με την ποιότητα και το στάτους του, αν κάποιος από το Big 4 αποφασίσει να κάνει το «κόλπο γκρόσο», ο Μέμφις είναι ο ιδανικός υποψήφιος.Φρανκ Κεσί – Ο «κιτρινόμαυρος» πόθος στη μεσαία γραμμήΟ άλλοτε μέσος των Μίλαν και Μπαρτσελόνα, Φρανκ Κεσί, βγάζει το ψωμί του στη Σαουδική Αραβία με την Αλ Αχλί, όμως το συμβόλαιό του εκπνέει στα τέλη Ιουνίου.Ο Ιβοριανός είχε συνδεθεί έντονα στο παρελθόν με την ΑΕΚ, η οποία έψαχνε έναν παίκτη με τα δικά του ηγετικά και σωματικά χαρακτηριστικά για τον άξονα. Στα 29 του, ο Κεσί παραμένει σε εξαιρετική ηλικία και η επιστροφή του στην Ευρώπη θα ενδιέφερε πολλούς.