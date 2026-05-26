Ο σύγχρονος maritime professional διαχειρίζεται υπερσύγχρονα πλοία, διεθνή πληρώματα και διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις. Ποια εκπαίδευση σε προετοιμάζει πραγματικά για αυτόν τον κόσμο;
Λουτσέσκου: «Ας τελειώνει το θέμα! Έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ και δεν θέλω να φύγω»
Λουτσέσκου: «Ας τελειώνει το θέμα! Έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ και δεν θέλω να φύγω»
Ο Ρουμάνος τεχνικός σε τηλεοπτική του συνέντευξη στη Ρουμανία έδωσε τέλος στις φήμες περί αποχώρησης του για κάποια άλλη ομάδα, ενώ αναφέρθηκε και στο κακό φινάλε της σεζόν για τον Δικέφαλο
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου βρέθηκε στα στούντιο του τηλεοπτικού σταθμού Prisma Sport της Ρουμανίας και φρόντισε να δώσει ένα οριστικό τέλος στα σενάρια αναφορικά με το μέλλον του.
Με τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών να τον στέλνουν στη Μπεσίκτας και σε διάφορες ιταλικές ομάδες, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ρωτήθηκε για το μέλλον του και ο 57χρονος τεχνικός φρόντισε να είναι απόλυτα ξεκάθαρος στην απάντηση του επιβεβαιώνοντας το δέσιμο που έχει με την ομάδα και τον κόσμο του ΠΑΟΚ.
«Ας κλείσουμε γρήγορα αυτό το θέμα. Έχω ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο. Βρίσκομαι εκεί πάρα πολύ καιρό. Έχω χτίσει μια πολύ βαθιά σχέση με αυτή την πόλη, με αυτή την ομάδα, με τον κόσμο εκεί. Δεν μου επιτρέπω να κάνω πράγματα που θα τους στεναχωρούσαν, ό,τι κι αν συμβεί. Οπότε, έχω έναν χρόνο συμβόλαιο ακόμα και αυτό είναι όλο. Μετά, υπάρχει ένας ιδιοκτήτης (σ.σ. Ιβάν Σαββίδης) που παίρνει τις αποφάσεις, θα δούμε.
Υπήρχε ρήτρα αποδέσμευσης και όταν μια ομάδα πριν από δύο χρόνια ήρθε και μου πρότεινε να φύγω, τους είπα ότι έχω ρήτρα, μίλησαν με το κλαμπ και το κλαμπ είπε όχι. Η ρήτρα υπάρχει ακόμα, ναι, αλλά δεν έχει καμία σημασία πλέον και δεν θέλω να φύγω».
Η απώλεια των τίτλων και η διαχείριση της πίεσης
Στη συνέχεια, ο Ρουμάνος τεχνικός αναφέρθηκε στη διαχείριση των προσδοκιών και της πίεσης στο φινάλε της σεζόν.
«Είναι πολύ σημαντικό να έχεις ισορροπία, να ξέρεις πώς θέτεις το ζήτημα και τι προσδοκίες δημιουργείς. Αν είσαι μια ομάδα που έχει κερδίσει 50 τίτλους, υπάρχει μια κουλτούρα επιτυχίας. Αν είσαι μια ομάδα που έχει κερδίσει μεν αρκετά τρόπαια τα τελευταία χρόνια (αλλά όχι τόσα), τότε είναι πιο δύσκολο να διαχειριστείς μια τέτοια πίεση. Όταν δημιουργείς τεράστιες προσδοκίες, στα πρώτα αρνητικά αποτελέσματα χάνεις την ικανότητα να ελέγξεις την κατάσταση. Τόσο στους οπαδούς όσο και στους παίκτες εμφανίζονται αμφιβολίες, χάνεται η αυτοπεποίθηση και αυτό σε πάει πίσω».
Η τρομερή κακοτυχία με τον Ζίβκοβιτς στο τέλος της σεζόν
Αν και σε κάποιο σημείο ο ΠΑΟΚ βρισκόταν σε πλεονεκτική θέση για να κατακτήσει ακόμα και το νταμπλ, μια σειρά από μαζικούς τραυματισμούς οδήγησε την ομάδα στο να χάσει τελικά και τους δύο στόχους. Ο Λουτσέσκου αποκάλυψε μάλιστα ένα απίστευτο παρασκήνιο με τον αρχηγό της ομάδας, Αντρίγια Ζίβκοβιτς.
«Είναι μια κατάσταση που μας έτυχε, είναι η μοίρα, ίσως κάτι δεν λειτούργησε σωστά. Είχαμε πάρα πολλούς τραυματισμούς. Και ήρθαν σε μια στιγμή που ήμασταν σε εξαιρετική κατάσταση. Πολλοί από αυτούς τους τραυματισμούς ήταν εντελώς ανόητοι ή ατυχείς. Πολλοί στην Ελλάδα θεωρούσαν ότι θα παίρναμε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Μία ημέρα πριν από το ματς με τον Ολυμπιακό, οι παίκτες έπαιζαν ποδοτένις. Ο Ζίβκοβιτς, ο αρχηγός μας, πήδηξε για τη μπάλα προς ένα τζάμι, το τζάμι έσπασε και ένα κομμάτι πετάχτηκε τρία μέτρα και του έκοψε τον μυ! Εξαιτίας αυτού του απίθανου ατυχήματος, έλειψε για δυόμισι μήνες».
Με τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών να τον στέλνουν στη Μπεσίκτας και σε διάφορες ιταλικές ομάδες, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ρωτήθηκε για το μέλλον του και ο 57χρονος τεχνικός φρόντισε να είναι απόλυτα ξεκάθαρος στην απάντηση του επιβεβαιώνοντας το δέσιμο που έχει με την ομάδα και τον κόσμο του ΠΑΟΚ.
«Ας κλείσουμε γρήγορα αυτό το θέμα. Έχω ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο. Βρίσκομαι εκεί πάρα πολύ καιρό. Έχω χτίσει μια πολύ βαθιά σχέση με αυτή την πόλη, με αυτή την ομάδα, με τον κόσμο εκεί. Δεν μου επιτρέπω να κάνω πράγματα που θα τους στεναχωρούσαν, ό,τι κι αν συμβεί. Οπότε, έχω έναν χρόνο συμβόλαιο ακόμα και αυτό είναι όλο. Μετά, υπάρχει ένας ιδιοκτήτης (σ.σ. Ιβάν Σαββίδης) που παίρνει τις αποφάσεις, θα δούμε.
Υπήρχε ρήτρα αποδέσμευσης και όταν μια ομάδα πριν από δύο χρόνια ήρθε και μου πρότεινε να φύγω, τους είπα ότι έχω ρήτρα, μίλησαν με το κλαμπ και το κλαμπ είπε όχι. Η ρήτρα υπάρχει ακόμα, ναι, αλλά δεν έχει καμία σημασία πλέον και δεν θέλω να φύγω».
Η απώλεια των τίτλων και η διαχείριση της πίεσης
Στη συνέχεια, ο Ρουμάνος τεχνικός αναφέρθηκε στη διαχείριση των προσδοκιών και της πίεσης στο φινάλε της σεζόν.
«Είναι πολύ σημαντικό να έχεις ισορροπία, να ξέρεις πώς θέτεις το ζήτημα και τι προσδοκίες δημιουργείς. Αν είσαι μια ομάδα που έχει κερδίσει 50 τίτλους, υπάρχει μια κουλτούρα επιτυχίας. Αν είσαι μια ομάδα που έχει κερδίσει μεν αρκετά τρόπαια τα τελευταία χρόνια (αλλά όχι τόσα), τότε είναι πιο δύσκολο να διαχειριστείς μια τέτοια πίεση. Όταν δημιουργείς τεράστιες προσδοκίες, στα πρώτα αρνητικά αποτελέσματα χάνεις την ικανότητα να ελέγξεις την κατάσταση. Τόσο στους οπαδούς όσο και στους παίκτες εμφανίζονται αμφιβολίες, χάνεται η αυτοπεποίθηση και αυτό σε πάει πίσω».
Η τρομερή κακοτυχία με τον Ζίβκοβιτς στο τέλος της σεζόν
Αν και σε κάποιο σημείο ο ΠΑΟΚ βρισκόταν σε πλεονεκτική θέση για να κατακτήσει ακόμα και το νταμπλ, μια σειρά από μαζικούς τραυματισμούς οδήγησε την ομάδα στο να χάσει τελικά και τους δύο στόχους. Ο Λουτσέσκου αποκάλυψε μάλιστα ένα απίστευτο παρασκήνιο με τον αρχηγό της ομάδας, Αντρίγια Ζίβκοβιτς.
«Είναι μια κατάσταση που μας έτυχε, είναι η μοίρα, ίσως κάτι δεν λειτούργησε σωστά. Είχαμε πάρα πολλούς τραυματισμούς. Και ήρθαν σε μια στιγμή που ήμασταν σε εξαιρετική κατάσταση. Πολλοί από αυτούς τους τραυματισμούς ήταν εντελώς ανόητοι ή ατυχείς. Πολλοί στην Ελλάδα θεωρούσαν ότι θα παίρναμε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Μία ημέρα πριν από το ματς με τον Ολυμπιακό, οι παίκτες έπαιζαν ποδοτένις. Ο Ζίβκοβιτς, ο αρχηγός μας, πήδηξε για τη μπάλα προς ένα τζάμι, το τζάμι έσπασε και ένα κομμάτι πετάχτηκε τρία μέτρα και του έκοψε τον μυ! Εξαιτίας αυτού του απίθανου ατυχήματος, έλειψε για δυόμισι μήνες».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα