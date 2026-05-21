Οριστικά εκτός play off η Σαουθάμπτον για το σκάνδαλο κατασκοπίας
Η EFL απέρριψε την έφεση των «Αγίων» για το περιβόητο «spygate» – Στον τελικό ανόδου η Μίντλεσμπρο απέναντι στη Χαλ
Οριστική έγινε η αποβολή της Σαουθάμπτον από τα play off της Championship, μετά την απόφαση της English Football League να απορρίψει την έφεση που κατέθεσαν οι «Άγιοι» για την υπόθεση κατασκοπίας που συγκλόνισε το αγγλικό ποδόσφαιρο. Η ποινή περιλαμβάνει επίσης αφαίρεση τεσσάρων βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα, ενώ η Μίντλεσμπρο παίρνει πλέον τη θέση στον τελικό ανόδου απέναντι στη Χαλ.
Το σκάνδαλο που βαφτίστηκε από τα αγγλικά ΜΜΕ ως «spygate» ολοκληρώθηκε με την EFL να δικαιώνει τη Μίντλεσμπρο και να απορρίπτει οριστικά την έφεση της Σαουθάμπτον.
Η λίγκα ανακοίνωσε πως διατηρείται τόσο η αποβολή των «Αγίων» από τα play off της Championship όσο και η ποινή αφαίρεσης τεσσάρων βαθμών από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
Έτσι, η Μίντλεσμπρο εξασφάλισε τη συμμετοχή της στον μεγάλο τελικό ανόδου, όπου θα αντιμετωπίσει το Σάββατο 23 Μαΐου τη Χαλ στον αποκαλούμενο «αγώνα των 250 εκατομμυρίων ευρώ».
Το ποσό αφορά τα εκτιμώμενα ελάχιστα έσοδα που θα εξασφαλίσει η ομάδα που θα πάρει την άνοδο στην Premier League.
Η καταγγελία της ΜίντλεσμπροΗ υπόθεση ξέσπασε στις 7 Μαΐου, δύο ημέρες πριν από τον πρώτο ημιτελικό των play off, όταν η Μίντλεσμπρο κατέθεσε επίσημη καταγγελία στην EFL.
Η αγγλική ομάδα υποστήριξε ότι άνθρωπος της Σαουθάμπτον κατασκόπευε προπόνηση της ομάδας πριν από τις αναμετρήσεις των ημιτελικών.
Στις 9 Μαΐου, αμέσως μετά το πρώτο παιχνίδι που ολοκληρώθηκε 0-0 στο «Ρίβερσαϊντ», ο προπονητής της Μίντλεσμπρο, Κιμ Χέλμπεργκ, έκανε λόγο ανοιχτά για «κλεψιά» από τη Σαουθάμπτον.
Η επεισοδιακή ρεβάνς και οι καταγγελίεςΣτη ρεβάνς, η Σαουθάμπτον επικράτησε με 2-1 στην παράταση και εξασφάλισε αρχικά την πρόκριση στον τελικό, ωστόσο το κλίμα παρέμεινε εκρηκτικό.
Ακολούθησε επεισοδιακή συνέντευξη Τύπου, με τον Κιμ Χέλμπεργκ να μιλά για «ντροπιαστική κατασκοπία».
Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο προπονητής της Σαουθάμπτον, Τόντα Έκερτ, αποχώρησε εκνευρισμένος από τη συνέντευξη, μετά από ερώτηση δημοσιογράφου που του είπε ευθέως: «Είστε κλέφτες;».
