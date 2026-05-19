Οι απόλυτοι GOATs: Ρονάλντο και Μέσι «σπάνε» κάθε ρεκόρ στο Μουντιάλ 2026 – Τι κυνηγούν;
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λιονέλ Μέσι βρίσκονται μπροστά σε ακόμη ένα ιστορικό επίτευγμα που έρχεται να προστεθεί στη μυθική ποδοσφαιρική τους διαδρομή, καθώς στο Μουντιάλ του 2026 αναμένεται να γίνουν οι πρώτοι παίκτες στην ιστορία με συμμετοχή σε έξι διαφορετικές τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου
Η Πορτογαλία ανακοίνωσε ήδη την αποστολή της με τον Ρονάλντο κανονικά μέσα, ενώ στην Αργεντινή δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη επίσημα η τελική λίστα, όμως θεωρείται δεδομένη η παρουσία του Μέσι στη διοργάνωση.
Οι δύο GOATs συνεχίζουν να σπάνε τα κοντέρ
Ο CR7 θα αγωνιστεί στα Μουντιάλ του:
2006
2010
2014
2018
2022
2026
Την ίδια στιγμή, ο Μέσι αναμένεται να φτάσει επίσης τις έξι συμμετοχές, συνεχίζοντας τη μοναδική ποδοσφαιρική “μάχη” που κρατά περισσότερο από δύο δεκαετίες.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
