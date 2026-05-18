Ο Αντετοκούνμπο και η σύζυγός του, Μαράια, προπονούνται στο μποξ με μήνυμα στους γαμπρούς και τις νύφες των παιδιών τους: Ερχόμαστε για σας
Ο Αντετοκούνμπο και η σύζυγός του, Μαράια, προπονούνται στο μποξ με μήνυμα στους γαμπρούς και τις νύφες των παιδιών τους: Ερχόμαστε για σας
Σε προετοιμασία για τους γαμπρούς και τις νύφες των παιδιών τους βρίσκονται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η σύζυγός του Μαράια Ρίντλσπρίγκερ.

O Greek Freak και η Μαράια ανέβηκαν στο ρινγκ για προπόνηση στο μποξ, με τον Έλληνα σούπερ σταρ του ΝΒΑ να κάνει ξεκάθαρες τις προθέσεις τους: «Σε κάθε μελλοντικό αγόρι ή κορίτσι (σ.σ. των παιδιών τους): ερχόμαστε για σένα».

«Γυμναζόμαστε, θα χρειαστούν 12 ή 14 χρόνα αλλά γυμναζόμαστε. Θα πέσετε στα χέρια μας ή καλύτερα στα χέρια της συζύγου μου» προειδοποιεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με πλάνα του ίδιου και της Μαράια να ιδρώνουν στην προπόνηση του μποξ.

Απευθυνόμενος, μάλιστα, ειδικά στα κορίτσια που θα πλησιάσουν τα αγόρια του, ο Αντετοκούνμπο λέει δείχνοντας πλάνα της Μαράια να ρίχνει γροθιές: «Κάθε κορίτσι για τον Μάβερικ και τον Λίαμ, αυτό θα πάρετε. Μελλοντική μου νύφη αυτό θα πάρεις».

«Έχεις τρια λεπτά, αυτό θα πάρεις» διαμηνύει από την πλευρά της η Μαράια Ρίντλσπίγκερ - τρία λεπτά είναι όσο διαρκεί ένας γύρος στο μποξ.

«Καλή δουλειά μωρό μου» κλείνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το βίντεο-μήνυμα προς τους υποψήφιους γαμπρούς και νύφες.


