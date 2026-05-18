Η ΑΒ Βασιλόπουλος μας συνδέει καθημερινά με μικρούς παραγωγούς από όλη την Ελλάδα – Πού θα βρούμε γαλακτοκομικά φτιαγμένα με ντόπιο, φρέσκο γάλα και πολλή φροντίδα.
Ο Αντετοκούνμπο και η σύζυγός του, Μαράια, προπονούνται στο μποξ με μήνυμα στους γαμπρούς και τις νύφες των παιδιών τους: Ερχόμαστε για σας
Ο Αντετοκούνμπο και η σύζυγός του, Μαράια, προπονούνται στο μποξ με μήνυμα στους γαμπρούς και τις νύφες των παιδιών τους: Ερχόμαστε για σας
Δείτε το επικό βίντεο-προειδοποίηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο και της συζύγου του
Σε προετοιμασία για τους γαμπρούς και τις νύφες των παιδιών τους βρίσκονται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η σύζυγός του Μαράια Ρίντλσπρίγκερ.
O Greek Freak και η Μαράια ανέβηκαν στο ρινγκ για προπόνηση στο μποξ, με τον Έλληνα σούπερ σταρ του ΝΒΑ να κάνει ξεκάθαρες τις προθέσεις τους: «Σε κάθε μελλοντικό αγόρι ή κορίτσι (σ.σ. των παιδιών τους): ερχόμαστε για σένα».
«Γυμναζόμαστε, θα χρειαστούν 12 ή 14 χρόνα αλλά γυμναζόμαστε. Θα πέσετε στα χέρια μας ή καλύτερα στα χέρια της συζύγου μου» προειδοποιεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με πλάνα του ίδιου και της Μαράια να ιδρώνουν στην προπόνηση του μποξ.
Απευθυνόμενος, μάλιστα, ειδικά στα κορίτσια που θα πλησιάσουν τα αγόρια του, ο Αντετοκούνμπο λέει δείχνοντας πλάνα της Μαράια να ρίχνει γροθιές: «Κάθε κορίτσι για τον Μάβερικ και τον Λίαμ, αυτό θα πάρετε. Μελλοντική μου νύφη αυτό θα πάρεις».
«Έχεις τρια λεπτά, αυτό θα πάρεις» διαμηνύει από την πλευρά της η Μαράια Ρίντλσπίγκερ - τρία λεπτά είναι όσο διαρκεί ένας γύρος στο μποξ.
«Καλή δουλειά μωρό μου» κλείνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το βίντεο-μήνυμα προς τους υποψήφιους γαμπρούς και νύφες.
O Greek Freak και η Μαράια ανέβηκαν στο ρινγκ για προπόνηση στο μποξ, με τον Έλληνα σούπερ σταρ του ΝΒΑ να κάνει ξεκάθαρες τις προθέσεις τους: «Σε κάθε μελλοντικό αγόρι ή κορίτσι (σ.σ. των παιδιών τους): ερχόμαστε για σένα».
«Γυμναζόμαστε, θα χρειαστούν 12 ή 14 χρόνα αλλά γυμναζόμαστε. Θα πέσετε στα χέρια μας ή καλύτερα στα χέρια της συζύγου μου» προειδοποιεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με πλάνα του ίδιου και της Μαράια να ιδρώνουν στην προπόνηση του μποξ.
Απευθυνόμενος, μάλιστα, ειδικά στα κορίτσια που θα πλησιάσουν τα αγόρια του, ο Αντετοκούνμπο λέει δείχνοντας πλάνα της Μαράια να ρίχνει γροθιές: «Κάθε κορίτσι για τον Μάβερικ και τον Λίαμ, αυτό θα πάρετε. Μελλοντική μου νύφη αυτό θα πάρεις».
«Έχεις τρια λεπτά, αυτό θα πάρεις» διαμηνύει από την πλευρά της η Μαράια Ρίντλσπίγκερ - τρία λεπτά είναι όσο διαρκεί ένας γύρος στο μποξ.
«Καλή δουλειά μωρό μου» κλείνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το βίντεο-μήνυμα προς τους υποψήφιους γαμπρούς και νύφες.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα