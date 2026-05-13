Βίντεο: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εμψυχώνει τους παίκτες του Παναθηναϊκού κατά την αναχώρηση της αποστολής
SPORTS
Euroleague Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος Βαλένθια

Βίντεο: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εμψυχώνει τους παίκτες του Παναθηναϊκού κατά την αναχώρηση της αποστολής

Ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ έκανε αισθητή την παρουσία του στη Βαλένθια, μ' έναν ακόμη τρόπο λίγες ώρες πριν το τζάμπολ στο Game 5

Βίντεο: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εμψυχώνει τους παίκτες του Παναθηναϊκού κατά την αναχώρηση της αποστολής
12 ΣΧΟΛΙΑ
Από χθες το απόγευμα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φροντίζει να τονίζει την παρουσία του στη Βαλένθια εν όψει του καθοριστικού αγώνα των play offs της Euroleague από τον οποίο θα προκύψει το τελευταίο εισιτήριο για το Final 4 της Αθήνας.

Ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ νωρίς το μεσημέρι βρέθηκε στο γεύμα της ομάδας και μίλησε στον Εργκίν Αταμάν και στους παίκτες του.

Μάλιστα, περίμενε την αποστολη κατά την αναχώρηση της από το ξενοδοχείο για τη Roig Arena για να χαιρετήσει έναν  έναν όλους τους αθλητές και τα μέλη της πράσινης αποστολής. 



Μετά την αναχώρηση της αποστολής ο κ.Γιαννακόπουλος φωτογραφήθηκε με Ισπανούς και Έλληνες φιλάθλους που περίμεναν έξω από το ξενοδοχείο του Παναθηναϊκού AKTOR στη Βαλένθια.

12 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η μεγάλη γιορτή του ποδηλάτου και της βιώσιμης μετακίνησης με την ενέργεια της ΔΕΗ

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Εντυπωσιακή αγωνιστική διαδρομή μέσα από 863,8 χιλιόμετρα και 5 περιφέρειες της χώρας - Δράσεις για το ποδήλατο σε όλες τις μορφές του για μικρούς και μεγάλους με το ΔΕΗ Power Up The Race

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης