Η Mastercard λανσάρει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το «Mastercard Day»
Βίντεο: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εμψυχώνει τους παίκτες του Παναθηναϊκού κατά την αναχώρηση της αποστολής
Βίντεο: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εμψυχώνει τους παίκτες του Παναθηναϊκού κατά την αναχώρηση της αποστολής
Ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ έκανε αισθητή την παρουσία του στη Βαλένθια, μ' έναν ακόμη τρόπο λίγες ώρες πριν το τζάμπολ στο Game 5
Από χθες το απόγευμα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φροντίζει να τονίζει την παρουσία του στη Βαλένθια εν όψει του καθοριστικού αγώνα των play offs της Euroleague από τον οποίο θα προκύψει το τελευταίο εισιτήριο για το Final 4 της Αθήνας.
Ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ νωρίς το μεσημέρι βρέθηκε στο γεύμα της ομάδας και μίλησε στον Εργκίν Αταμάν και στους παίκτες του.
Μάλιστα, περίμενε την αποστολη κατά την αναχώρηση της από το ξενοδοχείο για τη Roig Arena για να χαιρετήσει έναν έναν όλους τους αθλητές και τα μέλη της πράσινης αποστολής.
Μετά την αναχώρηση της αποστολής ο κ.Γιαννακόπουλος φωτογραφήθηκε με Ισπανούς και Έλληνες φιλάθλους που περίμεναν έξω από το ξενοδοχείο του Παναθηναϊκού AKTOR στη Βαλένθια.
Ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ νωρίς το μεσημέρι βρέθηκε στο γεύμα της ομάδας και μίλησε στον Εργκίν Αταμάν και στους παίκτες του.
Μάλιστα, περίμενε την αποστολη κατά την αναχώρηση της από το ξενοδοχείο για τη Roig Arena για να χαιρετήσει έναν έναν όλους τους αθλητές και τα μέλη της πράσινης αποστολής.
Ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος χαιρέτισε έναν έναν όλους τους αθλητές και τα μέλη της αποστολής του Παναθηναϊκού AKTOR πριν την αναχώρησή τους για τη Roig Arena, θέλοντας να τους εμψυχώσει εν όψει του καθοριστικού Game 5 με τη Valencia Basket.#paobcaktor pic.twitter.com/dFZ7BGJ40u— Panathinaikos BC (@Paobcgr) May 13, 2026
Μετά την αναχώρηση της αποστολής ο κ.Γιαννακόπουλος φωτογραφήθηκε με Ισπανούς και Έλληνες φιλάθλους που περίμεναν έξω από το ξενοδοχείο του Παναθηναϊκού AKTOR στη Βαλένθια.
Ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος φωτογραφήθηκε με Ισπανούς και Έλληνες φιλάθλους που περίμεναν έξω από το ξενοδοχείο του Παναθηναϊκού AKTOR στη Βαλένθια, κατά την αναχώρηση της αποστολής για το γήπεδο.#paobcaktor pic.twitter.com/gH0TLkA19g— Panathinaikos BC (@Paobcgr) May 13, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα