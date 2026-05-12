Αθώοι οι κατηγορούμενοι για τη διαπόμπευση του πρώην πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου, Δημήτρη Μπουραντώνη
Αυλαία έπεσε σήμερα στην εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά στην άγρια επίθεση και διαπόμπευση του πρώην, σήμερα, πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρη Μπουραντώνη.
Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έκρινε αθώους τους τρεις νεαρούς κατηγορούμενους της υπόθεσης, η οποία είχε συγκλονίσει την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινή γνώμη. Συγκεκριμένα, η επίθεση είχε σημειωθεί τον Οκτώβριο του 2020 όταν ομάδα κουκουλοφόρων είχε εισβάλει στο γραφείο του Πρύτανη προκαλώντας φθορές, με τους νεαρούς να κρεμούν μία πινακίδα στον λαιμό του κ. Μπουραντώνη και να τον φωτογραφίζουν.
Έπειτα από έρευνες σε δίκη για πλημμελήματα παραπέμφθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι - δυο άνδρες και μια κοπέλα - οι οποίοι σήμερα κρίθηκαν αθώοι από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας. Η πρόεδρος του δικαστηρίου εκφωνώντας την αθωωτική απόφαση τόνισε πως το δικαστήριο «δεν μπόρεσε να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση».
Νωρίτερα, και η εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει και εκείνη την αθώωση των τριών κατηγορούμενων, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, στην αγόρευσή της πως για τους τρεις κατηγορούμενους τόσο προανακριτικά όσο και στην ανάκριση είχαν προκύψει στοιχεία παρουσίας τους στο χώρο. Ωστόσο, όπως τόνισε η εισαγγελέας, ο αντιπρύτανης και ο φύλακας της σχολής στις καταθέσεις τους στο δικαστήριο δεν τους αναγνώρισαν. «Τα στοιχεία από την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών τους τοποθετούν στο χώρο της Σχολής και στα Εξάρχεια. Όμως δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να οδηγεί στην πλήρη δικανική πεποίθηση για την τέλεση πράξεων που να σχετίζονται με όσα αφορούν τη δίκη. Προτείνω την απαλλαγή όλων», σημείωσε η εισαγγελέας με την έδρα να υιοθετεί τελικά την αθωωτική πρότασή της.
Κατά τις απολογίες τους στο δικαστήριο οι τρεις κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ότι συμμετείχαν στην ομάδα που εισέβαλε στο γραφείο του Πρύτανη. Ανέφεραν πάντως πως είχαν βρεθεί στη Σχολή και πως ήταν μέλη στο αυτοδιαχειριζόμενο στέκι φοιτητών.
Ενδεικτικά ο πρώτος από τους κατηγορούμενους υποστήριξε ότι ποτέ δεν ανέβηκε στον πρώτο όροφο όπου βρίσκονταν το γραφείο του κ. Μπουραντώνη και δήλωσε πως δεν συμφωνεί «με την κίνηση αυτή» καθώς όπως είπε δεν του αρέσει η βία. «Νιώθω τρομερά αδικημένος, τότε συζητούσαμε στο στέκι ότι το συμβάν είναι κατακριτέο, εάν έκανε κάποια παρέμβαση το στέκι αυτή θα ήταν δημόσια», είπε ο δεύτερος κατηγορούμενος της υπόθεσης, ο οποίος πρόσφατα κρίθηκε αθώος και για την έκρηξη στην πολυκατοικία των Αμπελοκήπων. «Θεωρώ ότι λόγω της δράσης μας στη σχολή και αφού επικηρύχθηκαν οι δράστες στοχοποιηθήκαμε λόγω των πολιτικών μας θέσεων» υποστήριξε η τρίτη κατηγορούμενη στην απολογία της.
Κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση του δικαστηρίου τον περασμένο Φεβρουάριο πρώτος στο βήμα είχε ανέβει και είχε καταθέσει ο κ. Μπουραντώνης, ο όποιος σήμερα είναι Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης στο υπουργείο Παιδείας. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του ο πρώην πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου συγκλόνισε περιγράφοντας τα όσα βίωσε με τους δράστες να εισβάλλουν στο γραφείο του, να τον ακινητοποιούν και να του κρεμάνε στο λαιμό μια χάρτινη ταμπέλα.
«Ξαφνικά άνοιξε η πόρτα του γραφείου μου και μπήκε μέσα μια ομάδα ανθρώπων. Σπάγανε διάφορα αντικείμενα, βιτρίνες ακόμη και το κομπιούτερ μου. Υπολογίζω ότι ήταν 8 με 9 άτομα και υποθέτω ότι ήταν κι άλλοι που επόπτευαν. Ήταν με full face ή με κασκόλ για να κρύβουν το πρόσωπό τους» είχε περιγράψει ο κ. Μπουραντώνης, ο οποίος ωστόσο δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει στο ακροατήριο κάποιον από τους κατηγορούμενους ως δράστες της επίθεσης εναντίον του.
«Ήμουν σε σοκ. Ήταν σαν βομβαρδισμένο τοπίο ο χώρος. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το μένος τους και το ότι τρεις με πιάσανε και μου είπαν «μην κουνηθείς»», είχε αναφέρει ο πρώην Πρύτανης και περιέγραψε στη συνέχεια στο δικαστήριο τις ενέργειες των δραστών ώστε να τον διαπομπεύσουν.
«Προσπάθησαν να μου βάλλουν μια ταμπέλα στο λαιμό για την οποία αντιστάθηκα, έλεγε κάτι για καταλήψεις νομίζω. Δεν ήξερα αν ήταν φοιτητές αλλά οι φωνές τους παρέπεμπαν σε νεαρά άτομα. Μου βάλανε τελικά την ταμπέλα με τη βία, αφού με κρατούσαν ακινητοποιημένο. Ήταν μια σκηνή αγριότητας που δεν θέλω να τη θυμάμαι. Μετά κάποιος τέταρτος έβγαλε μια φωτογραφία, ήμουν σε σοκ», ανέφερε χαρακτηριστικά.
