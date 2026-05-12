Τραμπ προς Ιράν: Οι ηγέτες του είτε θα κάνουν το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά

Έχουμε το Ιράν υπό απόλυτο έλεγχο, είπε σε δηλώσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος για να επισημάνει ότι «είτε θα κάνουμε συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε θα αποδεκατιστούν» - Πολύ κοντά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, πρόσθεσε

Με μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση αναχωρεί για την Κίνα ο Ντόναλντ Τραμπ όπου θα συναντηθεί με τον ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ,



Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους την Τρίτη από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος, αφού κολάκευσε το Πεκίνο λέγοντας ότι «εμείς και η Κίνα είμαστε οι δύο υπερδυνάμεις του κόσμου» τόνισε ότι «οι ηγέτες του Ιράν είτε θα κάνουν το σωστό, είτε θα τελειώσουμε εμείς τη δουλειά».



«Έχουμε το Ιράν υπό απόλυτο έλεγχο», είπε σε άλλο σημείο για να επισημάνει ότι «είτε θα κάνουμε συμφωνία, είτε θα αποδεκατιστούν. Έτσι ή αλλιώς, εμείς κερδίζουμε».



Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, τόνισε ακόμη, για να πει ότι «έχουν συμφωνήσει σε αυτό, και όμως δεν είναι αυτό που μου έστειλαν, εμείς δεν παίζουμε παιχνίδια».



Επιπλέον, είπε ότι οι Πακιστανοί είναι «υπέροχοι μεσολαβητές» και πρόσθεσε ότι «ο στρατάρχης και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν έχουν φερθεί απολύτως υπέροχα».



Τέλος, σχετικά με τον Σι Τζινπίνγκ είπε ότι «θα έρθει εδώ προς το τέλος του έτους. Μακάρι μόνο να είχαμε τελειώσει την αίθουσα δεξιώσεων».



Δήλωσε ότι θα έχει μια μακρά συνομιλία με τον πρόεδρο Σι για τον πόλεμο στο Ιράν, ωστόσο πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει πως ο Κινέζος πρόεδρος θα βοηθούσε την Ουάσινγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.



Διαβεβαίωσε μάλιστα ότι η αίθουσα δεξιώσεων είναι «ακριβώς εντός προϋπολογισμού και μπροστά από το χρονοδιάγραμμα». Οταν όμως μια δημοσιογράφος του είπε ότι το κόστος διπλασιάστηκε,ο Τραμπ δεν δίστασε να τη χαρακτηρίσει... «χαζό άτομο».



Σύμφωνα με την εφημερίδα South China Morning Post, η Μελάνια Τραμπ δεν θα συνοδεύσει τον σύζυγό της στο ταξίδι του στην Κίνα. Η εφημερίδα επικαλείται ως πηγή το γραφείο της πρώτης κυρίας.



«Πλησιάζει πολύ το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία» Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε πως θεωρεί ότι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά, καθώς πιστεύει ότι η Μόσχα και το Κίεβο θα καταλήξουν σε συμφωνία για τη διευθέτηση της σύγκρουσης.



«Το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία πιστεύω πραγματικά ότι πλησιάζει πολύ», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.



Σημειώνεται ότι ανάλογη εκτίμηση είχε εκφράσει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν το Σάββατο. «Πιστεύω ότι φθάνει στο τέλος», είχε πει σε δημοσιογράφους, αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία.