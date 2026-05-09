Bundesliga, Ντόρτμουντ-Αϊντραχτ 3-2: Με ανατροπή κλείδωσε τη 2η θέση, δείτε τα γκολ
Οι Βεστφαλοί κατάφεραν να «γυρίσουν» το ματς με τα γκολ των Γκιρασί, Σλότερμπεκ και Μπούρκαρντ
Η Ντόρτμουντ «απάντησε» στο γρήγορο γκολ της Άιντραχτ Φρανκφούρτης με δύο «χτυπήματα» στο φινάλε του ημιχρόνου, βρήκε και τρίτο γκολ με τον Ινάσιο στο 72' και πανηγύρισε μία νίκη... γοήτρου με 3-2 στο ματς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 33ης αγωνιστικής της Bundesliga εξασφαλίζοντας και μαθηματικά τη 2η θέση στο εφετινό πρωτάθλημα.
Το τέρμα του Ουζούν στο 2', έφερε την Άιντραχτ σε θέση «οδηγού» στο παιχνίδι, όμως οι Βεστφαλοί κατάφεραν να «γυρίσουν» το ματς με τα γκολ των Γκιρασί (42') και Σλότερμπεκ (45'+1'). Το τελικό 3-2 διαμόρφωσε στο 87ο λεπτό ο Μπούρκαρντ, χωρίς όμως να αλλάξει κάτι στο φινάλε του αγώνα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 33ης αγωνιστικής στην Bundesliga, καθώς και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Ντόρτμουντ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3-2 (42' Γκιρασί, 45'+1' Σλότερμπεκ, 72' Ινάσιο - 2' Ουζούν, 87' Μπούρκαρντ)
Λειψία-Ζανκτ Πάουλι 09/05
Στουτγκάρδη-Λεβερκούζεν 09/05
Άουγκσμπουργκ-Γκλάντμπαχ 09/05
Χοφενχάιμ-Βέρντερ Βρέμης 09/05
Βόλφσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου 09/05
Αμβούργο-Φράιμπουργκ 10/05
Κολωνία-Χαϊντενχάιμ 10/05
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 32 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 83 --Champions League--
Ντόρτμουντ 70 -33αγ. --Champions League--
Λειψία 62
Λεβερκούζεν 58
Στουτγκάρδη 58
Χοφενχάιμ 58
Φράιμπουργκ 44
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 43 -33αγ.
Άουγκσμπουργκ 40
Μάιντς 37
Γκλάντμπαχ 35
Αμβούργο 34
Ουνιόν Βερολίνου 33
Κολωνία 32
Βέρντερ Βρέμης 32
Βόλφσμπουργκ 26
Ζανκτ Πάουλι 26
Χαϊντενχάιμ 23
