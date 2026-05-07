Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.
Ματίας Λεσόρ: Οι παίκτες της Βαλένθια ήταν πιο πεινασμένοι, πρέπει να παίξουμε σκληρή άμυνα στο Game 4
Ματίας Λεσόρ: Οι παίκτες της Βαλένθια ήταν πιο πεινασμένοι, πρέπει να παίξουμε σκληρή άμυνα στο Game 4
Οι δηλώσεις του Ματίας Λεσόρ για την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια αλλά και το παιχνίδι της Παρασκευής
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε 91-87 από τη Βαλένθια στο Game 3 των playoffs της Euroleague και οι Ισπανοί μείωσαν σε 2-1.
Πλέον η ομάδα της Αθήνας έχει την ευκαιρία να κερδίσει την Παρασκευή (21:15) στο Telekom Center Athens για να προκριθεί στο Final-4 και να αποφύγει το 5ο ματς στη Βαλένθια.
Στη media day του παίκτες του Παναθηναϊκού εκπροσώπησε ο Ματίας Λεσόρ ο οποίος μίλησε και για το 3ο παιχνίδι αλλά και για το 4ο που ακολουθεί.
«Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί, να παίξουμε καλύτερη άμυνα και να κερδίσουμε το ματς. Ήταν πιο σκληροί από εμάς, το ήθελαν περισσότερο, ήταν… πεινασμένοι. Ίσως εμείς ήμασταν ικανοποιημένοι από τις δύο νίκες στην Βαλένθια, δεν ξέρω, αλλά αυτό είναι όλο. Έχουμε δύο ματς, για να κερδίσουμε ένα, αυτό είναι, πρέπει να πάρουμε ένα ματς. Αύριο θα είναι μία ευκαιρία, πρέπει να κάνουμε αυτά που πρέπει για να κερδίσουμε.
Πρέπει να κερδίσουμε ένα ματς, αυτό είναι όλο, αν θα επιστρέψουμε στην Βαλένθια δεν το ξέρω. Το επόμενο ματς είναι το πιο σημαντικό πάντα, όποτε και να με ρωτήσετε αυτή θα είναι η απάντηση μου. Δεν κοιτάω το πέμπτο ματς, έχουμε να κερδίσουμε το τέταρτο, αυτό είναι όλο», είπε ο σέντερ του ΠΑΟ.
Πλέον η ομάδα της Αθήνας έχει την ευκαιρία να κερδίσει την Παρασκευή (21:15) στο Telekom Center Athens για να προκριθεί στο Final-4 και να αποφύγει το 5ο ματς στη Βαλένθια.
Στη media day του παίκτες του Παναθηναϊκού εκπροσώπησε ο Ματίας Λεσόρ ο οποίος μίλησε και για το 3ο παιχνίδι αλλά και για το 4ο που ακολουθεί.
«Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί, να παίξουμε καλύτερη άμυνα και να κερδίσουμε το ματς. Ήταν πιο σκληροί από εμάς, το ήθελαν περισσότερο, ήταν… πεινασμένοι. Ίσως εμείς ήμασταν ικανοποιημένοι από τις δύο νίκες στην Βαλένθια, δεν ξέρω, αλλά αυτό είναι όλο. Έχουμε δύο ματς, για να κερδίσουμε ένα, αυτό είναι, πρέπει να πάρουμε ένα ματς. Αύριο θα είναι μία ευκαιρία, πρέπει να κάνουμε αυτά που πρέπει για να κερδίσουμε.
Πρέπει να κερδίσουμε ένα ματς, αυτό είναι όλο, αν θα επιστρέψουμε στην Βαλένθια δεν το ξέρω. Το επόμενο ματς είναι το πιο σημαντικό πάντα, όποτε και να με ρωτήσετε αυτή θα είναι η απάντηση μου. Δεν κοιτάω το πέμπτο ματς, έχουμε να κερδίσουμε το τέταρτο, αυτό είναι όλο», είπε ο σέντερ του ΠΑΟ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα