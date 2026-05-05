Φάμπρεγας: «Έγινα προπονητής επειδή δεν είχα τι να κάνω στην πανδημία»

🔵 Cesc Fàbregas when asked about managing one day in the Premier League:



🗣️ Fàbregas: "The Premier League is the best league in the world. I’ve always been very, very clear about it. I felt it as a player, I feel it as a coach, as a fan. But [José] Mourinho told me one day when… pic.twitter.com/XVJ0BdYHiP — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 5, 2026

Kόμο αποτελεί με διαφορά την ευχάριστη έκπληξη της φετινής Serie A ούσα στην 6η θέση της βαθμολογίας τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε και διεκδικώντας εισιτήριο ακόμη και για το Champions League, με τον Σεσκ Φάμπρεγας να έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στην εκπληκτική πορεία της.Η δουλειά του την τελευταία διετία στην Κόμο τον έχει αναγάγει σε έναν από τους πλέον περιζήτητους προπονητές στην Γηραιά Ήπειρο, με τον άλλοτε άσο των Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα και Τσέλσι να παραχωρεί συνέντευξη στην Telegraph και να μην κρύβει την επιθυμία του να εργαστεί κάποια στιγμή στην Premier League.«Η Premier League είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Το έχω αισθανθεί ως παίκτης, το αισθάνομαι τώρα ως προπονητής και ως φίλαθλος. Κάποια φορά ο Μουρίνιο μού είχε πει “Έχω ακόμη 30 χρόνια καριέρας».Συνεπώς θα μπορούσα να μείνω για άλλα 10 χρόνια στην Κόμο και να πάω στην Premier League σε 12, 15 χρόνια.Το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο, αλλάζει σε ένα δευτερόλεπτο. Την μία ημέρα είσαι ο καλύτερος, την άλλη μέρα ο χειρότερος.Συνεπώς απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή. Αυτή που ζούμε τώρα στην Κόμο είναι πολύ όμορφη, θα δούμε τι θα μας επιφυλάξει το μέλλον», τόνισε ο 39χρονος Ισπανός προπονητής, ο οποίος αναφέρθηκε και στο επιθετικό στιλ ποδοσφαίρου που έχει εμφυσήσει στην ομάδα του:«Προπονώ με τον τρόπο που αισθάνομαι. Μου αρέσει το παιχνίδι, εάν έπρεπε να προπονήσω μόνο για το αποτέλεσμα δεν θα το έκανα.Έχω παίξει για μεγάλους συλλόγους και δεν είχα ανάγκη να κάνω αυτό το επάγγελμα αλλά το κάνω με πάθος και με τον δικό μου τρόπο».Ερωτηθείς δε για το πότε αποφάσισε να κάνει την μετάβαση και από επαγγελματίας ποδοσφαιριστής να γίνει επαγγελατίας προπονητής, ανέφερε με νόημα:«Κατά τη διάρκεια του Covid πήρα την απόφαση. Στην Γαλλία είχε σταματήσει το πρωτάθλημα για τέσσερις μήνες.

