Επεισοδιακό το τρίτο ημίχρονο στο Βαλένθια-ΠΑΟ: Η καταγγελία για την αστυνομία και τον Γιαννακόπουλο, οι πανηγυρισμοί του Ναν και η ένταση στο γήπεδο
Επεισοδιακό το τρίτο ημίχρονο στο Βαλένθια-ΠΑΟ: Η καταγγελία για την αστυνομία και τον Γιαννακόπουλο, οι πανηγυρισμοί του Ναν και η ένταση στο γήπεδο
Ο Αταμάν κατήγγειλε ότι Ισπανοί αστυνομικοί ήθελαν να συλλάβουν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο - Η Βαλένθια θα προχωρήσει σε καταγγελία για τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός
Στους ρυθμούς του εκρηκτικού φινάλε του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια και τη νίκη των «πράσινων» με buzzer beater του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (105-107) στην παράταση για το 2-0 του ΠΑΟ στη σειρά της Euroleague, εξελίχθηκε και το «τρίτο ημίχρονο» στην Ισπανία.
Ο Εργκίν Αταμάν κατήγγειλε ότι η ισπανική αστυνομία ήταν έξω από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού για να συλλάβει τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο Κέντρικ Ναν έκανε μια κίνηση που εξόργισε τους Ισπανούς, παίχτης της Βαλένθια επιχείρησε να του ζητήσει τον λόγο, μπροστά στον πάγκο της Βαλένθια επικράτησε ένταση και ο προπονητής της Βαλένθια χαρακτήρισε «απαράδεκτο» τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που με τη σειρά του απάντησε στον Πέδρο Μαρτίνεθ ότι «είναι ψεύτης».
H ισπανική ομάδα με ανακοίνωση της, μάλιστα, γνωστοποίησε ότι θα υποβάλει καταγγελία στη Euroleague ελπίζοντας ότι «θα τιμωρήσει αυστηρά αυτού του είδους τη συμπεριφορά»
Από την πλευρά του ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ αντιμετώπισε με ψυχραιμία την όλη κατάσταση και όπως έλεγε με χιούμορ στα αποδυτήρια: «Θέλανε να με συλλάβουνε, αλλά δε με νοιάζει».
Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός «η ασφάλεια της Βαλενθια έβγαλε εκτός γηπέδου τον General Manager Δημήτρη Κοντο και τον τιμ μάνατζερ Γιώργο Γκοτζογιαννη. Χωρίς κανέναν απολύτως λόγο και μάλιστα συμπλήρωναν ότι οι άνθρωποι της Βαλένθια ήταν οι μόνοι που προκαλούσαν. Επίσης, σχετικά με τον κ. Γιαννακόπουλο, οι άνθρωποι της Βαλένθια έφεραν την αστυνομία στα αποδυτήρια για το γεγονός ότι μίλησε στους διαιτητές πριν τη λήξη του ματς. Στο φύλλο αγώνα οι διαιτητές εγραψαν: "Call a foul"».
Οι άνθρωποι της Βαλένθια κατηγορούν τον Αμερικανό γκαρντ των «πράσινων» για άσεμνη χειρονομία.
Υπήρξε, μάλιστα, και ένταση μπροστά στον πάγκο της Βαλένθια αφού παίκτης των Ισπανών φέρεται να επιχείρησε να ζητήσει τον λόγο από τον Ναν.
Συγκεκριμένα ο Νογκές που ήταν εκτός αποστολής της Βαλένθια κυνήγησε τον Ναν μέχρι την φυσούνα, αλλά δεν πρόλαβε να τον φτάσει γιατί γλίστρησε.
Η σύζυγος του Αμερικανού γκαρντ, Μπλεν Κίγια, πάντως, πανηγύρισε έξαλλα τη νίκη του Παναθηναϊκού με ένα ουρλιαχτό όταν είδε τη μπάλα στο καλάθι της Βαλένθια και το χρονόμετρο να μηδενίζει.
Στα βίντεό του ο κ. Γιαννακόπουλος αποκαλεί «ψεύτη» τον Ισπανό προπονητή, ο οποίος στις δηλώσεις του τον χαρακτήρισε «απαράδεκτο» υποστηρίζοντας ότι «προσέγγισε τη γραμματεία».
Παράλληλα ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός καλεί τον Πέδρο Μαρτίνεθ «να μάθει και να χάνει» αν θέλει η ομάδα του να γίνει σπουδαία από καλή.
Συγκεκριμένα στο βίντεο για τον προπονητή της Βαλένθια ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε: Κύριε Μαρτίνεθ θέλω να σου πω για αυτά που είπε για μένα και τους χαρακτηρισμούς που έκανες. Σε συγχαίρω γιατί είσαι σπουδαίος προπονητής και αυτό που έχεις πετύχει στη Βαλένθια είναι καταπληκτικό, είσαι ένας από τους λόγους που ο σύλλογος είναι μεγάλος αλλά σχετικά με όσα είπες για μένα είσαι ψεύτης. Δεν πλησίασα ποτέ τη γραμματεία, ήμουν πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού και εξέφρασα τη δυσαρέσκειά μου για ένα φάουλ που δεν δόθηκε. Μετά από δύο ήττες δεν νομίζω ότι η Βαλένθια μπορεί να μιλάει για τους διαιτητές. Ας έχουμε μια καλή υπόλοιπη σειρά».
Σε δεύτερο βίντεο, δε, και επικαλούμενος όσα αναφέρονται στο φύλλο αγώνας από τους διαιτητές, ο κ. Γιαννακόπουλος είπε «ούτε οι διαιτητές δεν ανέφεραν κάτι γιατί δεν συνέβη κάτι. Το μόνο που συνέβη είναι ότι είστε πίσω στη σειρά με δύο ήττες στην έδρα σας μετά από μια φανταστική σεζόν που είχατε αλλά αν θέλετε να γίνετε σπουδαία ομάδα και όχι μόνο μια καλή ομάδα πρέπει να μάθετε να χάνετε και να μην προσπαθείτε να ρίξετε ευθύνες στην ομάδα που κέρδισε»
Αν και ο Πέδρο Μαρτίνεθ συνεχάρη τον Παναθηναϊκό για τη νίκη του και «για το πώς αγωνίστηκε, για το πώς σούταρε από το τρίποντο, για την άμυνά του», επιτέθηκε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
«Όμως ο πρόεδρός τους είναι απαράδεκτος. Είναι απαράδεκτος και δεν γίνεται η Euroleague να επιτρέπει σε ανθρώπους που πηγαίνουν κόντρα στις αξίες του αθλητισμού να δημιουργούν κακή ατμόσφαιρα. Πήγε μέχρι τη γραμματεία, ήταν απαράδεκτος και η Euroleague πρέπει να πάρει μέτρα» είπε αρχικά ο Ισπανός τεχνικός.
Με αφορμή, δε, την ένταση που δημιουργήθηκε στο τέλος του αγώνα με μια χειρονομία του Κέντρικ Ναν, ο Πέδρο Μαρτίνεθ επανήλθε στον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού χωρίς να τον κατονομάζει.
«Υπήρξε μια πρόκληση από έναν παίκτη, εγώ δεν την είδα. Την είδαν όμως παίκτες που δεν αγωνίστηκαν. Δεν του δίνω μεγάλη σημασία. Καλύτερα να μην είχε συμβεί, αλλά όσοι βρίσκονται εκτός παρκέ το αντιλαμβάνονται διαφορετικά. Υπάρχει ένα πρόσωπο που προκαλεί συνεχώς και η Euroleague δεν μπορεί να επιτρέπει τέτοιους ανθρώπους» είπε ο Πέδρο Μαρτίνεθ.
Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται, τέλος, ότι η Βαλένθια «θα καταθέσει επίσημη καταγγελία στη διοργάνωση και ελπίζει ότι η EuroLeague θα τιμωρήσει αυστηρά αυτού του είδους τη συμπεριφορά, η οποία αμαυρώνει την καλή εικόνα του αθλήματος, ιδίως δεδομένου ότι πρόκειται για επαναλαμβανόμενο περιστατικό».
Όλη η ανακοίνωση της Βαλένθια
Η Valencia Basket καταδικάζει τη συμπεριφορά του προέδρου του Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, ο οποίος ξεπέρασε κάθε όριο κατά τη διάρκεια του αγώνα, προσεγγίζοντας τη γραμματεία με απαράδεκτο τρόπο και επιχειρώντας να επηρεάσει και να επιπλήξει τους διαιτητές, όπως καταγράφεται στο φύλλο αγώνα.
Επίσης αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του προσωπικού ασφαλείας και δημιούργησε αδικαιολόγητη ένταση, για τους οποίους λόγους η αστυνομία του επέδωσε κλήση, όπως και σε αρκετά ακόμη μέλη της αποστολής του.
Ο σύλλογος θα καταθέσει επίσημη καταγγελία στη διοργάνωση και ελπίζει ότι η EuroLeague θα τιμωρήσει αυστηρά αυτού του είδους τη συμπεριφορά, η οποία αμαυρώνει την καλή εικόνα του αθλήματος, ιδίως δεδομένου ότι πρόκειται για επαναλαμβανόμενο περιστατικό.
Ο Εργκίν Αταμάν κατήγγειλε ότι η ισπανική αστυνομία ήταν έξω από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού για να συλλάβει τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο Κέντρικ Ναν έκανε μια κίνηση που εξόργισε τους Ισπανούς, παίχτης της Βαλένθια επιχείρησε να του ζητήσει τον λόγο, μπροστά στον πάγκο της Βαλένθια επικράτησε ένταση και ο προπονητής της Βαλένθια χαρακτήρισε «απαράδεκτο» τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που με τη σειρά του απάντησε στον Πέδρο Μαρτίνεθ ότι «είναι ψεύτης».
H ισπανική ομάδα με ανακοίνωση της, μάλιστα, γνωστοποίησε ότι θα υποβάλει καταγγελία στη Euroleague ελπίζοντας ότι «θα τιμωρήσει αυστηρά αυτού του είδους τη συμπεριφορά»
Η καταγγελία Αταμάν«Θα μιλήσω για λίγο επειδή μπροστά στα αποδυτήριά μας υπάρχουν 10 αστυνομικοί που θέλουν να συλλάβουν άτομα από το σταφ και τον πρόεδρό μας, τον Γιαννακόπουλο. Πρώτη φορά στην καριέρα μου, έχω καριέρα 30 χρόνων στο άθλημα, βλέπω να κερδίζουμε με buzzer-beater, όλοι να είναι χαρούμενοι και το σταφ της Βαλένθια βάζει την αστυνομία μπροστά από τα αποδυτήρια. Δέκα αστυνομικούς για να μην απολαύσουμε τη νίκη και προσπαθούν να συλλάβουν τον πρόεδρο μας, τον Γιαννακόπουλο, τον General Mananger, μερικούς ανθρώπους. Τι είναι αυτό;» κατήγγειλε στη συνέντευξη τύπου ο Εργκίν Αταμάν.
Από την πλευρά του ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ αντιμετώπισε με ψυχραιμία την όλη κατάσταση και όπως έλεγε με χιούμορ στα αποδυτήρια: «Θέλανε να με συλλάβουνε, αλλά δε με νοιάζει».
‼️ Τεταμένο το κλίμα: Στα αποδυτήρια ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με το διαβατήριό του στο χέρι pic.twitter.com/J9As7M8lGH— SPORT24 (@sport24) April 30, 2026
Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός «η ασφάλεια της Βαλενθια έβγαλε εκτός γηπέδου τον General Manager Δημήτρη Κοντο και τον τιμ μάνατζερ Γιώργο Γκοτζογιαννη. Χωρίς κανέναν απολύτως λόγο και μάλιστα συμπλήρωναν ότι οι άνθρωποι της Βαλένθια ήταν οι μόνοι που προκαλούσαν. Επίσης, σχετικά με τον κ. Γιαννακόπουλο, οι άνθρωποι της Βαλένθια έφεραν την αστυνομία στα αποδυτήρια για το γεγονός ότι μίλησε στους διαιτητές πριν τη λήξη του ματς. Στο φύλλο αγώνα οι διαιτητές εγραψαν: "Call a foul"».
Ο πανηγυρισμός του ΝανΤα πνεύματα είχαν ήδη οξυνθεί από τον πανηγυρισμό του Κέντρικ Ναν όταν ο Χέιζ-Ντέιβις έστειλε τη μπάλα στο καλάθι και έγραψε το τελικό 105-107 για τη δεύτερη νίκη του Παναθηναϊκού στην έδρα της Βαλένθια που τον φέρνει ένα βήμα από το Final Four της Euroleague.
Οι άνθρωποι της Βαλένθια κατηγορούν τον Αμερικανό γκαρντ των «πράσινων» για άσεμνη χειρονομία.
Υπήρξε, μάλιστα, και ένταση μπροστά στον πάγκο της Βαλένθια αφού παίκτης των Ισπανών φέρεται να επιχείρησε να ζητήσει τον λόγο από τον Ναν.
Συγκεκριμένα ο Νογκές που ήταν εκτός αποστολής της Βαλένθια κυνήγησε τον Ναν μέχρι την φυσούνα, αλλά δεν πρόλαβε να τον φτάσει γιατί γλίστρησε.
Η σύζυγος του Αμερικανού γκαρντ, Μπλεν Κίγια, πάντως, πανηγύρισε έξαλλα τη νίκη του Παναθηναϊκού με ένα ουρλιαχτό όταν είδε τη μπάλα στο καλάθι της Βαλένθια και το χρονόμετρο να μηδενίζει.
Προπονητής Βαλένθια: Ο Γιαννακόπουλος είναι απαράδεκτος - Γιαννακόπουλος: Είσαι ψεύτης, μάθε να χάνειςΗ κόντρα συνεχίστηκε με τον προπονητή της Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνεθ να χαρακτηρίζει «απαράδεκτο» τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και εκείνον να απαντά με δύο βίντεο στο Instagram.
Στα βίντεό του ο κ. Γιαννακόπουλος αποκαλεί «ψεύτη» τον Ισπανό προπονητή, ο οποίος στις δηλώσεις του τον χαρακτήρισε «απαράδεκτο» υποστηρίζοντας ότι «προσέγγισε τη γραμματεία».
Παράλληλα ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός καλεί τον Πέδρο Μαρτίνεθ «να μάθει και να χάνει» αν θέλει η ομάδα του να γίνει σπουδαία από καλή.
Συγκεκριμένα στο βίντεο για τον προπονητή της Βαλένθια ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε: Κύριε Μαρτίνεθ θέλω να σου πω για αυτά που είπε για μένα και τους χαρακτηρισμούς που έκανες. Σε συγχαίρω γιατί είσαι σπουδαίος προπονητής και αυτό που έχεις πετύχει στη Βαλένθια είναι καταπληκτικό, είσαι ένας από τους λόγους που ο σύλλογος είναι μεγάλος αλλά σχετικά με όσα είπες για μένα είσαι ψεύτης. Δεν πλησίασα ποτέ τη γραμματεία, ήμουν πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού και εξέφρασα τη δυσαρέσκειά μου για ένα φάουλ που δεν δόθηκε. Μετά από δύο ήττες δεν νομίζω ότι η Βαλένθια μπορεί να μιλάει για τους διαιτητές. Ας έχουμε μια καλή υπόλοιπη σειρά».
Σε δεύτερο βίντεο, δε, και επικαλούμενος όσα αναφέρονται στο φύλλο αγώνας από τους διαιτητές, ο κ. Γιαννακόπουλος είπε «ούτε οι διαιτητές δεν ανέφεραν κάτι γιατί δεν συνέβη κάτι. Το μόνο που συνέβη είναι ότι είστε πίσω στη σειρά με δύο ήττες στην έδρα σας μετά από μια φανταστική σεζόν που είχατε αλλά αν θέλετε να γίνετε σπουδαία ομάδα και όχι μόνο μια καλή ομάδα πρέπει να μάθετε να χάνετε και να μην προσπαθείτε να ρίξετε ευθύνες στην ομάδα που κέρδισε»
Οι δηλώσεις Μαρτίνεθ
Αν και ο Πέδρο Μαρτίνεθ συνεχάρη τον Παναθηναϊκό για τη νίκη του και «για το πώς αγωνίστηκε, για το πώς σούταρε από το τρίποντο, για την άμυνά του», επιτέθηκε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
«Όμως ο πρόεδρός τους είναι απαράδεκτος. Είναι απαράδεκτος και δεν γίνεται η Euroleague να επιτρέπει σε ανθρώπους που πηγαίνουν κόντρα στις αξίες του αθλητισμού να δημιουργούν κακή ατμόσφαιρα. Πήγε μέχρι τη γραμματεία, ήταν απαράδεκτος και η Euroleague πρέπει να πάρει μέτρα» είπε αρχικά ο Ισπανός τεχνικός.
Με αφορμή, δε, την ένταση που δημιουργήθηκε στο τέλος του αγώνα με μια χειρονομία του Κέντρικ Ναν, ο Πέδρο Μαρτίνεθ επανήλθε στον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού χωρίς να τον κατονομάζει.
«Υπήρξε μια πρόκληση από έναν παίκτη, εγώ δεν την είδα. Την είδαν όμως παίκτες που δεν αγωνίστηκαν. Δεν του δίνω μεγάλη σημασία. Καλύτερα να μην είχε συμβεί, αλλά όσοι βρίσκονται εκτός παρκέ το αντιλαμβάνονται διαφορετικά. Υπάρχει ένα πρόσωπο που προκαλεί συνεχώς και η Euroleague δεν μπορεί να επιτρέπει τέτοιους ανθρώπους» είπε ο Πέδρο Μαρτίνεθ.
Η Βαλένθια θα κάνει καταγγελία στη EuroleagueΜε ανακοίνωσή της λίγες ώρες μετά τον αγώνα και την ήττα της, η Βαλένθια εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αρχικά αναφέρει ότι Δημήτρης Γιαννακόπουλος «αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του προσωπικού ασφαλείας και δημιούργησε αδικαιολόγητη ένταση» και η αστυνομία του επέδωσε κλήση (citation).
Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται, τέλος, ότι η Βαλένθια «θα καταθέσει επίσημη καταγγελία στη διοργάνωση και ελπίζει ότι η EuroLeague θα τιμωρήσει αυστηρά αυτού του είδους τη συμπεριφορά, η οποία αμαυρώνει την καλή εικόνα του αθλήματος, ιδίως δεδομένου ότι πρόκειται για επαναλαμβανόμενο περιστατικό».
📰 Comunicado oficial— Valencia Basket Club (@valenciabasket) April 30, 2026
Valencia Basket condena la actitud del Presidente de Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, que rebasó cualquier límite durante el partido acercándose a la mesa con una actitud deplorable, tratando de influenciar e increpar a los árbitros, tal y como… pic.twitter.com/SnvxcPHWXI
Όλη η ανακοίνωση της Βαλένθια
Η Valencia Basket καταδικάζει τη συμπεριφορά του προέδρου του Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, ο οποίος ξεπέρασε κάθε όριο κατά τη διάρκεια του αγώνα, προσεγγίζοντας τη γραμματεία με απαράδεκτο τρόπο και επιχειρώντας να επηρεάσει και να επιπλήξει τους διαιτητές, όπως καταγράφεται στο φύλλο αγώνα.
Επίσης αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του προσωπικού ασφαλείας και δημιούργησε αδικαιολόγητη ένταση, για τους οποίους λόγους η αστυνομία του επέδωσε κλήση, όπως και σε αρκετά ακόμη μέλη της αποστολής του.
Ο σύλλογος θα καταθέσει επίσημη καταγγελία στη διοργάνωση και ελπίζει ότι η EuroLeague θα τιμωρήσει αυστηρά αυτού του είδους τη συμπεριφορά, η οποία αμαυρώνει την καλή εικόνα του αθλήματος, ιδίως δεδομένου ότι πρόκειται για επαναλαμβανόμενο περιστατικό.
