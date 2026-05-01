Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Ο Αταμάν κατήγγειλλε ότι οι Ισπανοί ήθελαν να συλλάβουν τον Γιαννακόπουλο, η επική αντίδραση του ιδιοκτήτη της πράσινης ΚΑΕ
Ξέσπασε ο προπονητής του Παναθηναϊκού στη συνέντευξη Τύπου μετά το Game 2 με τη Βαλένθια προχωρώντας σε φοβερές καταγγελίες για τα όσα έγιναν στα αποδυτήρια - Τι είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο Παναθηναϊκός πέρασε με δεύτερη νίκη στη Βαλένθια, ωστόσο λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου προχώρησε σε απίστευτες καταγγελίες για τα όσα ακολούθησαν μετά το τελευταίο σφύριγμα.
Αναλυτικά ο Τούρκος τεχνικός δήλωσε:
«Είπα ήδη στην Euroleague TV την γνώμη μου, οπότε θα μιλήσω για λίγο επειδή μπροστά στα αποδυτήριά μας υπάρχουν 10 αστυνομικοί που θέλουν να συλλάβουν άτομα από το σταφ και τον πρόεδρό μας, τον Γιαννακόπουλο.
Πρώτη φορά στην καριέρα μου, έχω καριέρα 30 χρόνων στο άθλημα, βλέπω να κερδίζουμε με buzzer-beater, όλοι να είναι χαρούμενοι και το σταφ της Βαλένθια βάζει την αστυνομία μπροστά από τα αποδυτήρια.
Δέκα αστυνομικούς για να μην απολαύσουμε τη νίκη και προσπαθούν να συλλάβουν τον πρόεδρο μας, τον Γιαννακόπουλο, τον General Mananger, μερικούς ανθρώπους. Τι είναι αυτό; Ευχαριστώ πολύ, να περάσετε καλά. Θα σας δω στην Αθήνα».
Παναθηναϊκός: «Χωρίς κανέναν λόγο οι άνθρωποι της Βαλένθια προκαλούσαν»
Λίγο αργότερα και η ενημέρωση από την πλευρά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που ισχυρίζεται τα εξής: «η ασφάλεια της Βαλενθια έβγαλε εκτός γηπέδου τον General Manager Δημήτρη Κοντο και τον τιμ μάνατζερ Γιώργο Γκοτζογιαννη. Χωρίς κανέναν απολύτως λόγο και μάλιστα συμπλήρωναν ότι οι άνθρωποι της Βαλένθια ήταν οι μόνοι που προκαλούσαν. Επίσης, σχετικά με τον κ. Γιαννακόπουλο, οι άνθρωποι της Βαλένθια έφεραν την αστυνομία στα αποδυτήρια για το γεγονός ότι μίλησε στους διαιτητές πριν τη λήξη του ματς. Στο φύλλο αγώνα οι διαιτητές εγραψαν: "Call a foul"».
Δημήτρης Γιαννακόπουλος στα αποδυτήρια των πράσινων: «Ήθελαν να με συλλάβουν»
Ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ αντιμετώπισε με ψυχραιμία την όλη κατάσταση και όπως έλεγε με χιούμορ στα αποδυτήρια: «Θέλανε να με συλλάβουνε, αλλά δε με νοιάζει».
Πηγή βίντεο: sport24.gr
Οι Ισπανοί εκνευρισμένοι με τον Ναν
‼️ Τεταμένο το κλίμα: Στα αποδυτήρια ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με το διαβατήριό του στο χέρι pic.twitter.com/J9As7M8lGH— SPORT24 (@sport24) April 30, 2026
Από την πλευρά της Βαλένθια, επικρατούσε έντονος εκνευρισμένος κυρίως κατά του Κέντρικ Ναν καθώς τον κατηγορούσαν για άσεμνη χειρονομία στο φινάλε του ματς, όπου προσπάθησε να του επιτεθεί ο Νόγκες.
