Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Ο Αταμάν κατήγγειλλε ότι οι Ισπανοί ήθελαν να συλλάβουν τον Γιαννακόπουλο, η επική αντίδραση του ιδιοκτήτη της πράσινης ΚΑΕ
SPORTS
Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Ο Αταμάν κατήγγειλλε ότι οι Ισπανοί ήθελαν να συλλάβουν τον Γιαννακόπουλο, η επική αντίδραση του ιδιοκτήτη της πράσινης ΚΑΕ

Ξέσπασε ο προπονητής του Παναθηναϊκού στη συνέντευξη Τύπου μετά το Game 2 με τη Βαλένθια προχωρώντας σε φοβερές καταγγελίες για τα όσα έγιναν στα αποδυτήρια - Τι είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

UPD: 60 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Παναθηναϊκός πέρασε με δεύτερη νίκη στη Βαλένθια, ωστόσο λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα ο Εργκίν Αταμάν  στη συνέντευξη Τύπου προχώρησε σε απίστευτες καταγγελίες για τα όσα ακολούθησαν μετά το τελευταίο σφύριγμα.

Αναλυτικά ο Τούρκος τεχνικός δήλωσε:



«Είπα ήδη στην Euroleague TV την γνώμη μου, οπότε θα μιλήσω για λίγο επειδή μπροστά στα αποδυτήριά μας υπάρχουν 10 αστυνομικοί που θέλουν να συλλάβουν άτομα από το σταφ και τον πρόεδρό μας, τον Γιαννακόπουλο.

Πρώτη φορά στην καριέρα μου, έχω καριέρα 30 χρόνων στο άθλημα, βλέπω να κερδίζουμε με buzzer-beater, όλοι να είναι χαρούμενοι και το σταφ της Βαλένθια βάζει την αστυνομία μπροστά από τα αποδυτήρια.

Δέκα αστυνομικούς για να μην απολαύσουμε τη νίκη και προσπαθούν να συλλάβουν τον πρόεδρο μας, τον Γιαννακόπουλο, τον General Mananger, μερικούς ανθρώπους. Τι είναι αυτό; Ευχαριστώ πολύ, να περάσετε καλά. Θα σας δω στην Αθήνα».

Παναθηναϊκός: «Χωρίς κανέναν λόγο οι άνθρωποι της Βαλένθια προκαλούσαν»
Λίγο αργότερα και η ενημέρωση από την πλευρά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που ισχυρίζεται τα εξής: «η ασφάλεια της Βαλενθια έβγαλε εκτός γηπέδου τον General Manager Δημήτρη Κοντο και τον τιμ μάνατζερ Γιώργο Γκοτζογιαννη. Χωρίς κανέναν απολύτως λόγο και μάλιστα συμπλήρωναν ότι οι άνθρωποι της Βαλένθια ήταν οι μόνοι που προκαλούσαν. Επίσης, σχετικά με τον κ. Γιαννακόπουλο, οι άνθρωποι της Βαλένθια έφεραν την αστυνομία στα αποδυτήρια για το γεγονός ότι μίλησε στους διαιτητές πριν τη λήξη του ματς. Στο φύλλο αγώνα οι διαιτητές εγραψαν: "Call a foul"».


Δημήτρης Γιαννακόπουλος στα αποδυτήρια των πράσινων: «Ήθελαν να με συλλάβουν»
Ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ αντιμετώπισε με ψυχραιμία την όλη κατάσταση και όπως έλεγε με χιούμορ στα αποδυτήρια: «Θέλανε να με συλλάβουνε, αλλά δε με νοιάζει».

Κλείσιμο


Πηγή βίντεο: sport24.gr

Οι Ισπανοί εκνευρισμένοι με τον Ναν
Από την πλευρά της Βαλένθια, επικρατούσε έντονος εκνευρισμένος κυρίως κατά του Κέντρικ Ναν καθώς τον κατηγορούσαν για άσεμνη χειρονομία στο φινάλε του ματς, όπου προσπάθησε να του επιτεθεί ο Νόγκες.





Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης