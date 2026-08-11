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Συρία: Δικαστήριο καταδίκασε σε θάνατο τον Μπασάρ αλ Άσαντ
Συρία: Δικαστήριο καταδίκασε σε θάνατο τον Μπασάρ αλ Άσαντ
Ποινικό δικαστήριο της Δαμασκού έκρινε την Τρίτη τον Άσαντ ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση
Σε θάνατο καταδικάστηκαν ο πρώην πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ, ο αδερφός του, Μαχέρ και ο Ατέφ Νατζίμπ, πρώην επικεφαλής της Πολιτικής Ασφάλειας στην επαρχία Ντεράα της νότιας Συρίας.
Ποινικό δικαστήριο της Δαμασκού έκρινε την Τρίτη τον Άσαντ ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ ο Νατζίμπ καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση και βασανιστήρια.
Συγκεκριμένα, ο πρώην πρόεδρος της Συρίας κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, βασανιστήρια, αυθαίρετες κρατήσεις και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση.
Αναφορικά με τον Μαχέρ αλ-Άσαντ, κρίθηκε ένοχος για φόνο εκ προμελέτης, βασανιστήρια και υποκίνηση βίας.
Ο δικαστής ανέφερε ότι το δικαστήριο έκρινε τον Άσαντ υπεύθυνο για σειρά εγκλημάτων, τα οποία χαρακτήρισε «σοβαρά και φρικτά», μεταξύ των οποίων η εκ προμελέτης δολοφονία πολλών ανθρώπων και η σκόπιμη στοχοποίηση παιδιών.
Κατά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, ο δικαστής επισήμανε ότι η επιβολή της θανατικής ποινής βασίστηκε στη συμμετοχή του Άσαντ σε βασανιστήρια, αυθαίρετες κρατήσεις και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ακόμη, αποφάσισε να ασκήσει διεθνή δίωξη εναντίον του Μπασάρ και του Μαχέρ αλ-Άσαντ, στο πλαίσιο των νομικών διαδικασιών που έχουν κινηθεί εναντίον τους.
Ποινικό δικαστήριο της Δαμασκού έκρινε την Τρίτη τον Άσαντ ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ ο Νατζίμπ καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση και βασανιστήρια.
Συγκεκριμένα, ο πρώην πρόεδρος της Συρίας κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, βασανιστήρια, αυθαίρετες κρατήσεις και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση.
Αναφορικά με τον Μαχέρ αλ-Άσαντ, κρίθηκε ένοχος για φόνο εκ προμελέτης, βασανιστήρια και υποκίνηση βίας.
Ο δικαστής ανέφερε ότι το δικαστήριο έκρινε τον Άσαντ υπεύθυνο για σειρά εγκλημάτων, τα οποία χαρακτήρισε «σοβαρά και φρικτά», μεταξύ των οποίων η εκ προμελέτης δολοφονία πολλών ανθρώπων και η σκόπιμη στοχοποίηση παιδιών.
Κατά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, ο δικαστής επισήμανε ότι η επιβολή της θανατικής ποινής βασίστηκε στη συμμετοχή του Άσαντ σε βασανιστήρια, αυθαίρετες κρατήσεις και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ακόμη, αποφάσισε να ασκήσει διεθνή δίωξη εναντίον του Μπασάρ και του Μαχέρ αλ-Άσαντ, στο πλαίσιο των νομικών διαδικασιών που έχουν κινηθεί εναντίον τους.
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