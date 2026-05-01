Ο Γιαννακόπουλος απάντησε στον προπονητή της Βαλένθια που τον χαρακτήρισε «απαράδεκτο»: Είσαι ψεύτης, πρέπει να μάθεις να χάνεις

Κλείσιμο

Οι δηλώσεις Μαρτίνεθ

Με δύο βίντεο στο Instagram απάντησε ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Γιαννακόπουλος , στην επίθεση που έκανε σε βάρος του ο προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ , μετά το τέλος του αγώνα της Πέμπτης και τη δεύτερη εντός έδρας ήττα της ισπανικής ομάδας από τον Παναθηναϊκό με 105-107 στην παράταση που έδωσε προβάδισμα δύο νικών στους «πράσινους» για πρόκριση στο Final Four της Euroleague.Στα βίντεό του ο κ. Γιαννακόπουλος αποκαλεί «ψεύτη» τον Ισπανό προπονητή, ο οποίος στις δηλώσεις του τον χαρακτήρισε «απαράδεκτο» υποστηρίζοντας ότι «προσέγγισε τη γραμματεία» Παράλληλα ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός καλεί τον Πέδρο Μαρτίνεθ «να μάθει και να χάνει» αν θέλει η ομάδα του να γίνει σπουδαία από καλή.Συγκεκριμένα στο βίντεο για τον προπονητή της Βαλένθια ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε: Κύριε Μαρτίνεθ θέλω να σου πω για αυτά που είπε για μένα και τους χαρακτηρισμούς που έκανες. Σε συγχαίρω γιατί είσαι σπουδαίος προπονητής και αυτό που έχεις πετύχει στη Βαλένθια είναι καταπληκτικό, είσαι ένας από τους λόγους που ο σύλλογος είναι μεγάλος αλλά σχετικά με όσα είπες για μένα είσαι ψεύτης. Δεν πλησίασα ποτέ τη γραμματεία, ήμουν πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού και εξέφρασα τη δυσαρέσκειά μου για ένα φάουλ που δεν δόθηκε. Μετά από δύο ήττες δεν νομίζω ότι η Βαλένθια μπορεί να μιλάει για τους διαιτητές. Ας έχουμε μια καλή υπόλοιπη σειρά».Σε δεύτερο βίντεο, δε, και επικαλούμενος όσα αναφέρονται στο φύλλο αγώνας από τους διαιτητές, ο κ. Γιαννακόπουλος είπε «ούτε οι διαιτητές δεν ανέφεραν κάτι γιατί δεν συνέβη κάτι. Το μόνο που συνέβη είναι ότι είστε πίσω στη σειρά με δύο ήττες στην έδρα σας μετά από μια φανταστική σεζόν που είχατε αλλά αν θέλετε να γίνετε σπουδαία ομάδα και όχι μόνο μια καλή ομάδα πρέπει να μάθετε να χάνετε και να μην προσπαθείτε να ρίξετε ευθύνες στην ομάδα που κέρδισε»Αν και ο Πέδρο Μαρτίνεθ συνεχάρη τον Παναθηναϊκό για τη νίκη του και «για το πώς αγωνίστηκε, για το πώς σούταρε από το τρίποντο, για την άμυνά του», επιτέθηκε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.«Όμως ο πρόεδρός τους είναι απαράδεκτος. Είναι απαράδεκτος και δεν γίνεται η Euroleague να επιτρέπει σε ανθρώπους που πηγαίνουν κόντρα στις αξίες του αθλητισμού να δημιουργούν κακή ατμόσφαιρα. Πήγε μέχρι τη γραμματεία, ήταν απαράδεκτος και η Euroleague πρέπει να πάρει μέτρα» είπε αρχικά ο Ισπανός τεχνικός.

Με αφορμή, δε, την ένταση που δημιουργήθηκε στο τέλος του αγώνα με μια χειρονομία του Κέντρικ Ναν, ο Πέδρο Μαρτίνεθ επανήλθε στον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού χωρίς να τον κατονομάζει.



«Υπήρξε μια πρόκληση από έναν παίκτη, εγώ δεν την είδα. Την είδαν όμως παίκτες που δεν αγωνίστηκαν. Δεν του δίνω μεγάλη σημασία. Καλύτερα να μην είχε συμβεί, αλλά όσοι βρίσκονται εκτός παρκέ το αντιλαμβάνονται διαφορετικά. Υπάρχει ένα πρόσωπο που προκαλεί συνεχώς και η Euroleague δεν μπορεί να επιτρέπει τέτοιους ανθρώπους» είπε ο Πέδρο Μαρτίνεθ.