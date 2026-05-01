O Χέιζ-Ντέιβις πανηγύρισε στα ελληνικά το καλάθι που «ξέρανε» τη Βαλένθια: ΟΑΚΑ... είστε έτοιμοι;
Δείτε την πρώτη ανάρτηση στα ελληνικά του φόργουορντ του Παναθηναϊκού

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις «εκτέλεσε» τη Βαλένθια με buzzer beater και οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε μια τεράστια νίκη με 107-105 στην παράταση, έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι.

Με το καλάθι αυτό οι «πράσινοι» πέτυχαν το δεύτερο break στη σειρά και βρίσκονται πλέον μια… ανάσα από το Final Four, καθώς προηγούνται με 2-0.

Το απίθανο καλάθι του φόργουορντ του Παναθηναϊκού ίσως και να αποτελεί την πιο θεαματική στιγμή της σεζόν μέχρι τώρα, ενώ οδήγησε τον Χέιζ-Ντέιβις στην πρώτη του ανάρτηση στα ελληνικά!

Ο σταρ του Παναθηναϊκού ανήρτησε το βίντεο με το εκπληκτικό καλάθι γράφοντας: «Καλημέρα. Καλησπέρα. Καληνύχτα. ΟΑΚΑ... Είστε έτοιμοι;», απευθυνόμενος στους φίλους του τριφυλλιού για τη συνέχεια της σειράς στο Telekom Center.

Να σημειωθεί ότι ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μαθαίνει ελληνικά από τα χρόνια του στη Φενέρμπαχτσε.


Παράλληλα σε story δημοσίευσε ένα βίντεο με ένα παρόμοιο καλάθι του Κόμπε Μπράιαντ στη λήξη της παράτασης αγώνα τον Λέικερς κόντρα στους Φοίνιξ Σανς, γράφοντας στη λεζάντα: «Τι σκεφτόσουν όταν βρέθηκε στα χέρια σου η μπάλα;»

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

45 χρόνια εμπιστοσύνης: Τα προϊόντα που μας έμαθαν να εμπιστευόμαστε την ελληνική ποιότητα

Το 1981, μια ελληνική εταιρεία αποφάσισε να μπει σε έναν χώρο που μέχρι τότε ανήκε σχεδόν αποκλειστικά στις εισαγωγές προϊόντων από το εξωτερικό. Πρόθεσή της να δημιουργήσει μια 100% ελληνική πρόταση, βασισμένη στην άριστη ποιότητα, τη μοναδικότητα και την καινοτομία. Αυτή ήταν η αρχή της ΜΕΓΑ.

Δείτε Επίσης