Ο Νίκος Μουτσινάς μοιράστηκε εικόνες από το ταξίδι του στο Μεξικό
Ο Νίκος Μουτσινάς μοιράστηκε εικόνες από το ταξίδι του στο Μεξικό
Ο ηθοποιός επισκέφθηκε το Τεοτιουακάν και πόζαρε με φόντο τις πυραμίδες
Έναν ασυνήθιστο προορισμό για καλοκαίρι επέλεξε ο Νίκος Μουτσινάς για τις διακοπές του. Ο ηθοποιός ταξίδεψε στο Μεξικό μαζί με την Ευγενία Σαμαρά και δημοσίευσε στα social media μια σειρά από φωτογραφίες.
Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ανάρτησε υλικό από την επίσκεψή του στο Τεοτιουακάν, δηλώνοντας εντυπωσιασμένος. Εκεί πόζαρε με φόντο τις πυραμίδες, άλλοτε μόνος του και άλλοτε με την παρέα του. Μεταφέροντας τις εντυπώσεις του, ο ηθοποιός αρκέστηκε να γράψει στη λεζάντα: «Μαγικό τοπίο».
Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ανάρτησε υλικό από την επίσκεψή του στο Τεοτιουακάν, δηλώνοντας εντυπωσιασμένος. Εκεί πόζαρε με φόντο τις πυραμίδες, άλλοτε μόνος του και άλλοτε με την παρέα του. Μεταφέροντας τις εντυπώσεις του, ο ηθοποιός αρκέστηκε να γράψει στη λεζάντα: «Μαγικό τοπίο».
Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
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