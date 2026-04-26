ΝΒΑ: Οι Μπλέιζερς έχασαν το ματς και ο Αβντίγια το δόντι του, δείτε βίντεο
Η αγκωνιά του Φοξ από τους Σαν Αντόνιο Σπερς στο πρόσωπο του Αβντίγια, στοίχισε στον παίκτη το μπροστινό του δόντι
Για τον πρώτο γύρο των play off του NBA, οι Μπλέιζερς υποδέχτηκαν τους Σαν Αντόνιο Σπερς από τους οποίους και ηττήθηκαν 108-120, με τους φιλοξενούμενους να κάνουν το 2-1 στη σειρά και να ανακτούν το πλεονέκτημα της έδρας.
Ωστόσο εκτός από τη νίκη, ο Ντένι Αβντίγια των γηπεδούχων έχασε και κάτι ακόμη καθώς το φινάλε του ματς τον βρήκε χωρίς το... μισό μπροστινό του δόντι!
Ο Ντι'Ααρον Φοξ των φιλοξενούμενων, σε προσπάθεια του για σουτ δεν υπολόγισε σωστά ούτε το άλμα του ούτε και την έκταση του δεξιού του χεριού, με τον αγκώνα του να καταλήγει στο πρόσωπο του 25χρονου άσου των Μπλέιζερς.
Ο Αβντίγια βρέθηκε αμέσως στο έδαφος, χωρίς ωστόσο ο κόσμος που ήταν στο γήπεδο και οι τηλεθεατές να έχουν καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί.
Το μυστήριο λύθηκε όταν ο Ισραηλινός σηκώθηκε από το παρκέ και... χαμογέλασε με το κενό στο μπροστινό μέρος των δοντιών να είναι... ολοφάνερο.
DENI AVDIJA LOST A TOOTH & STILL GOT CALLED FOR THE FOUL! 😂❌— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) April 25, 2026
Fox was called for a technical foul on the play, though.
