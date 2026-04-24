Η επίσκεψη του Jamie Oliver ανέδειξε τον ρόλο του Golden Hall ως lifestyle προορισμού που συνδυάζει αγορές, γεύση και στιγμές χαλάρωσης
Ξεκινούν την Τρίτη οι μάχες των playoffs της Euroleague, το πρόγραμμα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
Οι ερυθρόλευκοι ξεκινούν την Τρίτη στις 21:00 στο ΣΕΦ κόντρα στην Μονακό, ενώ οι πράσινοι δοκιμάζονται την ίδια μέρα στην έδρα της Βαλένθια στις 21:45
Η Μονακό κέρδισε τη μάχη της 8ης θέσης κόντρα στη Μπαρτσελόνα με 79-70 και θα βρεθεί απέναντι στον Ολυμπιακός στα palyoffs της Euroleague.
Οι ερυθρόλευκοι θα έχουν το πλεονέκτημα έδρας στη σειρά με στόχο να καταφέρουν να προκριθούν στο Final 4 της Αθήνας που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, 22-24/5.
Ο Ολυμπιακός θα παίξει στις 28 και 30 Απριλίου τα πρώτα δύο ματς στο ΣΕΦ, ενώ το τρίτο θα γίνει στο Πριγκιπάτο στις 5 Μαϊου. Αν χρειαστεί 4ο ματς θα διεξαχθεί στις 7 του ίδιου μήνα.
Ο Παναθηναϊκός θα έχει να πάει από δυσκολότερο δρόμο, με τη Βαλένθια να είναι αντίπαλός του και με μειονέκτημα έδρας.
Οι πράσινοι θα ταξιδέψουν 28 και 30 Απριλίου στην Ισπανία, με το τρίτο ματς θα είναι προγραμματισμένο για 6/5 και το τέταρτο για 8/5.
Αν χρειαστεί και 5ο ματς και στα δύο ζευγάρια, οι αγώνες θα διεξαχθούν 12-13/5.
Ο νικητής από το ζευγάρι του Ολυμπιακού θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Φενέρ-Ζάλγκιρις, ενώ ο Παναθηναϊκός αν προκριθεί να βρει απέναντί του το νικητή του Ρεάλ-Χάποελ.
Τα ζευγάρια των playoffs
1. Ολυμπιακός (1)-Μονακό (8)
2. Βαλένθια (2)-Παναθηναϊκός (7)
3. Ρεάλ Μαδρίτης (3)-Χάποελ Τελ Αβίβ (6)
4. Φενέρμπαχτσε (4)-Ζάλγκιρις (5)
Οι διασταυρώσεις στο Final Four (22-24/05):
1. Oλυμπιακός ή Μονακό εναντίον Φενέρμπαχτσε ή Ζάλγκιρις
2. Βαλένθια ή Παναθηναϊκός εναντίον Ρεάλ Μαδρίτης η Χάποελ Τελ Αβίβ
Το πρόγραμμα των Play Offs:
Euroleague Playoffs - Game 1
Τρίτη 28 Απριλίου
20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις
21:00 Ολυμπιακός - Μονακό
21:45 Βαλένθια - Παναθηναϊκός
Τετάρτη 29 Απριλίου
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ
Euroleague Playoffs - Game 2
Πέμπτη 30 Απριλίου
20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις
21:00 Ολυμπιακός - Μονακό
21:45 Βαλένθια - Παναθηναϊκός
Παρασκευή 1 Μαϊου
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ
Euroleague Playoffs - Game 3
Τρίτη 5 Μαΐου
20:45 Μονακό - Ολυμπιακός
19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης
Τετάρτη 6 Μαϊου
20:00 Ζάλγκιρις - Φενέρμπαχτσε
21:15 Παναθηναϊκός - Βαλένθια
Euroleague Playoffs - Game 4
Πέμπτη 7 Μαϊου
20:30 Μονακό - Ολυμπιακός
19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης
Παρασκευή 8 Μαϊου
20:00 Ζάλγκιρις - Φενέρμπαχτσε
21:15 Παναθηναϊκός - Βαλένθια
The only bracket that matters now - the playoff scene is set.— EuroLeague (@EuroLeague) April 24, 2026
Time to begin 🔥#F4GLORY
