Σύνθημα πρόκρισης στο Final 4 από τον Φαρίντ: Πάμε να κερδίσουμε τη Βαλένθια
Ο Κένεθ Φαρίντ πρωταγωνίστησε στη νίκη επί της Μονακό και μίλησε για την αναμέτρηση αλλά και τη σειρά με τη Βαλένθια του ακολουθεί

O Παναθηναϊκός με σπουδαίους Σορτς και Φαρίντ απέκλεισε τη Μονακό στα play in και προκρίθηκε στα playoffs της Euroleague. 

Εκεί θα παίξει με τη Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας με τον Κένεθ Φαρίντ να δίνει το σύνθημα της πρόκρισης. 


Οι δηλώσεις του Κένεθ Φαρίντ

«Αυτή είναι η δουλειά μου, για αυτό με έφεραν εδώ. Επέστρεψαν οι τραυματίες, εγώ δε σταμάτησα να δουλεύω. Στόχος είναι ο τίτλος. Πάμε να κερδίσουμε τη Βαλένθια, να κάνουμε τη δουλειά εκτός έδρας και να έρθουμε εδώ να την τελειώσουμε.

Τώρα είναι η ώρα που όλα μετράνε. Αν νομίζατε πως ήμουν καλός τον Νοέμβριο (σ.σ. είχε αναδειχθεί MVP του μήνα), περιμένετε να με δείτε τώρα».

