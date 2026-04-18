O ΠΑΟΚ πέρασε με 76-72 από το Ιβανώφειο και έκανε το 4Χ4 στα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης
Τρεις ημέρες μετά την επικράτηση του επί του Άρη Betsson, o ΠΑΟΚ επιβλήθηκε του Ηρακλή στο Ιβανώφειο και σκαρφάλωσε στην 3η θέση της GBL
Για τον Δικέφαλο αυτή ήταν η πέμπτη, διαδοχική νίκη του και μπορεί του χαρίσει την 3η θέση της κανονικής περιόδου στη GBL, αν αύριο (19/4, 16:00) η ΑΕΚ ηττηθεί από τον Πανιώνιο Cosmorama Travel. Για την ομάδα του Παντελή Μπούτσκου κορυφαίοι ήταν ο Ταϊρί με 25 πόντους, 10/19 σουτ, ο Μουρ με 10 πόντους, οχτώ ριμπάουντ και ο Ντίμσα με 12 πόντους, 4/8 τρίποντα και πέντε ριμπάουντ.
Ο Ηρακλής υποχρεώθηκε στην πέμπτη, συνεχόμενη ήττα του στη Stoiximan GBL, σερί που βάζει σε κίνδυνο τη διατήρηση των κεκτημένων και την είσοδο του στα playoffs. Στο σημερινό παιχνίδι ξεχώρισαν ο Ουέαρ με πέντε μεν πόντους αλλά 11 ριμπάουντ και έξι ασίστ και ο Έντλερ-Ντέιβις με 12 πόντους, επτά ριμπάουντ και τέσσερα κλεψίματα.
Το πρώτο δεκάλεπτο χαρακτηρίστηκε από την αστοχία των δύο ομάδων που κράτησε χαμηλά το σκορ. Στο πεντάλεπτο υπήρχε ισοπαλία στους έξι μόλις πόντους και στο τέλος της περιόδου το σκορ ήταν 16-19. Χωρίς να είναι ιδιαίτερα εύστοχοι, οι «κυανόλευκοι» έβρισκαν δεύτερες επιθέσεις και στα μισά της δεύτερης περιόδου βρέθηκαν στο +5 (30-25). Ο Ταϊρί που τελείωσε το ημίχρονο με 14 πόντους οδήγησε τον ΠΑΟΚ ξανά στο προβάδισμα (35-37) όμως ο Ηρακλής πήγε προηγούμενος στο ημίχρονο με 39-37 έχοντας 12 επιθετικά ριμπάουντ και 14 πόντους από αυτά.
Μέσα από την άμυνα του και με τον Μέλβιν να ακολουθεί τον Ταϊρί, ο ΠΑΟΚ έκανε ένα 15-5 στο πρώτο πεντάλεπτο της τρίτης περιόδου για να βρεθεί για πρώτη φορά στο +8 (44-52). Οι φιλοξενούμενοι είχαν βρει πια ρυθμό και διεύρυναν το προβάδισμα τους στους 12 (45-57 στο 28’) και στο 30’ ήταν στα ίδια επίπεδα (47-59). Τη σκυτάλη πήρε για τον ΠΑΟΚ ο Μουρ με έξι πόντους (52-65 στο 32’), ο Ηρακλής στα επόμενα τρία λεπτά έκανε ένα 5-0 (57-65) όμως μπαίνοντας στο τελευταίο τετράλεπτο, ο Δικέφαλος συνέχισε να έχει τον έλεγχο (60-74). Οι «κυανόλευκοι» δεν πέταξαν ωστόσο λευκή πετσέτα. Ένα 8-0 τους επέτρεψε να γίνουν απειλητικοί (68-74 στο 1:19 από το τέλος). Ο Μουρ σημείωσε ένα κρίσιμο καλάθι και ο ΠΑΟΚ κράτησε τη νίκη, παρότι ο Ηρακλής μείωσε στους τέσσερις.
Τα δεκάλεπτα: 16-19, 39-37, 47-59, 72-76.
