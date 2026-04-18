Μαρούσι - Κολοσσός Ρόδου 108-93: Κέρδισε και έμεινε «ζωντανό» στη μάχη της παραμονής, βίντεο
Tριάδα-φωτιά για το Μαρούσι με τους Τζόρνταν Γουόκερ (23π., 8ασ.), Τζακόρι Γουίλιαμς (17π., 11ριμπ.) και Κάμερον Ρεινολντς (19π., 5ριμπ.)
Το Μαρούσι έκανε το... καθήκον του απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου κερδίζοντας στην προ τελευταία αγωνιστική με 108-93 και έμεινε «ζωντανό» για την παραμονή στην Stoiximan Basket League.
Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν ρεκόρ 6-17 και «έπιασαν» σε νίκες τόσο τον Πανιώνιο όσο και την Καρδίτσα, που όμως έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο. Ωστόσο ό,τι και να συμβεί στα δύο παιχνίδια, η ομάδα που θα υποβιβαστεί, θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική της regular season. Στο 7-15 βρίσκεται πλέον η ομάδα της Ρόδου.
Άλλωστε δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα για την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου, η οποία με ήττα θα βρισκόταν στο χείλος του γκρεμού. Όμως με τριάδα-φωτιά δεν άφησε περιθώρια στους Ροδίτες να βάλουν φρένο στους Τζόρνταν Γουόκερ (23π., 8ασ.), Τζακόρι Γουίλιαμς (17π., 11ριμπ.) και Κάμερον Ρεινολντς (19π., 5ριμπ.) οι οποίοι έκαναν την διαφορά για το Μαρούσι.
Μαρούσι – Κολοσσός Ρόδου: Ο αγώνας
Ντέρμπι ήταν το παιχνίδι στο κλειστό του Αγίου Θωμά στα πρώτα λεπτά (13-12 στο 5' και 19-19 στο 8'), με το Μαρούσι να παίρνει προβάδισμα μίας κατοχής (25-23) με τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Βέβαια από εκείνο το σημείο και μετά το σκηνικό του αγώνα άλλαξε καθώς οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμό και με τους Γουόκερ (13π.) και Ρέινολντς (10π.) να παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους, έδωσαν στην ομάδα των βορείων προαστίων της Αθήνας διψήφιο προβάδισμα (39-29 στο 15').
Μάλιστα ο δείκτης του σκορ έφτασε και στο +14 (49-35), διαφορά με την οποία έκλεισε και το πρώτο ημίχρονο (54-40). Ένα ημίχρονο όπου το Μαρούσι είχε 11 επιθετικά ριμπάουντ (10-11) έναντι... κανενός του Κολοσσού (15-0), με την ομάδα της Ρόδου να είχε μόλις 10 εύστοχα εντός παιδιάς (10/21) και 18/19 βολές. Το Μαρούσι είχε αντίστοιχα στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα 13/22 δίποντα, 5/17 τρίποντα και 13/18 βολές.
Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου δεν έμεινε εκεί. Εκτόξευσε τον δείκτη του σκορ και στις παρυφές των 20 πόντων (71-52) ελέγχοντας πλήρως το παιχνίδι. Βέβαια ο Κολοσσός αντέδρασε προς στιγμής τρέχοντας ένα επιμέρους σκορ 11-2 πλησιάζοντας στους 10 πόντων (73-63) ωστόσο δεν υπήρξε ανάλογη συνέχεια. Το 3ο δεκάλεπτο έκλεισε στο+16 για το Μαρούσι (83-67) το οποίο και είχε σταθερά το πάνω χέρι στο παιχνίδι.
Οι Ροδίτες μείωσαν και σε 91-83 στο 34' βάζοντας νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Και αυτό λόγω των βεβιασμένων και επιπόλαιων ενεργειών των γηπεδούχων, αν και σε διάστημα ενός λεπτού βρήκαν τέσσερις αναπάντητους πόντους για το νέο +12 (95-83) πέντε λεπτά πριν από το τέλος. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ήταν και το σημείο-κλειδί προκειμένου να «κλειδώσει» το Μαρούσι τη νίκη και να διατηρήσει «ζωντανές» ακόμα τις ελπίδες για παραμονή στην κατηγορία.
Τα δεκάλεπτα: 25-23, 54-40, 83-67, 108-93.
Πηγή: www.gazzetta.gr
