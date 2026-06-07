Συναγερμός στην Ηγουμενίτσα για την εξαφάνιση 14χρονου από δομή φιλοξενίας
ΕΛΛΑΔΑ
εξαφάνιση ανηλίκου Ηγουμενίτσα Χαμόγελο του Παιδιού

Συναγερμός στην Ηγουμενίτσα για την εξαφάνιση 14χρονου από δομή φιλοξενίας

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία του ανήλικου έπειτα από εισαγγελική εντολή, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να διατρέχει κίνδυνο

Συναγερμός στην Ηγουμενίτσα για την εξαφάνιση 14χρονου από δομή φιλοξενίας
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Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση του 14χρονου Τζάχελ Αμπντουλαζίζ από την Αίγυπτο, ο οποίος αγνοείται από την Παρασκευή 5 Ιουνίου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Ηγουμενίτσας. «Το Χαμόγελο του Παιδιού», αφού ενημερώθηκε για την υπόθεση το Σάββατο 6 Ιουνίου και κατόπιν εισαγγελικής εντολής, προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Τζάχελ Αμπντουλαζίζ, 14 ετών και καταγωγής από την Αίγυπτο, εξαφανίστηκε τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής 5 Ιουνίου 2026 από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ηγουμενίτσα.

Ο ανήλικος έχει ύψος περίπου 1,70 μέτρα, κανονικό σωματικό βάρος, σκούρο δέρμα, καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Συναγερμός στην Ηγουμενίτσα για την εξαφάνιση 14χρονου από δομή φιλοξενίας


Την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε γκρι παντελόνι φόρμας, λευκή μπλούζα και λευκά αθλητικά παπούτσια, ενώ κρατούσε κόκκινο σακίδιο πλάτης.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» καλεί οποιονδήποτε διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό του ανήλικου να επικοινωνήσει άμεσα, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, με την «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000».

Παράλληλα, πληροφορίες μπορούν να δοθούν σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας, καθώς και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει συνεχής και ζωντανή ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης.
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