Συναγερμός στην Ηγουμενίτσα για την εξαφάνιση 14χρονου από δομή φιλοξενίας

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία του ανήλικου έπειτα από εισαγγελική εντολή, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να διατρέχει κίνδυνο