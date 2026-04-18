100% ελληνική παραγωγή, 5 ήπειροι εξαγωγές: Η εναλλακτική διαδρομή της ΜΕΓΑ.
Νίκη playoffs για την Μύκονο,92-88 το Περιστέρι, βίντεο
Η Μύκονος αξιοποίησε τον παράγοντα έδρα και πήρε τη νίκη, με 92-88, επί του Περιστερίου, στο νησί των Κυκλάδων, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan Basketball League.
Με γκολ φάουλ, ο Ταϊρί Άμπλμπι διαμόρφωσε το 89-82, 1:21΄΄ πριν τη λήξη, ενώ ο Καλίντ Μουρ με 3/6 βολές εν συνεχεία είπε «όχι» στην προσπάθεια των Τζέικ Βαν-Τουμπεργκεν και Άλβαρο Καρδένας να «δραπετεύσουν» με το «διπλό».
O Βαγγέλης Μάντζαρης οργάνωνε άψογα στο β΄ μέρος και με 9 πόντους, 4 ριμπάουντ και 10 ασίστ (!) ήταν από τους πρωταγωνιστές της Μυκόνου που ετοιμάζεται για πλέι οφ στην πρώτη σεζόν της στα «μεγάλα σαλόνια» του ελληνικού μπάσκετ. O Ταϊρί Άπλμπι έκανε μεγάλο παιχνίδι, με 21 πόντους, 9 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Ο Ντέβιν Κάναντι πέτυχε 18 πόντους και ο Καλίντ Μουρ είχε συγκομιδή 17 πόντους και 7 ριμπάουντ, για τους γηπεδούχους.
Για τους «κυανοκίτρινους», ο Τζέικ Βαν-Τουμπεργκεν σημείωσε 19 πόντους και μάζεψε 6 ριμπάουντ, ενώ ο Άλβαρο Καρδένας πρόσφερε 15 πόντους με 9 ασίστ. Σε καλή ημέρα βρέθηκε και ο Τάι Νικολς από την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, έχοντας συγκομιδή, με 16 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
Η Μύκονος μετρά πλέον 32 βαθμούς σε 23 αγώνες και βρίσκεται στην 7η θέση, ενώ το Περιστέρι με 36 βαθμούς σε 23 ματς είναι στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Τα δεκάλεπτα: 18-19, 42-38, 68-57, 92-88
Κλειστό παιχνίδι έγινε στο α΄ μέρος με τις δύο ομάδες να μην μπορούν να οικοδομήσουν μεγάλη διαφορά. Το Περιστέρι προηγήθηκε με βραχεία κεφαλή 18-19 στο τέλος της 1ης περιόδου κι ενώ είχε καταφέρει, μετά από σερί 8-0 να ξεφύγει με +7 (9-16). Η «μάχη» συνεχίστηκε στη 2η περίοδο, για το 42-38 υπέρ της Μυκόνου στο ημίχρονο (42-38), με τον Άπλμπι να εκμεταλλεύεται τη λάθος πάσα του Καρδένας, διαμορφώνοντας το 42-38.
Η Μύκονος μπήκε δυνατά στην 3η περίοδο και προηγήθηκε για πρώτη φορά με +11 (49-38), χάρη στον επιθετικό «οίστρο» των Κάναντι και Καββαδά. Το Περιστέρι μείωσε σε 55-53, αλλά ο Μάντζαρης... ξεδίπλωσε το ταλέντο και την εμπειρία του, οδηγώντας σε προβάδισμα με +11 (68-57) τους νησιώτες στο 30ό λεπτό. Στο 4ο δεκάλεπτο, οι Τζέικ Βαν-Τουμπεργκεν και Άλβαρο Καρδένας έκαναν ό,τι μπορούσαν για να δυσαρεστήσουν τη Μύκονο, αλλά ο Ταϊρί Άμπλμπι, ο οποίος με γκολ φάουλ διαμόρφωσε το 89-82, 1:21΄΄ πριν τη λήξη και τον Καλίντ Μουρ με 3/6 βολές είπαν «όχι» στο Περιστέρι (92-88).
Διαιτητές: Τσολάκος, Λεβεντάκος, Μπον
ΜΥΚΟΝΟΣ (Βαγγέλης Ζιάγκος): Άπλμπι 21 (2), Μουρ 17, Καββαδάς 6, Σκουλίδας 8 (2), Κάναντι 18 (4), Κινγκ 1, Γερομιχαλός 2, Σιδηροηλίας 2, Μάντζαρης 9 (3), Χέσον 2, Μπριγκς 6
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 16 (1), Καρντένας 15, Βαν Τούμπεργκεν 19, Κακλαμανάκης 9, Πετράκης 2, Πέιν 2, Ιτούνας 6 (2), Μουράτος 2 , Χάρις 9 (3) , Παπαδάκης 3 (1), Κάριους 5 (1).
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
