Η Καρδίτσα επικράτησε 95-79 του Προμηθέα και αγκάλιασε την παραμονή
SPORTS
Basket League Καρδίτσα Προμηθέας Πάτρας

Η Καρδίτσα επικράτησε 95-79 του Προμηθέα και αγκάλιασε την παραμονή

Η Καρδίτσα παρουσιάστηκε πανέτοιμη και προσηλωμένη κόντρα στον Προμηθέα, νίκησε με 95-79 και όπως όλα δείχνουν θα παίζει και τη νέα σεζόν στη Stoiximan GBL - Κορυφαίοι οι Μπράντον και Ντάμιεν Τζέφερσον

Η Καρδίτσα επικράτησε 95-79 του Προμηθέα και αγκάλιασε την παραμονή
1 ΣΧΟΛΙΟ
Έδειξε χαρακτήρα και θα παίζει στη Stoiximan GBL και την νέα σεζόν. Η Καρδίτσα πήρε μια νίκη-χρυσάφι με 95-79 κόντρα στον Προμηθέα και πανηγύρισε την παραμονή στην GBL. Και οι δύο ομάδες είναι πλέον στο 7-16.

Πέντε λεπτά πριν το τέλος ο Μπράντον Τζέφερσον αποβλήθηκε με 5 φάουλ. Ο Μπράντον Τζέφερσον είχε 22 πόντους και ο Ντάμιεν μέτρησε 19 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Γκρέι σταμάτησε στους 25 πόντους.

Καρδίτσα - Προμηθέας: Το ματς
H Καρδίτσα μπήκε καλύτερα στο ματς και με τους Ντάμιεν Τζέφερσον και Κασελάκη έκανε το 8-0 στο 2'. Οι Πατρινοί αντέδρασαν και με το καλάθι του Κόουλμαν μείωσαν σε 13-9, πέντε λεπτά πριν το τέλος του δεκαλέπτου.



O Mπέλο Οσάτζι μείωσε σε 26-22 για τους φιλοξενούμενους στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Ο Ντάμιεν Τζέφερσον με παλικαρίσιο γκολ φάουλ έγραψε το 33-28 στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου. O Καμπερίδης με τρίποντο έκανε το 40-32 για την Καρδίτσα λίγο πριν το ημίχρονο.

Ο Καμπερίδης με τρίποντο έδωσε αέρα 10 πόντων για το 57-47 στην Καρδίτσα. Ο Ντάμιεν Τζέφερσον σκόραρε για το 75-64 στο ξεκίνημα της τελευταιας περιόδου.

Οι γηπεδούχοι πάτησαν το γκάζι και ξέφυγαν με 86-72 χάρη στον Δίπλαρο, κλειδώνοντας την παραμονή.

Κλείσιμο
Τα δεκάλεπτα: 26-16, 46-39, 73-64, 95-79

MVP: O Mπράντον Τζέφερσον με 22 πόντους και ο Ντάμιεν Τζέφερσον με 19.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Γκρέι με 25 πόντους που τελικά δεν ήταν αρκετοί.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η αστοχία του Προμηθέα στα τρίποντα με 5/21

Πηγή:www.gazzetta.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης