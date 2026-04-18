Μαρκέτα Βοντρούσοβα: Απέφυγε έλεγχο ντόπινγκ και κινδυνεύει με 4ετη αποκλεισμό η πρωταθλήτρια του Wimbledon
H Μαρκέτα Βοντρούσοβα υπερασπίστηκε τον εαυτό της γράφοντας στα social media πως τον τελευταίο καιρό δεν είναι καλά ψυχολογικά αλλά δεν θα γλιτώσει την καμπάνα
Ακόμα και με αποκλεισμό 4 ετών από την ενεργό δράση κινδυνεύει η Μαρκέτα Βοντρούσοβα.
Η 26χρονη Τσέχα τενίστρια η οποία το 2023 κατέκτησε το Wimbledon απέφυγε αιφνιδιαστικό έλεγχο ντόπινγκ από την WADA και η ποινή της θα αποφασιστεί τον Ιούνιο.
Ο κανονισμός της πάντως προβλέπει έως και 4 χρόνια αποκλεισμό από την ενεργό δράση. Η Τσέχα τενίστρια αντέδρασε ανεβάζοντας μια μακροσκελή ανακοίνωση στα social media στην οποία υποστήριξε ότι τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, έχει προβλήματα ύπνου και δέχεται απειλές μέσω μηνυμάτων.
Παράλληλα τόνισε ότι φοβήθηκε και για τη σωματική της ακεραιότητα όταν έγινε ο αιφνιδιαστικός έλεγχος ντόπινγκ.
Η ανακοίνωση της Μαρκέτα Βοντρούσοβα
«Είναι πολύ δύσκολο για μένα να μιλήσω γι’ αυτό, αλλά θέλω να είμαι διαφανής μαζί σας σχετικά με την ψυχική μου υγεία. Το πρόσφατο περιστατικό ελέγχου ντόπινγκ συνέβη επειδή έφτασα σε σημείο καμπής μετά από μήνες σωματικής και ψυχικής πίεσης.
Για μεγάλο χρονικό διάστημα, παλεύω με τραυματισμούς, συνεχή πίεση και επίμονα προβλήματα ύπνου που με άφησαν να νιώθω εξαντλημένη και εύθραυστη. Με έφθειρε σιγά-σιγά περισσότερο απ’ όσο συνειδητοποιούσα τότε.
Επίσης, χρόνια μηνυμάτων γεμάτων μίσος και απειλών έχουν επηρεάσει το πώς νιώθω ασφαλής στον δικό μου χώρο. Όταν κάποιος χτύπησε την πόρτα μου αργά τη νύχτα χωρίς να ταυτοποιηθεί σωστά ή να ακολουθήσει τη διαδικασία. Αντέδρασα σαν άνθρωπος που ένιωθε τρομοκρατημένος. Εκείνη τη στιγμή, επρόκειτο για αίσθηση ασφάλειας, όχι για αποφυγή οτιδήποτε.
Οι ειδικοί επιβεβαίωσαν ότι υπέφερα από Οξεία Αντίδραση Στρες (F43.0) και Γενικευμένη Διαταραχή Άγχους (F41.1). Εκείνη τη στιγμή, ο φόβος θόλωσε την κρίση μου και απλώς δεν μπορούσα να επεξεργαστώ ορθολογικά την κατάσταση. Μετά από όσα συνέβησαν στην Petra, δεν παίρνουμε ελαφρά τους αγνώστους στην πόρτα μας.
Προσπαθώ να βρω σιγά-σιγά τον δρόμο μου πίσω – τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο. Το τένις ήταν πάντα ο κόσμος μου, αλλά αυτή τη στιγμή εστιάζω επίσης στη θεραπεία και στο πώς να το ξεπεράσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δουλεύω ακόμα για να καθαρίσω το όνομά μου, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να φροντίσω τον εαυτό μου. Ευχαριστώ τον φίλο μου, την οικογένειά μου και όλους όσοι έχουν σταθεί δίπλα μου. Σημαίνει περισσότερα απ’ όσα μπορώ να εξηγήσω. Προς το παρόν, παίρνω λίγο χρόνο για να αναπνεύσω και να συνέλθω».
Αξίζει να σημειώσουμε ότι τον Ιανουάριο του 2026 είχε αποσύρει τη συμμετοχή της από το Australian Open υποστηρίζοντας ότι αντιμετωπίζει θέμα τραυματισμού και έκτοτε δεν έχει αγωνιστεί ξανά.
Στην πραγματικότητα είχε τεθεί σε... σιωπηλό αποκλεισμό από την ITIA.
