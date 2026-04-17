Basketball Champions League: Η ώρα του ημιτελικού της ΑΕΚ με τη Μάλαγα, το πρόγραμμα του Final 4
H AEK θα διεκδικήσει τον 2ο τίτλο της στο BCL στις 7-9/5 στη Μπανταλόνα

Η ΑΕΚ απέκλεισε με 2-1 νίκες την Μπανταλόνα και προκρίθηκε στο Final-4 του Basketball Champions League το οποίο θα διεξαχθεί στις 7 και 9  Μαΐου  στην περιοχή της Μπανταλόνα (Βαρκελώνη). 

Η Ένωση όπως ήταν γνωστό από το βράδυ της πρόκρισης θα παίξει στον ημιτελικό με την Μάλαγα και πλέον γνωρίζει ότι ο αγώνας της θα ξεκινήσει στις 22:00 την 7η   Μαΐου.

Στις 19:00 στον 1ο ημιτελικό η Ρίτας θα παίξει με την Τενερίφη. 

Οι ομάδες που θα κερδίσουν θα πάνε στον μεγάλο τελικό που είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο (09/05, 21:00), ενώ ο μικρός τελικός θα γίνει νωρίτερα την ίδια μέρα στις 18:00.

Η ΑΕΚ κατέκτησε τον τίτλο το Basketball Champions Legaue και θα παλέψει να κατακτήσει τον 2ο τίτλο της σε ισπανικό έδαφος. 


Το πρόγραμμα του Final-4 

07/05, 19:00: Ρίτας - Τενερίφη (Ημιτελικός 1)
07/05, 21:00: ΑΕΚ - Μάλαγα (Ημιτελικός 2)
09/05, 18:00: Μικρός τελικός
09/05, 21:00: Μεγάλος τελικός
