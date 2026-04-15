Στο Final 4 του BCL για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η φοβερή ΑΕΚ, 72-67 την Μπανταλόνα, βίντεο
Η ΑΕΚ απέκλεισε με 2-1 νίκες την Μπανταλόνα και θα διεκδικήσει τον τίτλο στο Final 4 που διεξαχθεί 7-9 Μαΐου
Θρίαμβος για την ΑΕΚ, 72-67 επικράτησε της Μπανταλόνα στο τρίτο ματς της σειράς και προκρίθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και για τέταρτη συνολικά στο Final 4 του Basketball Champions League.
Στην κατάμεστη «Sunel Arena» η Ένωση έκαμψε την αντίσταση της ομάδας από την Καταλονία και προκρίθηκε στο Final 4 που θα γίνει στο γήπεδο της Μπανταλόνα.
Στον ημιτελικό θα παίξει με τη Μάλαγα, την οποία αντιμετώπισε και πέρσι και ηττήθηκε.
Στο άλλο ζευγάρι η Ρίτας έχει προκριθεί ήδη, και περιμένει την αντίπαλό της από το τρίτο ματς του Τενερίφη-Γαλατά.
🦅💥 Εκρηκτική ατμόσφαιρα από τους φίλους της ΑΕΚ#aekbc pic.twitter.com/J37tWBbOzK— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 15, 2026
🦅💥 Οι πανηγυρισμοί και η ΑΠΟΘΕΩΣΗ του κόσμου της Ένωσης μετά την τεράστια πρόκριση στο Final 4 του BCL#aekbc pic.twitter.com/TNgkPDCJ8i— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 15, 2026
DIMITRIS KATSIVELIS ASDJSAJDHKASJHASKJFHS— Basketball Champions League (@BasketballCL) April 15, 2026
HE DOES IT AGAIN 🤯🤯🤯🤯🤯🤯#BASKETBALLCL | @AEKBCGR pic.twitter.com/6EpQladciz
Ο Μπάρτλεϊ είχε 16 πόντους, ο Γκρέι μέτρησε 15 με 8 ριμπάουντ, ενω 11 μέτρησε ο Μπράουν.. Από την πλευρά των Ισπανών ο Ρούμπιο είχε 17 ποντους με 8 ασίστ, ο Πάρκερ 22 με 7 ριμπάουντ και ο Χαντ.
Ο κόσμος της Ένωσης δημιούργησε εκπληκτική ατμόσφαιρα στην αναμέτρηση, μετατρέποντας σε ηφαίστειο το γήπεδο. Στο ματς βρέθηκαν οι Γκραντ-Χουάντσο, ο Γουόρντ, αλλά και ο Ριμπάλτα.
ΑΕΚ - Μπανταλόνα: Το ματς
Η ΑΕΚ μπήκε στο ματς με φτερά στα πόδια λόγω της εντυπωσιακής ατμόσφαιρας και ο Γκρέι με τον Μπάρτλεϊ έγραψαν το 6-2 στα πρώτα λεπτά.
Η Μπανταλόνα έπαιζε πολύ physical όπως στο Game 2. To τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου έκανε το 15-6 και ανάγκασε την Μπανταλόνα να καλέσει timeout.
Πάρκερ και Ρούμπιο πήραν πάνω τους προσπάθειες και η Μπανταλόνα μείωσε σε 20-18 στο τέλος του δεκαλέπτου.
Το γκολ φάουλ του Νάναλι έδωσε αέρα 7 πόντων στην Βασίλισσα για το 28-21 στο 12'. Ο Πάρκερ μείωσε σε 28-27 στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου, όμως ο Νάναλι απάντησε άμεσα.
Ο Πάρκερ έκανε το 32-34 φτάνοντας στους 13 πόντους. Ρούμπιο και Πάρκερ είχαν τους 25 από τους 40 των Ισπανών μέχρι το 18', δημιουργώντας θέματα στην Ένωση.
Ο Ρούμπιο σκόραρε για το 39-46 και έφτασε τους 15 πόντους. Ο Μπράουν έκανε το 47-53, δύο λεπτά πριν το τέλος της περιόδου με το πρώτο τρίποντο του στο ματς.
Ο Μπράουν με φοβερό κάρφωμα έγραψε το 50-55 στο τέλος της τρίτης περιόδου.
Ο Μπράουν ανέβασε την απόδοση του στο δευτερο ημίχρονο και μειωσε σε 54-57 φτάνοντας τους 9 πόντους, 8 λεπτά πριν το τέλος του ματς.
Ο Πάρκερ έγραψε το 57-63, πηγαίνοντας στους 20 πόντους. Ο Μπράουν σκόραρε για το 61-65 στο 37'. Ο Κατσίβελης ισοφάρισε σε 65-65 στο 38'.
Ο Μπάρτλεϊ με τριποντάρα έκανε το 68-67. Το μεγάλο καλάθι του Κατσίβελη και οι βολές του Νάναλι χάρισα στην ΑΕΚ μια σπουδαία πρόκριση.
Τα δεκάλεπτα: 20-18, 34-40, 50-55, 72-67
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά
Πηγή:www.gazzetta.gr
COMEB*AEK* KINGS ARE DOING IT AGAIN 🤯#BasketballCL | @aekbcgr pic.twitter.com/r6xU5Ztm7u— Basketball Champions League (@BasketballCL) April 15, 2026
🦅💥 Ο πανηγυρισμός του Νάναλι μετά την επική πρόκριση της ΑΕΚ κόντρα στην Μπανταλόνα!#aekbc pic.twitter.com/2QfDesfSoj— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 15, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα