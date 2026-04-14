Ένα αναβαθμισμένο δίκτυο ύδρευσης δείχνει τι σημαίνει στην πράξη «καμία σταγόνα χαμένη»
Απορρίφθηκε η διαμαρτυρία της Μπαρτσελόνα για τη διαιτησία του πρώτου προημιτελικού, με την Ατλέτικο Μαδρίτης, δείτε βίντεο
Απαράδεκτη χαρακτηρίστηκε από την UEFA η διαμαρτυρία των «Μπλαουγκράνα», για τον διαιτητή Ίστβαν Κόβατς - Νέα ένταση για το χορτάρι στο «Μετροπολιτάνο»
Η Μπαρτσελόνα είχε υποβάλλει επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA, για τις αποφάσεις του διαιτητή Ιστβαν Κόβατς και του VAR, στον πρώτο προημιτελικό του Champions League με την Ατλέτικο Μαδρίτης, που έγινε την περασμένη Τετάρτη (8/4) στο "Sporify Καμπ Νου" και έληξε με νίκη των Μαδριλένων με 2-0.
Η πειθαρχική επιτροπή της UEFA απέρριψε ως απαράδεκτη τη διαμαρτυρία των Καταλανών, η οποία επικεντρωνόταν σε δύο φάσεις: την αποβολή του Πάου Κουμπαρσί στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, για φάουλ στον Τζουλιάνο Σιμεόνε λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή (φάουλ από το οποίο σκόραρε ο Χούλιαν Άλβαρες) και για τον μη καταλογισμό πέναλτι σε χέρι του Μαρκ Πούμπιλ στο δεύτερο ημίχρονο, που θα οδηγούσε και σε αποβολή του αμυντικού των «Ροχιμπλάνκος» με δεύτερη κίτρινη κάρτα.
Οι δύο ισπανικές ομάδες αναμετρούνται εκ νέου απόψε (14/4, 22:00) στη ρεβάνς και η ένταση έχει χτυπήσει... κόκκινο. Μετά τη χθεσινή προπόνηση της Μπαρτσελόνα στο «Μετροπολιτάνο», ο Χάνσι Φλικ διαμαρτυρήθηκε για το ύψος του χλοοτάπητα στον αγωνιστικό χώρο και ζήτησε να υπάρξει επιθεώρηση από την UEFA.
Μετά το σχετικό έλεγχο, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία αποφάνθηκε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με το ύψος του χόρτου (26 χιλιοστά, εντός των προβλεπόμενων ορίων), ενώ συμφωνήθηκε ο χλοοτάπητας να ποτιστεί επαρκώς, τόσο πριν την έναρξη του αγώνα, όσο και κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας του ημιχρόνου.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Penal clarísimo no sancionado al Atlético de Madrid. Y ni siquiera con superioridad numérica logra proponer juego ante el Barcelona. pic.twitter.com/GOPE52eGbz— Ignacio Hernaiz - LFH (@LaFuriaHispana_) April 8, 2026
🚨 Bugün oynanacak maç öncesi ortalık karıştı…— FUTA (@FUTASPOR) April 14, 2026
İddiaya göre Atletico Madrid, çimleri kısa kesmeyerek Barcelona’nın pas hızını düşürmek istedi.
Flick’in ise durumu UEFA’ya şikayet ettiği öne sürüldü. pic.twitter.com/VyslEs6Tzl
