Απορρίφθηκε η διαμαρτυρία της Μπαρτσελόνα για τη διαιτησία του πρώτου προημιτελικού, με την Ατλέτικο Μαδρίτης, δείτε βίντεο
SPORTS
Μπαρτσελόνα Ατλέτικο Μαδρίτης UEFA Χάνσι Φλικ Champions League

Απαράδεκτη χαρακτηρίστηκε από την UEFA η διαμαρτυρία των «Μπλαουγκράνα», για τον διαιτητή Ίστβαν Κόβατς - Νέα ένταση για το χορτάρι στο «Μετροπολιτάνο»

Η Μπαρτσελόνα είχε υποβάλλει επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA, για τις αποφάσεις του διαιτητή Ιστβαν Κόβατς και του VAR, στον πρώτο προημιτελικό του Champions League με την Ατλέτικο Μαδρίτης, που έγινε την περασμένη Τετάρτη (8/4) στο "Sporify Καμπ Νου" και έληξε με νίκη των Μαδριλένων με 2-0.

Η πειθαρχική επιτροπή της UEFA απέρριψε ως απαράδεκτη τη διαμαρτυρία των Καταλανών, η οποία επικεντρωνόταν σε δύο φάσεις: την αποβολή του Πάου Κουμπαρσί στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, για φάουλ στον Τζουλιάνο Σιμεόνε λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή (φάουλ από το οποίο σκόραρε ο Χούλιαν Άλβαρες) και για τον μη καταλογισμό πέναλτι σε χέρι του Μαρκ Πούμπιλ στο δεύτερο ημίχρονο, που θα οδηγούσε και σε αποβολή του αμυντικού των «Ροχιμπλάνκος» με δεύτερη κίτρινη κάρτα.



Οι δύο ισπανικές ομάδες αναμετρούνται εκ νέου απόψε (14/4, 22:00) στη ρεβάνς και η ένταση έχει χτυπήσει... κόκκινο. Μετά τη χθεσινή προπόνηση της Μπαρτσελόνα στο «Μετροπολιτάνο», ο Χάνσι Φλικ διαμαρτυρήθηκε για το ύψος του χλοοτάπητα στον αγωνιστικό χώρο και ζήτησε να υπάρξει επιθεώρηση από την UEFA.


Μετά το σχετικό έλεγχο, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία αποφάνθηκε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με το ύψος του χόρτου (26 χιλιοστά, εντός των προβλεπόμενων ορίων), ενώ συμφωνήθηκε ο χλοοτάπητας να ποτιστεί επαρκώς, τόσο πριν την έναρξη του αγώνα, όσο και κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας του ημιχρόνου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

