Μιρτσέα Λουτσέσκου: Το γήπεδο της Ντινάμο Βουκουρεστίου θα πάρει το όνομά του
Συνεχίζεται το λαϊκό προσκύνημα στη Nationala Arena όπου χιλιάδες άνθρωποι έχουν σπεύσει για να αποτίσουν φόρο τιμής στον εμβληματικό προπονητή - Οπαδοί της Ντινάμο βρέθηκαν στο γήπεδο και φώναξαν ρυθμικά το όνομα του

Από το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν και η σορός του Μιρτσέα Λουτσέσκου μεταφέρθηκε στη «Nationala Arena» του Βουκουρεστίου, περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι έχουν βρεθεί εκεί για να απευθύνουν το τελευταίο αντίο στον 80χρονο τεχνικό που άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης, με τον γιο του Ραζβάν να μην έχει αποχωρήσει ούτε στιγμή.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ σήμερα βίωσε μία ακόμη έντονη στιγμή, καθώς στο στάδιο βρέθηκε ένα μεγάλο γκρουπ οπαδών της Ντινάμο Βουκουρεστίου, της ομάδας στην οποία μεγαλούργησε ως παίκτης, αλλά και ο προπονητής ο πατέρας του.

Μάλιστα οι οργανωμένοι της Ντινάμο ήταν από διαφορετικά κλαμπ, αλλά παραμέρισαν τις διαφορές τους μπροστά στην απώλεια του θρύλου του ρουμανικού ποδοσφαίρου και όταν βρέθηκαν κοντά στο φέρετρο με το σορό του, άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά του, ενώ αποχωρώντας τραγουδούσαν: «Θα σε αγαπάμε για πάντα!».

În jurul orei 18, la Arena Națională și-a făcut apariția Galeria Dinamo - PCH și Sud. Suporterii au venit în număr mare pentru a-și lua rămas bun de la Mircea Lucescu.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου παρακολουθούσε εμφανώς συγκινημένος από την κίνηση των οπαδών, ενώ λίγο αργότερα ήρθε και μία ακόμη σημαντική είδηση.

Ο Καταλίν Πρεντόιου, υπουργός Εσωτερικών της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι ως ένδειξη σεβασμού για τη σπουδαία καριέρα του Μιρτσέα Λουτσέσκου, το νέο γήπεδο της Ντιναμό θα ονομαστεί «Στάδιο Ντινάμο Μιρτσέα Λουτσέσκου».

«Εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και του συλλόγου της Ντινάμο, εγώ προσωπικά και οι συνάδελφοί μου εκφράζουμε τον σεβασμό μας για τον άνθρωπο, τον άριστο επαγγελματία και πατριώτη Μιρτσέα Λουτσέσκου, καθώς και τη βαθιά μας θλίψη για την πρόωρη απώλειά του», δήλωσε ο Υπουργός και συνέχισε: 

«Ο μεγάλος Μιρτσέα Λουτσέσκου επαναπροσδιόρισε το ρουμανικό ποδόσφαιρο και το επάγγελμα του προπονητή, και έγινε μια εθνική αξία αναγνωρισμένη παγκοσμίως. Ως ένδειξη σεβασμού για όλα όσα πρόσφερε στο ρουμανικό και παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε τις νομικές διαδικασίες ώστε το νέο στάδιο της ομάδας να ονομαστεί 'Στάδιο Ντινάμο Μιρτσέα Λουτσέσκου'”.

