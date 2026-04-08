Χωρίς προβλήματα η προπόνηση του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια, κανονικά ο Γκραντ, βίντεο
Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για το παιχνίδι της Μεγάλης Πέμπτης (21:45) με την Βαλένθια
Ο Παναθηναϊκός κέρδισε εύκολα στη Βαρκελώνη την Μπαρτσελόνα και ταξίδεψε στη Βαλένθια εκεί όπου τη Μεγάλη Πέμπτη (21:45) θα φιλοξενηθεί από την τοπική ομάδα σ' αγώνα της 37ης ημέρας της Euroleague.
Η αποστολή έφτασε νωρίς στην όμορφη πόλη της Ισπανίας και προπονήθηκε χωρίς προβλήματα στο βοηθητικό γήπεδο «Roig Arena»
Ο Τζέριαν Γκραντ προπονήθηκε κανονικά και θα είναι στη διάθεση του Τούρκου τεχνικού, όπως ήταν και κόντρα στην Μπαρτσελόνα.
Μετά τη σπουδαία νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπαρτελόνα θέλει να κάνει το 2/2 επί ισπανικού εδάφους, την ώρα που βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 21 νίκες και 15 ήττες.
☘️ Το Gazzetta στην προπόνηση του Παναθηναϊκού στη Βαλενθια— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 8, 2026
