ΜακΙντάιρ για Ολυμπιακό: «Το καλοκαίρι θα είμαι ελεύθερος, θα δούμε», βίντεο
Ο Αμερικανός γκαρντ του Ερυθρού Αστέρα έχει συνδεθεί τις τελευταίες ημέρες έντονα με τον Ολυμπιακό
Ο Ολυμπιακός είναι γνωστό ότι ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Μίλερ-ΜακΙντάιρ και τις τελευταίες ημέρες τα δημοσιεύματα σε Ελλάδα, Ιταλία και Σερβία έχουν πολλαπλασιαστεί και αναφέρουν ακόμη και συμφωνία των δύο πλευρών.
Ο Αμερικανός γκαρντ που το καλοκαίρι θα είναι ελεύθερος και θα τον θέλει η μισή Ευρώπη μετά το παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα με την Παρί κλήθηκε να σχολιάσει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού αλλά απλά είπε πως σύντομα μένει ελεύθερος.
«Δεν έχω κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό. Είμαι συγκεντρωμένος στα επόμενα δύο παιχνίδια. Το καλοκαίρι θα είμαι ελεύθερος, δεν πρέπει να το συζητάμε μέχρι να έρθει η ώρα. Είστε δημοσιογράφοι, γράφετε καλά και κακά πράγματα από τότε που ήρθα, συνεχίστε να το κάνετε και θα δούμε στο τέλος της σεζόν» είπε ο ΜακΙντάιρ.
🗣️Kodi Miler-Mekintajer o Olimpijakosu: Slobodan sam ovog leta, ali ne treba da pričamo sada o tome.#kkcz pic.twitter.com/0USB1ORStk— Mozzart Bet (@MozzartBet) April 7, 2026
