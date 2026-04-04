Ολυμπιακός: Έντονο ενδιαφέρον για τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ, σύμφωνα με τους Ιταλούς
SPORTS
Ο 31χρονος γκαρντ πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα και έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της ομάδας του Πειραιά

1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Ολυμπιακός έχει κυκλώσει το όνομα του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ ενόψει του καλοκαιριού καθώς είναι ένας παίκτης που απασχολεί έντονα τους Πειραιώτες.

Το ιταλικό «Backdoor Podcast» όχι μόνο ανέφερε ενδιαφέρον των «ερυθρολεύκων» για τον 32χρονο Αμερικανό γκαρντ του Ερυθρού Αστέρα αλλά έκανε λόγο και για προχωρημένες συζητήσεις οι οποίες φτάνουν ακόμα και σε συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Τι ισχύει όμως; Ποια είναι η πραγματικότητα αναφορικά με το «φλερτ» μεταξύ των δύο πλευρών; Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ο Ολυμπιακός ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Μίλερ-ΜακΙντάιρ, είναι ένας παίκτης που απασχολεί (και θα απασχολήσει περισσότερο μετά το τέλος της σεζόν) ωστόσο δεν υπάρχει καμία συμφωνία προς το παρόν. Υπάρχει ενδιαφέρον, χωρίς να έχει κατατεθεί (τουλάχιστον προς το παρόν) κάποια επίσημη πρόταση.

Άλλωστε ο Αμερικανός (πολιτογραφημένος Βούλγαρος) γκαρντ θα έχει και πρόταση από τον Ερυθρό Αστέρα προκειμένου να ανανεώσει το συμβόλαιό του ενώ είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει έκδηλο ενδιαφέρον από πολλές ακόμα ομάδες της Euroleague.

Φέτος ο Μίλερ Μακ-Ιντάιρ μετράει 35 ματς στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και σε 30:40 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο έχει 12.5 πόντους, 7.4 ασίστ και 4.5 ριμπάουντ, ενώ σουτάρει με 51% στα δίποντα, 33% στα τρίποντα και 58% στις βολές.

Πηγή: www.gazzetta.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης