Euroleague: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός που διέλυσε τη Ρεάλ, πάτησε εξάδα μετά το διπλό στη Βαρκελώνη ο Παναθηναϊκός, δείτε βίντεο

Εξαιρετική βραδιά για τις ελληνικές ομάδες στη Euroleague. Στην κορυφή παρέμεινε ο Ολυμπιακός που εντυπωσίασε κόντρα στους Μαδριλένους. Πειραιώτες επικράτησαν με 102-88 της Ρεάλ στο ΣΕΦ και παρέμειναν στην κορυφή με 24-12. Από την πλευρά ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε στη Βαρκελώνη, επικράτησε με 93-79 και έτσι συνεχίζει στη μάχη της 6άδας, ενώ πλέον κοιτάζει και το πλεονέκτημα έδρας ενόψει playoffs.Η Βαλένθια επέστρεψε από το -14 και επικράτησε της Αρμάνι με 102-96 δείχνοντας ότι είναι σε καλή κατάσταση πριν τον κρίσιμο αγώνα (9/4) με τον Παναθηναϊκό. Η Μπάγερν άντεξε κόντρα στην Βίρτους και έφυγε με το διπλό (80-85) από την Ιταλία. Με τον Τσίμα Μονέκε να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε (94-81) της Παρι.Ηχηρό μήνυμα ενόψει της συνέχειας της Euroleague έστειλε ο Ολυμπιακός με μία «μαγική» εμφάνιση και μία επιβλητική νίκη, δέκατη διαδοχική στο ΣΕΦ (102-88) απέναντι στην πολυνίκη της διοργάνωσης, με 11 τίτλους, Ρεάλ Μαδρίτης, για την 36η αγωνιστική. Η ομάδα του Πειραιά εξασφάλισε το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ και την Πέμπτη (9/4) θα τα δώσει όλα για μία ακόμη νίκη για να εξασφαλίσει και την πρώτη θέση στη Σόφια απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ.Σε μια βραδιά που ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε δύο ρεκόρ καριέρας στη Euroleague -πόντων (37) και βαθμολογίας στο σύστημα αξιολόγησης (43)-, o Ολυμπιακός έμεινε μόνος πρώτος στον βαθμολογικό πίνακα, με 24 νίκες - 12 ήττες, αφού η κάτοχος του τίτλου, Φενερμπαχτσέ ηττήθηκε από τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια και υποχώρησε στη 2η θέση (23-13).Ο Ντόρσεϊ ευστόχησε σε 7/11 τρίποντα, είχε 10/11 βολές και 3/4 δίποντα. Μοίρασε 4 ασίστ, έκανε 2 κλεψίματα και μάζεψε 1 ριμπάουντ. Ο Σάσα Βεζένκοφ πέτυχε 26 πόντους και μάζεψε 9 ριμπάουντ. Ο Σακίλ ΜακΚίσικ με σερί πόντων έδωσε έναυσμα στον Ολυμπιακό, όταν βρέθηκε στο -5 στη 2η περίοδο, κι ενώ είχε προηγηθεί με +15 στην 1η. Ο Φουρνιέ αγωνίστηκε με στομαχικές διαταραχές και δεν ήταν ο εαυτός του, ενώ εκτός ήταν τόσο ο Ταϊρίκ Τζόουνς όσο και ο Μουσταφά Φαλ.Η Ρεάλ υποχώρησε στο 22-14, αλλά έχασε και τη διαφορά με την οποία είχε νικήσει τον Ολυμπιακό στη Μαδρίτη (89-77, +12). Ο Τρέι Λάιλς με 22 πόντους και 6/8 τρίποντα ήταν ο κορυφαίος των Ισπανών, ο Εντ Ταβάρες είχε 15 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ 14 πόντους σημείωσε ο Φακούντο Καμπάτσο.Τα δεκάλεπτα: 31-19, 49-42, 72-57, 102-88

«Διπλό-χρυσάφι» για την Ντουμπάι στο Κάουνας και... δώρο στον Παναθηναϊκό

Χαποέλ για τετράδα, δεν σταματάει η... κατηφόρα για τη Φενερμπαχτσέ

Σταθερά για play in ο Ερυθρός Αστέρας, 94-81 την Παρί

Βαλένθια για τετράδα, αποκλείστηκε η Αρμάνι

«Διπλό» γοήτρου της Μπάγερν στη Μπολόνια, 85-80 τη Βίρτους

Σε αναμετρήσεις της 36ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Επόμενη αγωνιστική (9-10/4)

Με μία εμφάνιση ωδή στο επιθετικό μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός διέσυρε την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη και σε συνδυασμό με το «δώρο» της Ντουμπάι στο Κάουνας, «πάτησε» εξάδα! Οι «πράσινοι» συνέτριψαν με 93-79 τους Καταλανούς, για την 36η αγωνιστική της Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 21-15, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τη Χαποέλ Τελ Αβίβ. Στον αντίποδα, η Μπαρτσελόνα υποχώρησε στο 20-16, χάνοντας έδαφος στη μάχη της εξάδας και της απευθείας πρόκρισης στα πλέι οφ.Η... κατάρα των 14 διαδοχικών ηττών του Παναθηναϊκού στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» (τελευταία νίκη ήταν στις 11 Απριλίου του 2013) έσπασε μέσα από την παραγωγικότητα και την αμυντική προσέγγιση του «τριφυλλιού», απέναντι σε μία Μπαρτσελόνα που έδειχνε διαλυμένη και χωρίς έμπειρο οργανωτή, ελέω της απουσίας του Τόμας Σατοράνσκι (αδιαθεσία).Ο Παναθηναϊκός, που κάλυψε με το «διπλό» και τη διαφορά της ήττας του στο ΟΑΚΑ (96-103), φανέρωσε τις επιθετικές... ορέξεις του από το τζάμπολ και ενώ είχε προηγηθεί η εμψυχωτική εμφάνιση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα αποδυτήρια πριν την έναρξη του αγώνα. Από τη δεύτερη περίοδο, οι «πράσινοι» έβαλαν μπροστά και τις... μηχανές στην άμυνα εξασφαλίζοντας στο 30΄ μία μη αναστρέψιμη διαφορά 31 πόντων (49-80)!Τα δεκάλεπτα: 23-27, 38-55, 49-80, 79-93Τεράστιο «διπλό» που της επιτρέπει να παραμείνει «ζωντανή» στο κυνήγι της δεκάδας της Euroleague, πήρε στο Κάουνας η Ντουμπάι, χαρίζοντας παράλληλα στον Παναθηναϊκό ένα τεράστιο δώρο σε περίπτωση που το «τριφύλλι» περάσει νικηφόρα από τη Βαρκελώνη. Η ομάδα των Εμιράτων επικράτησε με 77-65 της Ζαλγκίρις, για την 36η αγωνιστική, βελτιώνοντας σε 19-17 το ρεκόρ της και υποχρεώνοντας τους Λιθουανούς στη 15η ήττα τους, με την οποία κινδυνεύουν να... κατρακυλήσουν εκτός εξάδας αν πάρει το «διπλό» ο Παναθηναϊκός, χαρίζοντας τη... θέση τους στο «τριφύλλι».Η νίκη της Ντουμπάι ήρθε με μία τεράστια ανατροπή από το -15 (56-41 στο 31΄), μετά από ένα τέταρτο δεκάλεπτο κατά τη διάρκεια του οποίου ξεδίπλωσε όλες τις επιθετικές και αμυντικές αρετές της. Με επιμέρους σκορ 38-12 σε αυτό το διάστημα, οι φιλοξενούμενοι όχι μόνο προσπέρασαν στο σκορ, αλλά έφτασαν σχετικά άνετα στη νίκη με 77-65.Κορυφαίος των νικητών ο Αλέκσα Αβράμοβιτς με 15 πόντους, ενώ από τη Ζαλγκίρις ξεχώρισε ο Μόουζες Ράιτ με 15.Τα δεκάλεπτα: 19-14, 34-24, 53-39, 65-77Η Χαποέλ Τελ Αβίβ υπερασπίστηκε την προσωρινή έδρα της στη Σόφια και συνεχίζει με ρεκόρ 22-13 να κάνει όνειρα τετράδας, που δίνει το πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ της Euroleague. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε άνετα με 95-80 της Φενερμπαχτσέ, για την 36η αγωνιστική, υποχρεώνοντας το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, που κινδυνεύει με ρεκόρ 23-13 να υποχωρήσει ακόμη και στην τρίτη θέση, στην τέταρτη διαδοχική ήττα του.Οι Ισραηλινοί είχαν τον έλεγχο από το πρώτο τζάμπολ και στο τρίτο δεκάλεπτο αποφάσισαν να «καθαρίσουν» το παιχνίδι, όταν από το υπέρ τους 55-50 στο 23΄ έτρεξαν σερί 14-0, εκτόξευσαν τη διαφορά στο +19 (69-50 στο 28΄) και δεν κοίταξαν πίσω, καλύπτοντας με το τελικό 95-80 και τη διαφορά της ήττας τους στον πρώτο γύρο.Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Νταν Οτούρου με 23 πόντους, ενώ 21 πρόσθεσε ο Ελάιζα Μπράιαντ (με 9 ριμπάουντ), 19 ο Βασίλιε Μίτσιτς και 17 ο Αντόνιο Μπλέικνι. Από τη Φενέρ των 18 λαθών διασώθηκε ο Ουέιντ Μπόλντγουϊν με 22 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 25-17, 51-38, 75-56, 95-80Τα... χρειάστηκε για ένα ημίχρονο ο Ερυθρός Αστέρας, αλλά κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Παρί με 94-81 στο Βελιγράδι και να παραμείνει σε τροχιά play in με 20-16 μετά από 36 αγωνιστικές στη Euroleague. Στο 14-22 έπεσαν οι εδώ και καιρό αποκλεισμένοι Γάλλοι.Όσο αντέχει ο Ναντίρ Ιφί, η Παρί είναι ανταγωνιστική απέναντι σε οποιονδήποτ αντίπαλο. Με 15 πόντους του Γάλλου στο α΄ ημίχρονο οι δύο ομάδες βρίσκονταν κοντά στο σκορ (57-54). Όταν, όμως, μπλοκαρίστηκε (μόλις 2π. στο τρίτο δεκάλεπτο) ο Αστέρας ξέφυγε 80-69. Όλα έγιναν πιο εύκολα (86-71 στο 32΄) και οι γηπεδούχοι επικράτησαν με το τελικό 94-81.Εκπληκτικός σε οργάνωση και εκτέλεση ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ με 16π., 14ασ., αλλά και ο Μονέκε με 21π., 9ρ., ενώ ο Ντόμπριτς «βομβάρδισε» το καλάθι της Παρί με 5/8 τρίποντα (19π.). Ο Ιφί έμεινε στους 20π. με χαμηλή συγκομιδή στο β΄ ημίχρονο.Τα δεκάλεπτα: 34-28, 57-54, 80-69, 94-81Με αντεπίθεση στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Βαλένθια νίκησε 102-96 την Αρμάνι στην Ιταλία και παραμένει σταθερά στην τετράδα της Euroleague με ρεκόρ 23-13 (εξασφάλισε την πρόκριση στα πλέι οφ) μετά από 36 αγωνιστικές. Οι Ιταλοί έπαιξαν το τελευταίο τους χαρτί και αποχαιρέτησαν και μαθηματικά τα play in (17-19).Η απόλυτη ισορροπία του πρώτου ημιχρόνου σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες, «έσπασε» από το τρίποντο του Άρμονι Μπρουκς που έδωσε προβάδισμα 54-51 στους φιλοξενόμενους. Ένα ξέσπασμα της Αρμάνι, την έφερε μπροστά με 75-61 περίπου στο μέσον της τρίτης περιόδου (26΄). Στο σημείο εκείνο άρχισε η αφύπνιση των γηπεδούχων, που αρχικά «μάζεψαν» τη διαφορά και στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου, με σερί 12-0, πέρασαν μπροστά 90-83. Οι Ιταλοί ξέμειναν από λύσεις, ο Κάμερον Τέιλορ έβαλε κρίσιμα καλάθια και η Βαλένθια επικράτησε 102-96. Κορυφαίος ο Ζαν Μοντέρο με 25 πόντους όλους στις πρώτες τρεις περιόδους, ενώ ο Μπαντιό είχε 20 και ο Τέιλορ 16. Ο Μπρουκς με 20π. και 6/12 τρίποντα ήταν ο καλύτερος για τους ηττημένους.Τα δεκάλεπτα: 27-24, 51-54, 78-83, 102-96Νίκη γοήτρου για τη Μπάγερν, που πέρασε από τη Μπολόνια με 85-80 επί της Βίρτους, για την 36η αγωνιστική της Euroleague. Οι Γερμανοί βρίσκονται στη 14η θέση της κατάταξης με 16-20, ενώ 17η είναι η ιταλική ομάδα με 13-23.Κορυφαίος για τους νικητές ο Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ με 24π., 8ρ., ενώ είχαν και δύο «μαέστρους», τον Ντιμιτρίεβιτς με 11π., 10 ασίστ και τον Ομπστ με 11π., 9ασ. (που όμως ήταν άστοχος στο τρίποντο με 1/7).Μόνος του προσπάθησε να «γυρίσει» το ματς για τη Βίρτους ο Μόργκαν με 28 πόντους συνολικά (6/8 τρίποντα) και 13 στην τελευταία περίοδο.Τα δεκάλεπτα: 16-23, 43-43, 58-66, 80-85Τρίτη, 7 ΑπριλίουΟλυμπιακός–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 102-88Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Παναθηναϊκός 79-93Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 65-77Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Παρί (Γαλλία) 94-81Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 95-80Μπασκόνια (Ισπανία)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)Βαλένθια (Ισπανία)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 102-96Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 80-85Τετάρτη, 8 ΑπριλίουΑναντολού Εφές (Τουρκία)–Παρτιζάν (Σερβία)Μονακό (Μονακό–Βιλερμπάν (Γαλλία)1.Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 24-12 *2.Βαλένθια (Ισπανία) 23-13 *3.Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 23-134.Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 22-135.Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 22-146.Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 21-15-------------------------------------7.Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 21-158.Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 20-169.Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 20-1610.Μονακό (Μονακό) 19-16-------------------------------------11.Ντουμπάι (ΗΑΕ) 19-1712.Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 18-1713.Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 17-1914.Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 16-2015.Παρτιζάν (Σερβία) 15-2016.Παρί (Γαλλία) 14-2217.Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-2318.Μπασκόνια (Ισπανία) 12-2419.Αναντολού Εφές (Τουρκία) 10-2520.Βιλερμπάν (Γαλλία) 8-27* Προκρίθηκαν στα πλέι οφ*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).9/4Xάποελ - Ολυμπιακός 19:30Φενέρ - Ρεάλ 20:45Αρμάνι - Μπάγερν 21:30Βαλένθια - Παναθηναϊκός 21:45Παρί - Μακάμπι 22:0010/4Μονακό - ΜπαρτσελόναΝτουμπάι - Εφές 21:00Βίρτους - Μπασκόνια 21:30Παρτίζαν - Ζάλγκιρις 21:30Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας