Η βαθμολογία της Euroleague μετά τις νίκες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
Ο Ολυμπιακός καθάρισε άνετα τη Ρεάλ και είναι φαβορί για την πρωτιά, ενώ ο Παναθηναϊκός διέλυσε τη Μπαρτσελόνα και μπήκε για τα καλά ξανά στην υπόθεση 6άδα

Εξαιρετική βραδιά για τις ελληνικές ομάδες στη Euroleague. Στην κορυφή παρέμεινε ο Ολυμπιακός που εντυπωσίασε κόντρα στους Μαδριλένους.

Πειραιώτες επικράτησαν με 102-88 της Ρεάλ στο ΣΕΦ και παρέμειναν στην κορυφή με 24-12. Κορυφαίος ο Ντόρσεϊ που τελείωσε την αναμέτρηση με 37 πόντους και 7 τρίποντα.

Από την πλευρά ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε στη Βαρκελώνη, επικράτησε με 93-79 και έτσι συνεχίζει στη μάχη της 6άδας, ενώ πλέον κοιτάζει και το πλεονέκτημα έδρας ενόψει playoffs. Φοβερό ματς ο Όσμαν με 21 πόντους.

Κατάταξη

1. Ολυμπιακός 24-12
2. Φενέρμπαχτσε 23-13
3. Βαλένθια 23-13
4. Χάποελ Τελ Αβίβ 22-13
5. Ρεάλ Μαδρίτης 22-14
6. Παναθηναϊκός 21-15
7. Ζάλγκιρις 21-15
8. Μπαρτσελόνα 20-16
9. Ερυθρός Αστέρας 20-16
10. Μονακό 19-16
11. Dubai Basketball 19 -17
12. Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-16
13. Αρμάνι Μιλάνο 17-19
14. Παρτίζαν 15-20
15. Μπάγερν Μονάχου 15-20
16. Βίρτους Μπολόνια 13-22
17. Παρί 14-22
18. Μπασκόνια 11-24
19. Αναντολού Εφές 10-25
20. Βιλερμπάν 8-27
*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).

Tα αποτελέσματα

Μ. Τρίτη 7/4

Χάποελ Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε 95-80
Ζάλγκιρις Κάουνας-Dubai Basketball 65-77
Ερυθρός Αστέρας-Παρί 94-81
Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 102-88
Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 79-93
Βαλένθια-Αρμάνι Μιλάνο 102-96
Βίρτους Μπολόνια-Μπάγερν Μονάχου
Μπασκόνια-Μακάμπι

Μ. Τετάρτη 8/4

Μονακό-Βιλερμπάν
Αναντολού Εφές-Παρτίζαν

Επόμενη αγωνιστική (9-10/4)

9/4

Xάποελ - Ολυμπιακός 19:30

Φενέρ - Ρεάλ 20:45

Αρμάνι - Μπάγερν 21:30

Βαλένθια - Παναθηναϊκός 21:45

Παρί - Μακάμπι 22:00

10/4

Μονακό - Μπαρτσελόνα

Ντουμπάι - Εφές 21:00

Βίρτους - Μπασκόνια 21:30

Παρτίζαν - Ζάλγκιρις 21:30

Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας
