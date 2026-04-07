Η βαθμολογία της Euroleague μετά τις νίκες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
Ο Ολυμπιακός καθάρισε άνετα τη Ρεάλ και είναι φαβορί για την πρωτιά, ενώ ο Παναθηναϊκός διέλυσε τη Μπαρτσελόνα και μπήκε για τα καλά ξανά στην υπόθεση 6άδα
Εξαιρετική βραδιά για τις ελληνικές ομάδες στη Euroleague. Στην κορυφή παρέμεινε ο Ολυμπιακός που εντυπωσίασε κόντρα στους Μαδριλένους.
Πειραιώτες επικράτησαν με 102-88 της Ρεάλ στο ΣΕΦ και παρέμειναν στην κορυφή με 24-12. Κορυφαίος ο Ντόρσεϊ που τελείωσε την αναμέτρηση με 37 πόντους και 7 τρίποντα.
Από την πλευρά ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε στη Βαρκελώνη, επικράτησε με 93-79 και έτσι συνεχίζει στη μάχη της 6άδας, ενώ πλέον κοιτάζει και το πλεονέκτημα έδρας ενόψει playoffs. Φοβερό ματς ο Όσμαν με 21 πόντους.
Κατάταξη
1. Ολυμπιακός 24-12
2. Φενέρμπαχτσε 23-13
3. Βαλένθια 23-13
4. Χάποελ Τελ Αβίβ 22-13
5. Ρεάλ Μαδρίτης 22-14
6. Παναθηναϊκός 21-15
7. Ζάλγκιρις 21-15
8. Μπαρτσελόνα 20-16
9. Ερυθρός Αστέρας 20-16
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα