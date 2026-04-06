Serie A, Ίντερ – Ρόμα 5-2: Καταιγίδα στο Μιλάνο και +9 για τους Νερατζούρι, δείτε τα γκολ
Ο Λαουτάρο ήταν εντυπωσιακός στην επιστροφή του και έσπρωξε την ομάδα του πιο κοντά στον τίτλο - Η ήττα της Ρόμα την έφερε στην 6η θέση και ακόμα πιο μακριά από το Champions League
Η Ίντερ έκανε πάρτι στο Μιλάνο, δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στη Ρόμα, τη διέλυσε με 5-2 και βρέθηκε στο +9 από τη Μίλαν, αλλά με ματς περισσότερο. Οι Νερατζούρι με αντεπίθεση διαρκείας στην επανάληψη έκαναν ό,τι ήθελαν και βρέθηκαν ακόμα πιο κοντά στον τίτλο. Ο Λαουτάρο ήταν εντυπωσιακός στην επιστροφή του και «έσπρωξε» την ομάδα του σε ένα μεγάλο τρίποντο.
Η Ιντερ μπήκε δυνατά και μόλις στο πρώτο λεπτό άνοιξε το σκορ, όταν ο Τουράμ γύρισε την μπάλα από δεξιά και ο Λαουτάρο εκτέλεσε άψογα από κοντά για το 1-0. Λίγο αργότερα, η Ίντερ άγγιξε και δεύτερο γκολ, με τον Χακάν Τσαλχάνογλου να απειλεί με δυνατό σουτ. Η Ρόμα αντέδρασε και κατάφερε να ισοφαρίσει με καρφωτή κεφαλιά του Μαντσίνι.
Ωστόσο, ο Τσαλχάνογλου είχε τη λύση και λίγο πριν το φινάλε του α' μέρους με τρομερό σουτ πέτυχε το 2-1. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Νερατζούρι ανέβασαν κατακόρυφα ρυθμό και «καθάρισαν» το ματς. Ο Λαουτάρο στο 52' πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ έπειτα από ασίστ του Τουράμ, ενώ ο Γάλλος επιθετικός έκανε το 4-1 με κεφαλιά στο 55'. Το 5-1 ήρθε από τον Μπαρέλα στο 63', που εκμεταλλεύτηκε λάθη στην άμυνα της Ρόμα. Η φιλοξενούμενη κατάφερε απλώς να μειώσει σε 5-2 με τον Πελεγκρίνι. Αυτή η ήττα την έφερε στην 6η θέση και ακόμα πιο μακριά από το Champions League.
Τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A:
Σασουόλο-Κάλιαρι 2-1
Βερόνα-Φιορεντίνα 0-1
Λάτσιο-Πάρμα 1-1
Κρεμονέζε-Μπολόνια 1-2
Πίζα-Τορίνο 0-1
Ίντερ-Ρόμα 5-2
Ουντινέζε-Κόμο 6/4
Λέτσε-Αταλάντα 6/4
Γιουβέντους-Τζένοα 6/4
Νάπολι-Μίλαν 6/4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 31 αγώνες)
Ίντερ 72
Μίλαν 63 -30αγ.
Νάπολι 62 -30αγ.
Κόμο 57 -30αγ.
Γιουβέντους 54 -30αγ.
Ρόμα 54
Αταλάντα 50 -30αγ.
Μπολόνια 48
Λάτσιο 44
Σασουόλο 42
Ουντινέζε 39 -30αγ.
Τορίνο 36
Πάρμα 35
Τζένοα 33 -30αγ.
Φιορεντίνα 32
Κάλιαρι 30
Κρεμονέζε 27
Λέτσε 27 -30αγ.
Βερόνα 18
Πίζα 18
Πηγή:www.gazzetta.gr
