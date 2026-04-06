Serie A, Ίντερ – Ρόμα 5-2: Καταιγίδα στο Μιλάνο και +9 για τους Νερατζούρι, δείτε τα γκολ
Serie A ΄Ιντερ Ρόμα

Serie A, Ίντερ – Ρόμα 5-2: Καταιγίδα στο Μιλάνο και +9 για τους Νερατζούρι, δείτε τα γκολ

Ο Λαουτάρο ήταν εντυπωσιακός στην επιστροφή του και έσπρωξε την ομάδα του πιο κοντά στον τίτλο - Η ήττα της Ρόμα την έφερε στην 6η θέση και ακόμα πιο μακριά από το Champions League

Serie A, Ίντερ – Ρόμα 5-2: Καταιγίδα στο Μιλάνο και +9 για τους Νερατζούρι, δείτε τα γκολ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Ίντερ έκανε πάρτι στο Μιλάνο, δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στη Ρόμα, τη διέλυσε με 5-2 και βρέθηκε στο +9 από τη Μίλαν, αλλά με ματς περισσότερο. Οι Νερατζούρι με αντεπίθεση διαρκείας στην επανάληψη έκαναν ό,τι ήθελαν και βρέθηκαν ακόμα πιο κοντά στον τίτλο. Ο Λαουτάρο ήταν εντυπωσιακός στην επιστροφή του και «έσπρωξε» την ομάδα του σε ένα μεγάλο τρίποντο.

Seven-Goal Thriller at San Siro! | INTER-ROMA | HIGHLIGHTS | Serie A 2025/26


Η Ιντερ μπήκε δυνατά και μόλις στο πρώτο λεπτό άνοιξε το σκορ, όταν ο Τουράμ γύρισε την μπάλα από δεξιά και ο Λαουτάρο εκτέλεσε άψογα από κοντά για το 1-0. Λίγο αργότερα, η Ίντερ άγγιξε και δεύτερο γκολ, με τον Χακάν Τσαλχάνογλου να απειλεί με δυνατό σουτ. Η Ρόμα αντέδρασε και κατάφερε να ισοφαρίσει με καρφωτή κεφαλιά του Μαντσίνι.

Ωστόσο, ο Τσαλχάνογλου είχε τη λύση και λίγο πριν το φινάλε του α' μέρους με τρομερό σουτ πέτυχε το 2-1. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Νερατζούρι ανέβασαν κατακόρυφα ρυθμό και «καθάρισαν» το ματς. Ο Λαουτάρο στο 52' πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ έπειτα από ασίστ του Τουράμ, ενώ ο Γάλλος επιθετικός έκανε το 4-1 με κεφαλιά στο 55'. Το 5-1 ήρθε από τον Μπαρέλα στο 63', που εκμεταλλεύτηκε λάθη στην άμυνα της Ρόμα. Η φιλοξενούμενη κατάφερε απλώς να μειώσει σε 5-2 με τον Πελεγκρίνι. Αυτή η ήττα την έφερε στην 6η θέση και ακόμα πιο μακριά από το Champions League.

Τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A:

Σασουόλο-Κάλιαρι 2-1
Βερόνα-Φιορεντίνα 0-1
Λάτσιο-Πάρμα 1-1
Κρεμονέζε-Μπολόνια 1-2
Πίζα-Τορίνο 0-1
Ίντερ-Ρόμα 5-2
Ουντινέζε-Κόμο 6/4
Λέτσε-Αταλάντα 6/4
Γιουβέντους-Τζένοα 6/4
Νάπολι-Μίλαν 6/4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 31 αγώνες)

Ίντερ 72
Μίλαν 63 -30αγ.
Νάπολι 62 -30αγ.
Κόμο 57 -30αγ.
Γιουβέντους 54 -30αγ.
Ρόμα 54
Αταλάντα 50 -30αγ.
Μπολόνια 48
Λάτσιο 44
Σασουόλο 42
Ουντινέζε 39 -30αγ.
Τορίνο 36
Πάρμα 35
Τζένοα 33 -30αγ.
Φιορεντίνα 32
Κάλιαρι 30
Κρεμονέζε 27
Λέτσε 27 -30αγ.
Βερόνα 18
Πίζα 18


Πηγή:www.gazzetta.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον

Cut The Rope

Northern Heights

Candy Bubbles

Billiards Classic

Sudoku

Free Kick Football

Bubble Tower

Find 500 Differences

Pocket Champions

Solitaire Classic

